Spalovací Fabia měla rychle zemřít, nakonec ji bude Škoda mačkat jako citrón, sám šéf prozradil detaily

před 5 hodinami | Petr Prokopec
Ještě před třemi roky se mluvilo o jejím urychleném odchodu do důchodu, to si ale v Mladé Boleslavi ještě mohli myslet, že na jejich elektromobily jsou lidé zvědaví ve velkém. Nejsou, a tak si podrží celou trojice nejmenších evropských modelů. Jenže v jaké formě?
Čtvrtá generace Škody Fabia dorazila na trh v roce 2021. Mladoboleslavská automobilka nejprve přišla s hatchbackem, než mělo dojít také na odhalení kombíku. Jenže ten byl nakonec odpískán kvůli prvním návrhům emisní normy Euro 7, které spolu s posedlostí firmy elektromobily malovaly tomuto modelu rychlý konec. To by pak investice do další karosářské verze nedávno smysl. Euro 7 se ale nakonec dočkalo zjemnění a Škoda alespoň částečného prozření, a tak tu námi spalovací model ještě chvíli zůstane.
Ve finále ovšem dojde na víc než jen to. Fabii totiž čeká facelift, který by ji měl udržet svěží minimálně do konce dekády, protože tak to dnes zejména značky koncernu VW dělají - nové žádoucí modely nepřichází pomalu dekády a dochází jen úpravám dávno vyvinutých vozů, skutečně nové jsou jen elektromobily, které ale oslovují jen velmi okrajovou klientelu, u nás obzvlášť. O žádné výrazné vizuální změny pak sice nepůjde, něco takového nemá Škoda v genech, ovšem i tak lze stoprocentně počítat s adopcí nového designového jazyka Modern Solid. Čtyřmetrový hatchback by se tedy měl dočkat především zúžené čelní masky, na kterou navážou ještě užší světla než ta stávající. Výraznější ovšem budou nárazníky, přičemž logo značky nahradí nápis „ŠKODA“.
Zajímavé je, že spolu s Fabií projdou modernizací také Kamiq a Scala, tedy další modely, které se v brzké době měly odebrat do záhrobí. Jenže takový krok by značce velmi ublížil, zmiňovaná trojice totiž loni stála za třetinou jejích celkových registrací - malé SUV se dokonce stalo třetím nejžádanějším modelem značky po Octavii a Kodiaqu, Fabii patřilo čtvrté místo. Protežované elektromobily Elroq a Kamiq to naopak výš než na šestou a sedmou příčku nedotáhly.
Bez spalovací techniky by to tedy Škoda měla velmi těžké. Podobně jako bez průběžné modernizace. „Nemůžete jen tak prodlužovat životní cyklus a doufat, že si nikdo nevšimne stáří dotčených aut,“ uvedl šéf značky Klaus Zellmer pro Auto Express. A jen potvrdil výše zmíněné. Tedy že Fabia, Kamiq a Scala „vydělávají velmi dobré peníze, takže jsou vitální částí naší nabídky“. Otázkou však zůstává, jak se této trojici bude dařit po modernizaci, která nezmění jen vzhled, ale i motorový prostor.
Kvůli normě Euro 7 se totiž očekává hybridizace i nejmenších škodovek. A jakkoli půjde primárně o mild-hybridní techniku, tak jako tak dojde ke zdražení. Při startu na 420 tisících korun je ovšem Fabia pro většinu Čechů drahá už teď, a to má přitom pod kapotou atmosférickou verzi litrového tříválce. Nově se tak snadno může vyšvihnout k metě půl milionu korun, kterou Škoda v době příchodu prvního návrhu emisní normy považovala za bod, za který už zákazníci nepůjdou.
Takový Kamiq by se totiž stal podobně drahým jako třeba elektrický Epiq, o což některým jistě jde. Oproti němu by však neměl problémy s dojezdem. Zjevně by tak nadále byl žádanějším produktem, přičemž délka jeho životního cyklu by se podobně jako u Fabie a Scaly odvíjela podle vývoje regulací. „Stále čekáme na nová pravidla týkající se CO2 i na to, co se stane po roce 2035. To rozhodne o tom, zda budeme investovat do spalovacích aut,“ zmínil prodejní šéf značky Martin Jahn. Jinými slovy - vaše preference jsou na x-té koleji, pokud vůbec nějaké.
I on přitom vyzdvihl popularitu nejmenšího trojlístku Škody, o kterou se mladoboleslavští nehodlají ochudit. „Budeme je proto nabízet tak dlouho, jak jen je zákazníci budou chtít (ehm, ehm - pozn. red.), jak to bude legálně možné a pro nás finančně únosné,“ dodal. Kdy se ovšem facelifty ukážou, zatím nebylo upřesněno. Nebude to však ani letos, ani v roce příštím. To už ale může být problém s ohledem na Zellmerova slova o stáří těchto aut. Jsme tedy vážně zvědavi, jak se celá situace vyvine.
Fabia čtvrté generace má za sebou již pětiletý životní cyklus, minimálně stejnou dobu pak ještě v prodeji vydrží. Dočkat se má faceliftu, který jí přinese vzhled ve stylu designového jazyka Modern Solid a mild-hybridní techniku. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto Express
