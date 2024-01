Spalovací motory jsou budoucnost, elektromobily způsobí propouštění. „Nedovolím, aby vaše práce přišla vniveč,” říká šéf Toyoty před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

S až nečekanou vehemencí se na autosalonu v Tokiu pustil do obrany spalovacích motorů stále nejvyšší šéf dnes jasně největší automobilky světa. Odmítá, že by horováním za ně šel proti běhu dějin: „Nechte nás tu technologii ještě vylepšit,” říká naléhavě.

Na značně iracionálním, velmi agresivním a v mnohém kontraproduktivním vnucování elektrické mobility všem, kterého jsme v posledních letech svědky, je těžké najít něco pozitivního. Pár věcí se ale přece jen najde. Když už nic jiného, podobné hraniční situace odhalují, kdo je kým - platí to v médiích, v obchodě, v politice i v automobilovém světě jako takovém.

Jsem obecně vzato tolerantní člověk otevřený nekonečné škále pohledů na stejnou věc - nikdo nemá patent na rozum a obvykle až čas ukáže, kdo vsadil na lepšího koně. Určitě tedy neodsuzuji nikoho, kdo má na tuto záležitost jiný názor, věří v jinou budoucnost, je schopen za svůj pohled na věc argumentovat a ponechat otevřený prostor k tomu, jakým směrem se situace nakonec vyvine. Tak ale debata okolo elektrické mobility obvykle neprobíhá - zatímco z jedné strany přichází názory, věcná argumentace a touha po svobodě volby, z druhé strany přichází dogmata, slepá víra a pokusy umlčet kohokoli, kdo není hlasatelem „jediné pravdy”. A zastánci druhého zmíněného přístupu dokáží být až brutální - dovolit si nesouhlasit dnes znamená riskovat práci, další kariéru, budoucnost firmy, dosaďte si cokoli z tohoto ranku.

Za takových okolností není divu, že se většina lidí z oboru - ať už dobrovolně nebo ne - raději přidává k druhému zmíněnému táboru. O to více si je pak třeba vážit každého, kdo není ochoten zahodit zdravý rozum a vlastní čest a i v tak (podle nás naprosto nesmyslně) vyhrocené situaci, v tak nepřátelském prostředí bojovat za to, co při svých znalostech a zkušenostech považuje za správné. To neznamená, že musí mít pravdu, lepší řešení ale vždy vznikají z diskuze, ze souboje idejí. A tohoto přístupu bychom se nikdy neměli vzdát.

Bohužel, v automobilovém světě dnes najdeme pouze hrstku opravdu významných osob, které jsou ochotné udělat cokoli jiného než jít s davem. Paradoxem tedy nutně je, že s ním není ochoten jít šéf úplně největší automobilové firmy světa, Toyoty. Vnuk jejího zakladatele Akio Toyoda se sice vzdal pozice výkonného ředitele, pořád je ale nejvýše postavenou osobou v celé společnosti a jako takový má přinejmenším ideovou moc nad jejím směřováním. V posledních letech aktivně brání spalovací motory proti jejich zašlapání, když říká, že jsou součástí řešení, nikoli problému. A odmítá, aby Toyota vsadila na jednu kartu. Kdo by čekal, že bude postupně zašlapán a umlčen, mýlil by se, svou rétoriku naopak stále přiostřuje.

V rámci svého vystoupení na autosalonu v Tokiu šéf firmy prozradil, že automobilka se spalovacími motory rozhodně nekončí. Naopak vyvíjí novou generaci takových jednotek, která podle něj bude hrát důležitou roli při dosahování uhlíkové neutrality. „Stále je tu role pro spalovací motory coby praktického prostředku k dosažení uhlíkové neutrality. Nechte nás tu technologii ještě vylepšit,” uvádí Toyoda a znovu výslovně odmítl elektrické vozy jako jediné řešení.

„Bateriové elektromobily nepředstavují jediný způsob, jak dosáhnout uhlíkové neutrality. Měli bychom snad ztratit nadšení pro auta, když přijímáme tuto výzvu? Možná si říkáte: ‚Spalovací motory v tento den, v dnešní době?‘ Může to znít, jako bychom šli proti době, ale není to pravda. Spalovací motory jsou nezbytný krok do budoucna,” prohlásil dále Toyoda a naprosto obrátil tvrzení většiny konkurentů.

Podle něj je dogmatické trvání na stoprocentní hrozbou pro zaměstnanost, cesta tímto směrem by způsobila jen propouštění. Během svého projevu Toyoda poznamenal, že jen v Japonsku pracuje v automobilovém průmyslu asi 5,5 milionu lidí a je odhodlán tato pracovní místa chránit. „Tito lidé podporují Japonsko a mají moc učinit tuto zemi silnou. Tyhle lidi nesmíme nikdy ztratit. Za všechny, kteří dosud vyráběli spalovací motory, nechte nás pokračovat v jejich výrobě. Nikdy nedovolím, aby všechna ta práce, kterou jste dosud udělali, přišla vniveč,” prohlásil závěrem.

Co přesně má automobilka za lubem, Toyoda neupřesnil, spalovací motory ale pořád skýtají prostor k dalším vylepšením jejich fungování z hlediska jejich vnitřní efektivity nebo používaných paliv. Vyšší komprese, chudší směsi, syntetická paliva včetně vodíku... To všechno je ve hře, tak proč si k tomu předem zavírat cestu?

Akio Toyoda zůstává jedním z mála, kteří se v automobilovém světě stále nebojí prát za zdravý rozum. Díky bohu. Foto: Toyota

Zdroje: Toyota, Auto News

Petr Miler

