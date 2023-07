Spalovací motory se budou prodávat ještě za 70 let, říká šéf automobilky, neskončí ani v Evropě před 8 hodinami | Petr Miler

Pokud by se svět měl vyvíjet podle not Bruselu, během dalších dvou až tří pětiletek by byl se spalovacími motory amen. Šéf Renaultu si to ale nemyslí, podle něj tu spalovací motory budou ještě dekády, ať se nám to líbí nebo ne.

Pokud se v životě řídíte jen podle tiskových zpráv vydávaných Evropskou komisí, patrně žijete v přesvědčení, že od roku 2035 bude prodej nových vozů se spalovacími motory v zemích EU u konce. Bude to tak ale v skutečnosti? Křišťálovou kouli nemá nikdo a my teprve ne, nejvyšší šéf Renaultu Jean-Dominique Senard má ale jasno: „Spalovací motory tu budou minimálně dalších 70 let, ať se nám to líbí nebo ne.”

Přesně to řekl v rozhovoru pro francouzský list La Tribune a pokračoval tak v prohlášeních zpochybňujících plány jím zastupované firmy. I když Renault chce nejpozději od roku 2030 v Evropě prodávat jako nové pouze elektrické vozy, Senard věří, že spalovací motor má před sebou ještě dlouhou budoucnost. „Udržujeme v nabídce také auta se spalovacími motory. Myslím, že spalovací motor bude po celém světě v prodeji ještě minimálně 70 let,” řekl.

Samozřejmě, klíčem jsou slova „po celém světě”, neboť svět není jen Evropa, jenže ani tady podle Senarda spalovací motory neskončí. Cestu k opětovnému úspěchu jim zametá výjimka pro syntetická paliva, která dle francouzského automobilového guru nebudou jen pro bohaté, jak někteří očekávají. Cena CO2 neutrálních paliv podle odhadů expertů firmy klesne na 1 až 1,50 eura za litr „možná za čtyři, pět nebo šest let”, praví Senard. To jim znovu otevře i kapoty obyčejných aut, řečeno s jistou alegorií.

Podle Sanarda je budoucnost pro spalovací motory na tzv. e-paliva nalajnovaná i proto, že před sebou nadále máme nespočet zatím neřešitelných výzev souvisejících s vynucovaným přechodem na elektrickou mobilitu. Sám zmiňuje dostupnost a původ drahých kovů potřebných pro baterie elektrických aut. A geopolitické napětí k tomu podle něj také řekne své. „Nejsem přesvědčen, že jsme vzali do úvahy možné geopolitické krize. Vlastně si myslím, že jsme je nevzali do úvahy vůbec,” řekl také Jean-Dominique Senard pro La Tribune. „Války budoucnosti jsou válkami o zdroje,” uzavírá poněkud chmurně.

Jak jsme mnohokrát řekli, chceme být optimisté, stále méně a méně nadšená vyjádření nejvyšších představitelů automobilek na toto téma ale naznačují, že přes předchozí optimismus sami přestávají věřit tomu, že (byť jen) Evropa na elektromobily prostě přepne a hotovo. Když už ani Renault nevěří tomu, že se to stane, kdo by měl?

Spalovací motory podle šéfa Renaultu nejsou ani trochu mrtvá větev vývoje, i kolem roku 2100 tu s námi mají být. Nemůžeme říci, že bychom jeho slovům měli jak odporovat. Foto: Renault

