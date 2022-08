Spalovací motory ještě neřekly poslední slovo, novinka s rekordní účinností ujede na jednu nádrž 1 400 km před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Pokud politici přestanou směřovat pozornost techniků k jedinému řešení za každou cenu, můžeme se i z jiných stran dočkat zajímavých inovací. Toto posouvá termální účinnost spalovacího motoru výrazně za hranici 40 procent.

Termální účinnost spalovacích motorů asi není třeba dlouze vysvětlovat, jde o procento vstupní energie, které dokáží přetvořit na pohybovou energii. Pokud tedy používáte třeba Toyotu osazenou ústrojím Dynamic Force se 41procentní účinností, znamená to, že vstupní energie je z 41 procent využita pro pohon vozu. Leckomu to může přijít jako nízké číslo, ještě před pár dekádami jsme se ale bavili klidně o hodnotách mezi 20 a 30 procenty. A navíc neznamená, že veškerá zbylá energie přijde vniveč, zejména v zimě lze její podstatnou část použít pro vytápění interiéru.

Vedle elektromotorů s účinností snadno přes 90 % to vypadá jako prehistorické řešení, je třeba ale vnímat i výhody. Jednak je tu využitelnost části oné zbylé energie, především je ale nutné nezapomínat, že elektřina pro elektromobily nevzniká z ničeho. Pokud ji vyrábíte z fosilních paliv (což je celosvětově stále jasně dominantní zdroj), pak v podstatě s účinností začínáte tam, kde spalovací motory končí. A i když ne, žádný zdroj není 100% účinný, žádný není bezemisní. A když si přidáte ztráty přenosové soustavy, ztráty transformace, výrazné ztráty při dobíjení či ztráty onoho elektromotoru, snadno zjistíte, že celková bilance je snadno podobná, ne-li horší. Bojovat o každé procento účinnosti spalovacích motorů a jejich potenciál stále nebyl vyčerpán.

Bylo by tedy jen chybou, kdyby výrobci ustoupili od jejich dalšího vývoje. V Evropě k tomu bohužel vše směřuje, v Asii nikoli. Nové, převratně účinné motory SkyActiv-3 chystá Mazda, zatím ale neupřesnila, kdy je představí. Měla by se ale snažit, neboť Japonci v poslední době opakovaně dostávají facky do tváře od čínských výrobců. Značka BYD už dříve se svým ústrojím Xiaoyun dosáhla 43procentní termální účinnosti, čímž překonala Toyotu a na krátko usedla na automobilový trůn. Z toho jí ovšem aktuálně sesadilo Geely, jehož nový 1,5litrový motor DHE15 je spojen dokonce se 43,32 procenty termální účinnosti. Pohonná jednotka je přitom součástí hybridního ústrojí zvaného Leishen Hi-X.

My se dnes zaměříme jen na jeho spalovací část, která operuje v režimu blízkém tzv. Millerově cyklu. Nejde o skutečný Millerův cyklus, nýbrž adaptaci Ottova cyklu, u kterého je kompresní fáze kratší než ta výfuková. Díky tomu má motor při stlačení směsi nižší odpor a tím dochází na onu vyšší účinnost. Zajímavé přitom je, že Číňané (podobně jako Mazda u SkyActivu-X) u jednotky použili kompresor a nikoliv turbodmychadlo. První zmíněný totiž není roztáčen výfukovými plyny, nýbrž řemenem od samotného spalovacího motoru.

Geely zároveň agregát spojilo s převodovkou DHP Pro, jejíž součástí jsou dva elektromotory schopné vyprodukovat až 4 920 Nm točivého momentu. Celá soustava pak váží jen 120 kg. Elektrické jednotky zvané Leishen E-Drive přitom zvládají operovat na bázi 800voltové architektury a mohou nabídnout až 646 koní. Až tak vysoko se však zatím Geely nevydalo, první vlaštovka v podobě SUV Xingyue L Hi-X totiž disponuje „jen“ 245 koňmi.

Další fakta jsou zajímavější. I přes relativně nízký výkon se totiž vůz dostane na stovku již za 7,9 sekundy. Průměrně si pak má říci jen o 4,3 litru paliva na 100 kilometrů i díky tomu, že v rychlostech do 20 km/h funguje pouze elektrické ústrojí. Mezi 20 a 70 km/h pak roztáčí přední kola spalovací i elektrický agregát, zatímco při volbě vyššího tempa již vše obstarává pouze 1,5litrový spalovací motor a elektromotor se připojuje v případě potřeby.

Geely Xingyue L Hi-X se již začalo prodávat, čínská automobilka nicméně novým efektivnějším ústrojím hodlá osadit i další své novinky. Nebylo by pak ani překvapivé, kdyby právě tyto vozy zamířily do Evropy, kde zavedeným automobilkám způsobí nemalé problémy. Zvláště pokud se cena 4,77metrového SUV s reálným dojezdem okolo 1 400 kilometrů (na 60litrovou nádrž) bude pohybovat poblíž 620 tisíc korun, za které je nabízeno ve své domovině.

Geely se pyšní novým spalovacím motorem s nejvyšší termální účinností na světě. Foto: Geely



Automobilka toto ústrojí již začala nabízet, a to pod kapotou modelu Xingyue L Hi-X v rámci hybridní pohonné soustavy. Foto: Geely

Zdroj: Geely

