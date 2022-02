Spalovací motory tu budou ještě 40 let, říká firma Cummins, její nové agregáty spálí cokoli před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cummins

Americký expert na pohonné jednotky operující téměř ve všech zemích světa by měl mít slušný přehled o tom, jaké pohony dopravních prostředků se kde mohou uplatnit. Nyní ukázal novou generaci spalovacích motorů, které chce v roce 2024 začít prodávat, ne s nimi skončit.

Je vskutku otázkou, zda se éra spalovacích motorů opravdu chýlí ke konci. Máme tu sice velký politický tlak na elektrifikaci, kterému se navíc podvolila většina výrobců, ovšem pokud nedojde k zásadnímu průlomu v technologiích, pak lze bateriová auta stále brát jen jako alternativu vyhovující spíše jedincům než davům. Řešením pro všechny pak nejsou ani vodíková auta, z dnešního úhlu pohledu se zkrátka spalovací motor zdá být nenahraditelným.

Potenciál takovýchto jednotek stále ještě nebyl vyčerpán, jak ostatně dokládá i společnost Cummins. Ta byla založena již v roce 1919, přičemž zpočátku se zaměřila na dieselové agregáty. Posléze se však její záběr rozšířil, stejně jako pole působnosti. Ze Spojených států zamířila do téměř všech zemí na celém světě. Nedávno navíc oznámila, že se hodlá zaměřit zejména na již zmiňovaný vodík, s jehož pomocí by ráda do roku 2030 zredukovala svou emisní stopu o 50 procent.

V tomto ohledu Cummins již položil základní kámen. Společnost představila novou platformu, kterou bude moci využít u všech typů motorů, které vyrábí. Podstatné přitom je, že ta je uzpůsobena spalování jakéhokoliv paliva. Neznamená to nicméně, že byste se dle nálady a stavu peněženky ráno rozhodli, zda natankujete benzin či motorovou naftu. Veškeré firemní agregáty budou totiž používat stejný základ a lišit se budou pouze v detailech na základě užívaného paliva.

Cummins tímto způsobem snížil náklady na vývoj, stejně jako ušetřil i čas. Zároveň navýšil svou flexibilitu. A jak jsme již naznačili, položil i základ pro svou budoucnost. Kupříkladu nádrže na plyn jsou navrženy tak, aby za pár let mohly snadno pobrat vodík. I z toho důvodu se u jednotek série X počítá jak s tímto palivem, tak s motorovou naftou a CNG. Totéž platí pro sérii L, zatímco série B je nejuniverzálnější a kromě této trojice počítá rovněž s benzinem a LPG.

Do výroby mají nové agregáty zamířit v roce 2024, jakkoliv se tak nestane najednou - do nabídky budou přidávány postupně. Série B je podle Cumminsu plně kompatibilní s evropskými normami, a to jak s těmi současnými, tak i s těmi budoucími. Je tak vlastně jisté, že spalovací motory bude firma i na starém kontinentu prodávat také ve druhé půlce této dekády. V rámci celého světa s nimi pak dokonce počítá až někdy do roku 2060.

„Myslíme si, že po příštích 40 let či něco takového budou spalovací jednotky dobrou přestupní technologií, než definitivně přepřáhneme na bezemisní jednotky,“ uvedl prezident divize pohonných jednotek Srikanth Padmanabhan. Taková slova jsou v dnešní době, kdy velká řada automobilek oznámila velmi přechod na elektromobilitu za pár roků, poněkud překvapivá. Realitě však podle nás odpovídají daleko více, neboť prozatím spalovací agregáty opravdu nelze nahradit všude a u všeho.

Cummins představil novou řadu spalovacích motorů, jenž mají společný základ bez ohledu na palivo. Počítá s nimi na několik dalších dekád, i když dodává, že do budoucna chce mířit hlavně vodíkovým směrem. Foto: Cummins

Zdroj: Cummins

Petr Prokopec

