Španělé napravují to, co Češi zpackali, díky nim mohou auta jako Škoda Fabia přežít svou smrt před 6 hodinami | Petr Prokopec

Česko nedávno předsedalo Evropské unii a mohlo přijít s řešeními, které by přinesly lepší vyhlídky místnímu automobilovému průmyslu, jenž zůstává páteří české ekonomiky. Nestalo se, místo toho přišel nesmyslný návrh normy Euro 7. Španělsko nyní zkouší vše napravit.

Evropská unie na auta stále častěji pohlíží jako na zbraně, tedy jako na něco, co přináší zkázu. Je to nesmysl, se kterým nelze souhlasit v žádném smyslu těchto slov. Pasovat automobil do role ekvivalentu střelné zbraně, to snad už ani nechceme komentovat, dělat z něj zbraň hromadného ničení je ale ještě absurdnější. Pokud chcete spalovací auta vinit z toho, že zaplavují planetu emisemi CO2, dokazujete tím jen to, že nerozumíte podstatě jejich fungování. Samy spalovací motory žádné emise CO2 negenerují, ty vznikají spalováním určitého typu paliv. A tím nemusí být ta fosilní, stačí je nahradit syntetickými, které vznikají bez emisí CO2, a rázem jste na podobné, klidně i lepší celkové bilanci než s elektromobily.

Brusel tento daný fakt už do jisté míry uznal, když schválil výjimku spojenou se syntetickými palivy, která od roku 2035 mohou zajistit jejich papírově nulové emise CO2. Ovšem i přesto se EU snaží řídit tím, že muž s koženou brašnou, pardon vůz se spalovacím motorem nesmí projet. A právě proto se na sklonku loňského roku během českého předsednictví objevil návrh emisní normy Euro 7, který je jedním z největších nesmyslů, jaké kdy v Bruselu vznikly.

Europolitici totiž požadovali, aby vypouštěné emise byly za všech okolností stejné, a to i v extrémních momentech, ve kterých se spalovací auta nachází v naprosto okrajových případech. Nesoustředili se nicméně jen na samotné motory, nýbrž také na emise pocházejí z brzd či pneumatik. V takové chvíli by ovšem dost možná byla ohrožena i jimi prosazovaná elektromobilita. Nešlo nicméně o jediný problém, tím dalším byl velmi krátký časový úsek, jaký by výrobci na provedení změn dostali.

Jak jsme zmínili, loni přišel pouze návrh. Pokud by pak byl schválen, platit by začal od půlky roku 2025. To ovšem znamená, že automobilky by v tom nejlepším případě měly k dispozici jen nějakých 30 měsíců na implementaci. Přitom v návrhu zcela chyběl třeba popis přístrojů, kterými by bylo možné emise z brzd a pneumatik měřit. Znamená to, že by musel být vynalezen, následně pak vyroben v dostatečně velkém množství a rozvezen do jednotlivých továren. Teprve poté by mohlo dojít na pokračování vývoje nových aut.

Již to samo o sobě jen poukazuje na odtržení politiků od reality. Navíc je evidentní, že pro výrobce by takové kroky byly velmi nákladné. Pokud by tyto výdaje přenesli na zákazníky, nová auta by opět zdražilo. Vše se navíc nedává smysl v z hlediska dlouhodobé strategie samotné EU - pokud od roku 2035 chce v podstatě nařídit elektromobily a přidat výjimku vozům uzpůsobeným spalování syntetických paliv, pak draze vyvíjet nové spalovací motory na pár let prodeje nemá hlavu ani patu.

Přesně s těmito argumenty začalo letos na jaře osm členských států svou rebelii. A je jen hořce úsměvné, že mezi nimi nechybí Česká republika. Tedy země, která příchod onoho kontroverzního návrhu vlastně umožnila a mohla s ním bojovat z pozice předsednické země. Neudělala to, a tak ve finále můžeme jen děkovat španělským politikům, kteří zjevně realitu chápou lépe. Tato jižní země totiž EU předsedá nyní a umožnila příchod nového návrhu, který je daleko mírnější. Co se totiž týče emisních limitů, ty nemají být pozměněny vůbec, a to dokonce ani u dieselových aut. Mimo to je v novém návrhu zmíněno, že nová osobní auta budou muset normu Euro 7 plnit až 24 měsíců po jejím spuštění, autobusy a náklaďáky pak dostanou dokonce 48 měsíců.

Jak se tedy zdá, do politiky se alespoň někde začíná po troškách vracet zdravý rozum. Jak moc, to zjistíme až 25. září, kdy o novém návrhu budou jednotlivé členské země hlasovat. Dodat tak už můžeme jen klasicky hysterickou reakci nevládní organizace Transport & Environment, která novinku považuje za „vtip“ a naznačuje, že pokud ji politici akceptují, budou v příštích dekádách odpovědní za předčasná úmrtí a poničené zdraví svých voličů.

Něco takového snad již ani nemá smysl komentovat, jde o ještě větší nesmysl, než jakým byl původní návrh normy. Podstatné pro nás je, že ze světa by s novými pravidly nemusela zmizet auta jako Škoda Fabia, která lze při jejich hmotnosti, motorech a využití stěží považovat za neekologická, rozhodně jsou ekologičtější než vozy typu elektrického Hummer, který má papírově nulové emise. Zamýšlená norma Euro 7, která by podle výrobců zatížila jejich produkci více než 100tisícovým dodatečným nákladem, by je ale ve výsledku jen vyhnala z trhu, neboť za půl milionu by si asi nikdo auto typu Škoda Fabia 1,0 se základní výbavou prodávat ani netroufl.

Pokud by emisní norma Euro 7 byla přijata v podobě, jaký naznačoval návrh představený během českého předsednictví, vozy jako Škoda Fabia by zmizely z trhu. Úpravy by u nich totiž vyústily v přílišné navýšení ceny. Jak se nyní zdá, na takovou šílenost nakonec nedojde, ovšem díky Španělům. Foto: Škoda Auto

