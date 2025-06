Spása pro staromilce. Další automobilka vrací do výroby 20 let nevyráběné auto, tedy alespoň tak, jak se pořád dá před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Automobilky stále více chápou, že některé starší modely v novém provedení na stejné úrovni prostě nevyrobí a jejich zákazníky na nic nového nezlákají. A tak chtějí vydělat aspoň na tom, co jim prodali dřív. Nově se mezi ně přidává i Honda, zatím s legendární NSX první generace.

Pro nadšence bývá automobil víc než jen dopravní prostředek, mnozí jej berou za něco jako člena rodiny. A tato pozice je stále obvyklejší v souladu s tím, jak zajímavých aut na trhu ubývá. Mnozí se tak snaží co nejdéle udržet při životě i roky či dekády nevyráběné modely, které jim dávají to, co moderní auta neumí. Něco takového je ale s postupujícím časem stále náročnější a dává prostor nezávislým firmám, které se rády chopí produkce některých dílů.

Tuto skutečnost si uvědomují i automobilky, které stále lépe chápou, že těmto lidem už nic nového neprodají. Vydělali by na nich ale pořád rády. Proto jedna za druhou spouští speciální programy, které vrací do výroby hrdiny minulosti. Nejde pochopitelně o kompletně obnovenou produkci, nýbrž pouze o návrat některých dílů či kompletních motorů a dalších komponentů, fanouškům to ale stačí. Většinou jde totiž přesně o ty části, které jsou hodně potřeba a málo k dispozici. Pomocnou ruku přitom takto majitelům postarších aut podal již Nissan (Skyline GT-R R32, R33, R34), Mazda (MX-5 první generace) či Toyota (Supra).

Nyní se o slovo hlásí Honda, která od jara příštího roku spustí též program točící se okolo obnovené výroby částí starých aut. Komponenty budou dostupné po celém světě, takže pokud vlastníte některou z postarších ikonických Hond, budete ji moci udržovat v dokonalém stavu s tovární garancí. Jen se ovšem na začátku budete muset obrnit trpělivostí.

Honda totiž zatím jen oznámila, že prvním „pánem na holení“ bude první generace NSX. Něco takového jistě nepřekvapí, koneckonců jde o jednu z největších legend značky. Jaké další modely budou následovat a kdy, však již upřesněno nebylo. A stejně tak nevíme, jaké přesně díly se vrátí do výroby. V tomto ohledu automobilka pouze uvedla, že „je neskutečně náročné dodávat veškeré originální komponenty na stará auta“. A proto se Honda rozhodla obrátit na své obchodní partnery.

Znamená to tedy, že Honda bude na výrobě spolupracovat se svými dodavateli a rovněž s nezávislými firmami, které budou ony díly produkovat na základě technických návrhů a dle požadovaných kvalitativních standardů. Využita přitom bude i metoda 3D tisku. Stejně tak ovšem automobilka bude používat některé staré díly, které vyčistí a opraví - něco takového je možné třeba u bloků motorů. Ovšem i v tomto případě bude následně možné počítat s tovární zárukou.

Aby toho nebylo málo, souběžně s tím Japonci rozjedou také renovační program, který bude využívat dostupnosti oněch náhradních komponentů. Pokud tedy vlastníte NSX první generace a víte, že tu a tam již něco hapruje, příští rok budete moci ikonickému sporťáku vrátit jeho lesk. S ohledem na to, jak raketově rostou jeho ceny, se tovární péče, které jistě bude dražší než ta mimotovární, nepochybně vyplatí. Nebylo by tak překvapením, kdyby Honda byla zavalena objednávkami již nyní.

Letos tomu bude již dvacet let od chvíle, kdy NSX první generace skončila ve výrobě. Od příštího roku ovšem japonská automobilka rozjede program zaměřený na obnovenou produkci některých dílů. Foto: Honda

