Spása pro staromilce, do výroby se po 27 letech vrací legendární auto, alespoň zčásti

Nemůžete přijít na chuť moderním autům, ale současně se děsíte toho, jak udržíte při životě starší vůz s konečným počtem náhradních dílů? Pak je tato zpráva něčím pro vás.

Udržovat při životě starší, dávno nevyráběné auto je složité už kvůli nedostatku některých náhradních dílů. S přibývajícím věkem spolehlivost auta pochopitelně klesá, stejně jako dostupnost originálních součástek či karosářských dílů. Na výrobě takových věcí si tak založila podnikání řada firem, které nemají s původními výrobci nic společného, až automobilky s bujícím zájmem o nevyráběné modely pochopily, že by na tomtéž mohly vydělávat samy.

Zlobit se na ně nebudeme, neboť jen díky tomu si můžeme vyslechnout zprávu, jako je ta dnešní. Koncern Stellantis nedávno vzešlý ze spojení FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a PSA (Peugeot Citroën) se přidal k takto uvažujícím a provozuje divizi zvanou Stellantis Heritage, která se soustředí na obnovení výroby některých komponentů pro dávno nevyráběná auta italských značek. A nyní oznámil, že rozšířil výrobu komponentů pro 27 let nevyráběnou Lancii.

Italští konstruktéři oprášili odložené výkresy a spustili produkci komponentů pro vozy Lancia Delta Integrale a Integrale Evoluzione. V tuto chvíli jde o 31 komponentů - 10 technických prvků a 21 karosářských, mezi nimiž figuruje prakticky vše důležité od nárazníků přes kapoty, blatníky a dveře až třeba po přítlačná křídla. Karosářské díly jsou vyráběny z původních materiálů, v případě těch ocelových ale automobilka používá modernější postupy při galvanizaci, pochopitelně kvůli předejití korozi.

Nejde o úplně levnou záležitost, i menší plastové díly vyjdou na desetitisíce a tušíme, že větší karosářské komponenty vám Stellantis bez úhrady šestimístné sumy nevydá. Komponenty ale vznikají tradičními postupy na dobových zařízeních uchovávaném celé roky ve výrobním závodě. Operátoři kontrolují poloautomatický proces a v závěru balí vylisované díly do měkkého obalu a kartonové krabice jako kdysi.

Zmíněné díly jsou žádané součásti, jsou to ty, které to nejčastěji odskáčou při nehodách nebo se kazí při průběžném používání. Do výroby se ale na základě poptávky prý může vrátit prakticky cokoli. Pokud by Italové dokázali vrátit zpět do produkce i slavné přeplňované dvoulitry verze Integrale jako Japonci, nebylo by to vůbec od věci - podobné agregáty nesvázané bezpočtem emisních limitů už dávno nikdo nedělá a použít je jako nové do vozu s původní homologací legálně lze.

Oprášená výroba dílů na Deltu Integrale staromilce potěší. Už je jich pěkná řádka a další mohou přibýt, ovšem také ubýt - Stellantis stále zkouší, kam až má smysl zajít. Foto: Stellantis

