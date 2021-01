Spása pro staromilce, do výroby se vrací 40 let nevyráběná automobilová legenda před hodinou | Petr Prokopec

Pokud čas od času litujete, že se to či ono auto už nedá koupit nové, dnes byste mohli zajásat. Legenda rallye i silnic, jejíž osud byl původně zpečetěn v roce 1980, se zase vyrábí nová.

V srpnu 1980 sjel z britských montážních linek vůbec poslední exemplář druhé generace Fordu Escort. Záhy pak byla ukončena výroba i v dalších továrnách, neboť modrý ovál již měl připraveného nástupce. Ten měl původně dorazit na trh pod názvem Erika, nakonec však zůstal věrný tradicím. A nejspíše neprohloupil, neboť z Fordu Escort se v mezičase stala legenda, mimo jiné díky mnoha úspěchům na rallyových tratích. Prodeje tak rostly nemalou měrou, až se v roce 1982 vůz stal absolutní britskou prodejní jedničkou. Mnoho fanoušků se na něj i tak dívalo skrze prsty.

Důvodem byla zásadní změna v koncepci. První generace měla pohon zadních kol, jenž byl ponechán i jejímu nástupci. Ostatně i proto, že byl spíše velkým faceliftem originálu než naprosto novým vozem. Tím byl až další vůz v pořadí založený na odlišné platformě. Zároveň se pak po Fiestě jednalo o druhý masový model evropské divize Fordu, který přepřáhl na pohon předních kol. S ním totiž sice narostla praktičnost, ovšem stejně tak bylo třeba počítat s menší zábavou za volantem.

Právě pro všechny zhrzené původních zadokolek máme nadmíru dobrou zprávu - první i druhá generace se totiž vrací do výroby. Za tím ovšem nestojí Ford, který by následoval příkladu japonských výrobců, již do svých programů stále častěji vrací komponenty určené autům, které produkovali před několika desetiletími. Místo toho se o opětovný zrod legend postará britská společnost Motorsport Tools (MST), která navíc nehodlá vrátit někdejší Escort pouze na okruhy, ale především na silnice.

Britové již na sociálních sítích ukázali první postavený exemplář, který bude zároveň sloužit jako testovací vůz. Souběžně s tím pak odhalili ceny i možnosti, jaké zákazníci mají. Ti totiž mohou volit nejen mezi první a druhou generací či soutěžním a silničním modelem, ale také mezi úzkou a rozšířenou karoserií. Stejně tak mohou svým potřebám uzpůsobit také motorový prostor, jenž v základu poskytuje útočiště 2,5litrovému čtyřválci Duratec, jehož 200 koní přenáší šestistupňový manuál.

Pokud vám to nicméně nestačí, je možné sáhnout po dvoulitru BDG produkujícím přes 230 koní či po 2,5litrové jednotce od Millington Diamond, která byla naladěna na více než 300 koní. Ty může dostat na povel šestistupňová sekvence. Roztáčena jsou přitom ve všech případech, jak jsme ostatně naznačili již výše, pouze zadní kola. Standardem je i hydraulická ruční brzda, stejně jako brzdy AP Racing, v rámci podvozku je pak možné počítat s komponenty Bilstein/Reiger/Öhlins.

Výroba se rozjede v příštím roce, přičemž MST zvládne každoročně maximálně 12 kousků. Každý bude startovat na 65 tisících liber (cca 1,9 milionu Kč) bez daně, přičemž zákazníci kromě již zmíněného mohou dále vybírat také lak karoserie, kožené čalounění či třeba dodatečné světlomety a zástěrky.

Britská společnost MST vrací do výroby Ford Escort první a druhé generace. Hotový má zatím první exemplář, který poslouží jako testovací vůz. Foto: Motorsport Tools

