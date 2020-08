Spása pro staromilce, do výroby se vrací léta nevyráběný motor 5,7 V8 bez turba před 4 hodinami | Petr Prokopec

Některé automobilky zjevně pochopily, že část zákazníků do moderních aut zkrátka nenaženou. A lepší než je ignorovat bude lepší pomoci jim udržovat fit jejich stará auta. GM je zjevně další z nich.

Spousta lidí moderní automobily jistě oceňuje. Vyhovují jim třeba i přeplňované motory, které sice nejsou vzorem ovladatelnosti a efektivity při náročné jízdě, při té pomalé ale umí být úsporné a když je třeba zrychlit, po menším zaváhání „za to vezmou”. Osazené jsou řadou posilovačů a asistentů, s nimiž nemusíte chodit pravidelně do fitness centra a jízdě věnovat více pozornosti než vlastní manželce. Z řidiče se tak postupně stává spíše pasivní jízdní dozor než skutečný aktivní šofér, jakkoli legislativa o něčem takovém stále moc slyšet nechce.

Pořád ale existuje dost velká skupina motoristů, kteří zastávají názor, že dobře již bylo. A lépe může být jen stěží, neboť výrobci postupně začínají lidem brát kontrolu z rukou. Proto začíná stále více lidí mířit do autobazarů, kde ještě mohou narazit na auta, která skutečně mohou řídit, místo aby jimi byli řízení. Problémem však je, že takové vozy jsou v horším stavu, ať se to již týká vzhledu či techniky. Zatímco nicméně první nešvar bylo možné vyřešit snadno novým lakem, v případě druhého jste měli smůlu - klíčová technika pro vozy staré klidně méně než 20 let může být obtížně k sehnání.

Lidé sedící ve vedení automobilek nicméně nejsou slepí, ony změny ve smýšlení publika jim tedy rozhodně neunikly. Proto stále více výrobců zařazuje do svých programů produkty, které již před mnoha lety zamířily k ledu. Dosud prim v tomto ohledu hráli hlavně Japonci, kteří znovu poslali na trh hlavně motory či podvozkové komponenty pro své legendární sporťáky, ať se již jedná o Mazdu MX-5, Nissan Skyline GT-R nebo Toyotu Supra. Nyní se k ním nicméně přidal i americký koncern General Motors.

GM momentálně znovu nabízí 5,7litrový osmiválec, kterým lze osadit veškerá firemní SUV, pick-upy a dodávky vyrobené v letech 1987 až 2002. Pro koncern přitom nejde o zcela novou nabídku, náhradní motor V8 totiž nabízela již v minulosti. Nicméně se jednalo o repasované jednotky, s nimiž byly spárované použité komponenty. Tentokrát jde však o agregáty zcela nové, které čerstvě sjely z montážních linek a jako takové jsou spojené se zárukou na tři roky či 160 tisíc kilometrů.

Motory se přitom chlubí zcela novým blokem i hlavou válců, stejně jako kovanými hřídelemi, jenž si GM vyzkoušelo i na závodních kolbištích. Zároveň dostanou i zcela nový kryt či olejovou vanu. De facto tedy stačí jeden den v servisu a ráno již můžete vyrážet na cestu se zcela novou jednotkou, která ovšem veškerou charakteristikou odpovídá originálu, jehož nejnovější provedení je již osmnáct let staré. Motor bude vyráběn ve Springfieldu, pořídit jej pak můžete i online.

Tím se dostáváme k ceně, která dosud nebyla zveřejněna. Dá se nicméně předpokládat, že nepřesáhne 100 tisíc korun. Pokud k tomu navíc ještě přihodíte náklady na vymontování staré jednotky a usazení té nové, je evidentní, že o levný špás nepůjde. Na druhou stranu však takto zrenovované vozy mohou odsloužit další stovky tisíc kilometrů bez úhony, což nejspíše nebude vlastnost, kterou si bude možné spojit s až příliš komplexními moderními motory s pěti senzory na každém výfukovém svodu.

Dost by nás přitom zajímalo, zda s podobným programem někdy vyrukují také evropští výrobci. Příliš s tím ale nepočítáme, přeci jen starý kontinent nyní ovládlo „zelené“ smýšlení. To znamená, že všechny značky se soustředí hlavně na elektromobilitu, přestože je ztrátová. Cokoliv starého je pro ně ale velkými emisemi zatížený přežitek. Návrat atmosférického řadového šestiválce do nabídky BMW se tedy neočekáváme, ale rádi se necháme překvapit.

GM po osmnácti letech vrací do hry 5,7litrový osmiválec určený pro spoustu modelů z let 1987 až 2002. Foto: General Motors

