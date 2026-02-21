Spása pro staromilce, Japonci vrací do výroby další část dekády nevyráběného auta. Za chvíli si ho budete moci znovu koupit celé

Trend posledních let stále sílí a zdá se, že ho nic nezastaví. Naopak, automobilky pod tíhou sílícího zájmu o jejich legendy minulosti vyrábí pro tyto vozy stále víc nových dílů, teď už dokonce i největší část interiéru. Kdy si je z těchto komponentů půjde znovu postavit celé nové?

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Toyota

Trend posledních let stále sílí a zdá se, že ho nic nezastaví. Naopak, automobilky pod tíhou sílícího zájmu o jejich legendy minulosti vyrábí pro tyto vozy stále víc nových dílů, teď už dokonce i největší část interiéru. Kdy si je z těchto komponentů půjde znovu postavit celé nové?

Toyota Supra patří mezi největší japonské automobilové legendy. Zvláště pak čtvrtá generace s kódovým označením A80, která byla ve výrobě v letech 1993 až 2002. Během té doby bylo smontováno zhruba 50 tisíc vozů, z čehož zhruba 70 procent připadlo na první tři léta produkce. Za tím stálo hned několik důvodů, přičemž prvním byl razantní pokles zájmu o všechna sportovní kupé na konci devadesátek na klíčovém americkém trhu. Supra se navíc vyráběla jen v Japonsku, silný kurz jenu ovšem vedl ke zdražení vozu v zahraničí. Kalifornie navíc přitvrdila v oblasti emisí, pročež verzi Turbo později nešlo v tomto státě legálně koupit.

Emisní pravidla následně začaly být přísnější také v Japonsku, pročež Toyota výrobu ukončila spíš z donucení, než aby jela podle svého původního plánu. A nezdálo se, že by se Supra měla kdy vrátit. Jenže situace se dramaticky změnila 22. června 2001, kdy měl premiéru první díl Rychle a zběsile. Japonský sporťák osazený přeplňovaným motorem 2JZ byl za jednu z hlavních hvězd, pročež se Supra v tuningové komunitě stala doslova modlou. Pořídit spoilery a dalšími úpravami nedotčený exemplář tak bylo pomalu nemožné.

Postupem času však na trhu začalo docházet k dramatickému obratu. Po upraveném voze toužilo stále méně lidí, místo toho se pozornost sběratelů začala přesouvat k originálním kouskům. A protože jich skutečně mnoho nezůstalo, začaly se za taková auta platit obrovské sumy. Mnozí majitelé upravených aut proto zatoužili po návratu svých exemplářů do normálu, to ale logicky kvůli ukončení výroby nebylo možné. Jenže v Japonsku jsou auta vnímána jinak než jako dopravní prostředky, jejich význam je větší.

Toyota proto před pár lety obnovila výrobu některých klíčových komponentů, jako byly třeba nové světlomety, kliky dveří nebo přední blatník. Kromě toho se na montážní linky vrátily mnohé „vnitřnosti“ třílitrového šestiválce a podvozkové díly. Nyní pak Japonci přihazují další kousek do prodeje, a sice rovnou celou palubní desku. Počítat u ní bude možné s běžnou záruční lhůtou, podobně jako u předchozích komponentů navíc Japonci nabídnou 2 varianty pro modely s volantem na levé i pravé straně.

Cena zatím nebyla upřesněna, výroba ovšem probíhá v omezeném množství. Dá se tak předpokládat, že prodejci Toyoty budou řešit více objednávek, než zvládne továrna v dohledné době vykrýt. Je to však logické, neboť Supru po tuningu i s takovou tisícovkou koní pod kapotou koupíte snadno i za necelý milion korun. Jakmile však jde o originál disponující původními 330 kobylami, rázem si můžete říct o pětinásobek. A sběratelé budou cenu ještě navyšovat, abyste své auto prodali jim. Otázkou je nyní jediné - kdy začne Toyota vyrábět dost různých dílů na to, abyste začali uvažovat, že si auto i s pomocí starších komponentů postavíte doma celé znovu?


Celá palubní deska Supry čtvrté generace se vrací do výroby, ... Foto: Toyota

...za chvíli tak Japonci možná budou nabízet komplet celou Supru IV. Jen smontovat si ji budete muset sami. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

