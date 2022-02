Spása pro odmítnuté kupce nového Mercedesu třídy E je zjevně blíž, než se dosud myslelo před 5 hodinami | Petr Miler

Pro zákazníky nedostupný je v tuto chvíli model, kterého Mercedes prodal ve své historii více než jakéhokoli jiného jím nabízeného vozu. Jedním z důvodů je i blížící se příchod nové generace, která má být nakonec doslova za humny.

Před pár dny se provalilo, že po třídě G přestal Mercedes přijímat objednávky na další žádaný model. Důvody jsou v principu podobné, v konečném důsledku ale trochu jiné. Zatímco třída G je vzhledem k objemu produkce tak žádaná, že Němci neumí slíbit dodání dřív než za několik let, kdy ani neví, co přesně budou pro tento vůz nabízet, Éčko to má trochu jinak. V jeho případě je komplikací, že stávající generaci už nečeká dlouhá budoucnost a automobilka si chce být jista, že zákazníkům bude moci vůbec dodat to, co si objednají. A kdyby nezastavila prodej, mohlo by se stát, že se na ně už prostě nedostane.

Když jsme vám tuto informaci přinesli, měli jsme za to, že čekaní na novinku dle nedávných zpráv zabere ještě asi rok a půl, nakonec to ale nemusí být tak dlouhá doba. Níže přiložené video z polárních oblastí Evropy od lidí z CarSpyMedia ukazuje flotilu prototypů právě nové třídy E při zjevně závěrečných testech. A doprovází jej informace, že vůz bude venku ještě letos.

To by nakonec lépe vysvětlovalo onen objednávkový stop stav a bylo jistou útěchou pro zájemce o třídu E - když už nebudou moci sáhnout po aktuálním provedení s dodáním třeba za rok, budou moci sáhnout po nové verzi ještě letos s dodáním v jen o něco pozdějším termínu. Ve všech případech jde o neověřené informace, Mercedes zatím odmítá komentovat spekulace o tom, kdy s novým Éčkem skutečné přijde, s ohledem na vše zmíněné ale máme tendenci letošní premiéře věřit.

Nejde jen o to, na videu můžeme zaznamenat i několik dalších zajímavostí. Předně vidíme prototypy vozu jak s klasickými, tak se zapuštěnými klikami dveří, což naznačuje, že tento prvek (dnes standardní u větší třídy S) nebude u Éčka dostupný všem, ale bude spojený s určitými verzemi či půjde o výbavu za příplatek. Dále jasně slyšíme klapot dieselového motoru, což jen potvrzuje, že novinka přijde se zcela klasickými pohony a nedočkáme se ani elektromobilu, za ten zaskočí třída EQE.

Motory tedy mají být čtyř- a šestiválcové vždy na benzin a naftu, vrcholem elektrifikace zde má být hybridizace. Ta má stihnout i vrcholné provedení 63 od AMG, které prý stejně jako menší Céčko přepřáhne z motoru V8 na čtyřválec s elektromotorem. Podívejte se ale sami na video níže, o voze říká ještě víc, skoro bychom řekli, že vše důležité. Premiéra vážně musí být blízko.

Současný Mercedes třídy E dnes objednáte jen jako kombík, sedan má být do konce výroby vyprodaný. K tomu by docela seděla informace o ještě letošním příchodu nové generace zachycené na videu níže. Kombíky totiž obvykle přichází s menším zpožděním, takže ten současný vydrží nejspíše ve výrobě déle: Mercedes-Benz

Zdroj: CarSpyMedia@Youtube

