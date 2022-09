Spatření tohoto vozu ve zpětném zrcátku vás při cestách autem vyděsí hned dvakrát před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Jsou auta, která si v závěsu mít nepřejete, málokterému se ale povede vyvolat ve vás špatné pocity hned dvakrát po sobě. Tento vůz ale skutečně má tu moc, ke kontroverznímu designu nyní přidává i zařazení do policejních služeb.

Pokud si pořídíte elektromobil z vlastní vůle, logicky předem akceptujete, že usedáte do vozu s podstatně horší využitelností. Nemusí to být problém, spousta lidí používá auta pouze pro krátké dojíždění, jen kvůli tomu si ale nebudeme malovat, že realita je jiná. V případě některých způsobů využití jsou rozdíly mezi oběma koncepcemi propastné - zkuste třeba s elektromobilem dojet v řádu jednotek hodin z Prahy do Paříže. V silnějším dieselu to není vůbec žádný problém, na poli elektromobility by se muselo změnit opravdu hodně věcí, aby to bylo možné aspoň teoreticky.

Větší potíže nicméně mohou nastat ve chvíli, kdy je vám takové auto přiděleno a vy s ním musíte dělat, co zaměstnavatel očekává. A jak komplikované to může být, jsme zmiňovali v průběhu léta. Za vyslovené dráždění hada bosou nohou můžeme považovat ty situace, když máte pomáhat ostatním jako zdravotník nebo policista. Potíže jakéhokoliv druhu totiž nepočkají na chvíli, kdy budete mít dobité baterie.

Jakkoli tedy z marketingového hlediska může dávat smysl, když státní a městské samosprávy pořizují elektromobily, které chtějí vnutit všem, z praktického hlediska jde o ten nejhorší možný nápad. Stvrdila to ostatně i policie amerického státu Idaho krátce poté, co Dodge představil nástupce modelu Charger. Ten je v zámoří strážci zákona hojně využíván. Respektive byl, dokud měl spalovací pohon. Nová generace však přepřahá na elektrický, s nímž policisté nechtějí mít nic společného. A není v tom zdaleka sám.

Švýcaři se ale z chyb jiných nepoučili, a proto nyní (prý jako první na světě) zařadili do své flotily policejních aut elektrické BMW iX xDrive50. Jiný než marketingový smysl v tom nehledejme, abychom ale věc trochu odlehčili, můžeme říci, že stvořili auto, jehož spatření ve zpětném zrcátku vás vyděsí hned dvakrát. Jednak iX není zrovna fešácký vůz, jeho design zvedá obočí i otrlým, ostatní skutečně děsí. A mít za sebou policii ve Švýcarsku, kde platí naprosto absurdní tresty za některé dopravní přestupky, člověku také na pohodě nepřidá.

Dodejme, že zmíněná verze BMW iX je osazena dvěma elektromotory, které produkují 523 koní a 630 Nm. Z klidu na stovku tak vůz zrychlí za 4,6 sekundy. Mimo to má na jedno dobití urazit 630 kilometrů, byť je pochopitelně třeba dodat, že reálný dojezd bude podstatně nižší. Nakonec i , že kvůli potřebám policie bylo třeba instalovat některé doplňky, které energii v bateriích rozhodně doplňovat nebudou. Jde totiž o střešní světelnou rampu, která zároveň slouží k projekci nápisů typu „Stop, Police“. Kromě toho bylo elektrické SUV osazeno ještě varovnými světly v náraznících a zpětných zrcátkách, zatímco dovnitř se nastěhoval dodatečný přístrojový panel a přídavný monitor kamerového systému.

Veškeré tyto prvky pochopitelně potřebují nějakou tu životodárnou energii, nicméně i tak je iX pro Švýcary posunem. Dosud totiž ve svém policejním vozovém parku měli z elektromobilů hlavně BMW i3. Ani tímto posunem ale není vyřešen ten největší problém - jakmile policistům dojdou baterie, budou se lidé muset bez policie obejít. A při takovém násilném vloupání budou mít pro pseudo-ekologii stěží pochopení. Ale kdo chce kam...

BMW iX v policejní verzi vyděsí hned dvakrát. Samotné policisty začne zřejmě děsit až ve chvíli, kdy zjistí, že se nemohou spolehnout na jeho akceschopnost. Foto: BMW

Zdroj: BMW

