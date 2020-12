Akční model čínské Škody Karoq pro Evropu teprve ukazuje výhodnost těchto aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Některé produkty prakticky neznají, co to je akční mode, neboť už jsou v základu tak výhodné, že zákazníky tímto způsobem nemusí lákat. Co ale, když to přece jen začnou dělat?

Čínské automobilky se do Evropy vrací přes Rusko, kde mohou relativně snadno testovat místní vkus, stejně jako řešit různé porodní bolístky. Snaží se o to také značka Chery, která v roce 2005 začala prodávat crossover jménem Tiggo. Původně šlo o jediný model, nicméně jeho úspěch odstartoval příchod dalších novinek. V roce 2010 tak v rámci faceliftu došlo na přejmenování na Tiggo 3, ke kterému záhy přibyl větší model Tiggo 5.

V současnosti je už rodina SUV tohoto jména již poměrně členitá, přičemž nabízena není pouze ve své domovině, ale také třeba v Jižní Americe nebo i Evropě. Brazílii a Chile. Dnes se podíváme na model Tiggo 4, který už se nějaký ten pátek prodává v Rusku. Právě ten nyní dorazil v tzv. akčním limitovaném provedení slavícím 15 let značky právě na ruském trhu, třebaže po mnoho z těchto let byla její tamní přítomnost spíše formální. A to je docela neobvyklá věc.

Důvodem je, že čínská auta jsou obvykle nabízena tak výhodně, že nemusí přicházet s lepší výbavou, nižší cenou nebo poměrem obojího. Není to tak, že by si je někdo nekupoval kvůli ceně, třebaže jistě platí, že nikdy nemůže být tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. Automobilky zpoza velké zdi musí spíše bojovat o důvěru, což je třeba dělat jinými způsoby, přesto nyní Tiggo 4 v akčním provedení přišlo. A z výhodné nabídky učinilo ještě výhodnější.

Než se dostaneme k podstatě věci, připomeňme, co tohle auto vlastně nabízí. K mání je se třemi motory - atmosféricky plněným 1,5, znovu přirozeně plněným dvoulitrem a přeplňovanou jedna-pětkou. Naladěné jsou na výkony 113, 122 a 147 koní s točivými momenty 138, 180 a 210 Nm. Se základním motorem lze spojit jen pětistupňovou manuální převodovku, s dvoulitrem jen automat CVT a s vrcholným turbem pouze dvouspojkový automat se šesti stupni. Veškerý výkon míří na přední kola, čtyřkolka k dispozici není. Hodnoty akcelerace neznáme, maximální rychlost se ale pohybuje v rozpětí od 175 do 190 km/h.

Již z palety motorů je patrné, že nejde o úplně prťavé auto, jedná se o SUV velikosti velikosti Škody Karoq. Tiggo 4ro měří na délku 4 338 milimetrů na délku (Karoq +44 mm), 1 830 mm na šířku (+11 mm) a 1 645 mm na výšku (-22 mm). Rozvor měří 2 630 milimetrů, což je na milimetr stejná hodnota jako u Škody. Pohonnými jednotkami má k českému zástupci též blízko, výbavou a cenami ho ale dalece překonává, k nimž se můžeme přesunout.

Zákazníci mohou vybírat z úrovní výbavy Base, Start, Comfort a Techno a Cosmo, přičemž již základ počítá třeba se 16palcovými litými koly, parkovacími senzory nebo vyhřívanými sedadly, tedy výbavou, za kterou se u evropských značek obvykle připlácí. Za tohle se platí 999 900 rublů (cca 290 tisíc Kč), což je oproti Karoqu 1,0 TSI se 115 koňmi a minimální výbavou Active skoro zázračně málo - český konkurent u nás stojí v základu 515 900 Kč.

Ještě více ale vyplyne výhodnost nabídky Tigga, když se posuneme k vyšším specifikacím. I absolutní vrchol v podobě verze Cosmo, motoru 1,5 Turbo a dvouspojkového automatu lze mít za 1 359 900 RUB (395 tisíc Kč), přičemž tehdy již dostáváte mj. 18" litá kola, vyhřívaná zadní sedadla či čelní sklo, kůží čalouněná sedadla s elektrickým ovládáním, zpětnou kameru nebo multimediální systém dotykovou obrazovkou a ovládáním gesty, vyhřívaný volantem nebo dálkové startování motoru - prostě skoro vším, na co pomyslíte.

Bavíme se tedy o „plné polní“, a to v souvislosti s cenou, která je pořád o 30 % nižší než naprostý základ u českého SUV (zmíněných 515 900 Kč). Podobnou (a přesto ne tak bohatě vybavenou) specifikaci nabízí Karoq za 900 tisíc, skutečně srovnatelné auto za 1 milion korun.

Za tohoto stavu Chery přihazuje onen akční limitovaný model, který prodá pouze 515 lidem. Liší se už vizuálně „rychlými pruhy”, číslicí 15 na boku a pár plaketkami zvenčí i uvnitř. K dispozici je pouze s vyššími výbavami Techno a Cosmo a motorem 1,5 turbo, k čemuž přidává některé výbavové prvky navíc jako alarm nebo věci jako dálkový přístup k autu z mobilu. A ceny míří dolů - Tiggo 4 15th Anniversary Limited Edition ve výbavě Techno stojí od 1 169 900 rublů (340 tisíc Kč), ve výbavě Cosmo pak od 1 239 900 rublů 360 tisíc Kč). Co dodat? Je to ještě výhodnější výhodná nabídka.

Je jisté, že kdyby byl tento vůz nabídnut v kontinentální Evropě, půjdou kvůli náročnějším předpisům ceny výše, i kdyby ale byly o polovinu vyšší (což se stěží stane), pořád půjde o zajímavé nabídky. Dříve nebo později se to stane. Kdy přesně, zůstává otázkou, jiní čínští výrobci ale už své vozy v EU nabízí a Chery má stejný záměr.

Chery Tiggo 4 v nové limitované akční edici se ukázalo na dvou fotkách. Foto: Chery



Standardní provedení vám můžeme ukázat lépe. Obě verze se ale až na pár vizuálních vylepšení neliší, jen je ta akční nabízena ještě výhodněji než standardní model. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec