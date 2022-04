Spekulace nepřeháněly, první BMW dostalo příď jako z jiné galaxie. A další modely budou následovat před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Dosud bylo možné doufat, že jde o žert, který s realitou nebude mít nic společného, teď už to možná není. Nová BMW budou znovu otáčet hlavy a v pozitivním slova smyslu to nejspíše znovu nebude.

Nejspíše nemusíme důrazněji připomínat, že v posledních letech většina lidí propadla autům se zvýšeným podvozkem a s vyšší stavbou karoserie. Pro výrobce díky tomu segment SUV představuje zlatou žílu, neboť se stává jen výjimečně, že netrefí vkus publika. Spíše si naopak mohou dovolit nabídnout i ne až tak přesvědčivá auta za relativně vysoké ceny a těšit se na nemalé zisky. A čím větší a luxusnější takové auto je, tím více to platí.

To nás dostává k BMW X7, o němž mnichovská automobilka začala poprvé nahlas uvažovat již před nějakými deseti lety. Jeho příchod pak potvrdila v roce 2014, ovšem zákazníci museli čekat další čtyři léta, než si mohli novinku prohlédnout a objednat. BMW ji vpředu ozdobilo výraznými čelními ledvinkami, za které schytalo nemalou kritiku. Ovšem hlavně z řad novinářů, zákazníci jako většinou mávli rukou. Zvláště pak ti američtí, kteří si již koupili přes 70 tisíc exemplářů. Za tímto počtem přitom Evropa s 15 tisíci registracemi zaostává.

Momentálně se X7 dočkala faceliftu, který výtky spojené s předkem posune na novou úroveň. Na jedné straně přitom lze uznat, že přepracované partie jsou opravdu výrazné a budí pozornost. Na straně druhé ale musíme dodat, že se tak neděje ve zrovna pozitivním duchu - auto vypadá jako z jiné planety. Spíše než konzervativní Evropany tak X7 znovu nadchne hlavně americké publikum, stejně jako by z něj mohli být poblázněni Asiaté. A jelikož BMW právě na tuto klientelu cílí především, možná se tak dostáváme k původnímu zadání designérů, kteří podobnou příď nadělí i dalším modelům, nejprve řadám 7 a i7.

Mnichovské SUV se ale jako první dočkalo dvojitých čelních světlometů, kdy horní řada je určena pro denní svícení. Klasické světlomety pak najdeme v „díře“ pod nimi, přičemž automobilka se je záměrně snažila udělat neviditelnými - spatřit by je tak měli jen v protisměru jedoucí motoristé, a to navíc v noci. Oslnění se nicméně bát nemusí, o to se mimo jiné postará diodová technologie. Ta byla použita i vzadu, kde se taktéž objevují nové lampy. Propojeny jsou pak chromovou lištou, kterou u faceliftovaného provedení kryje skleněná vrstva.

Veškeré další venkovní změny jsou již nepodstatné, více se ale BMW vyřádilo uvnitř. Pryč je tedy kombinace tradičního přístrojového štítu a separovaného středového displeje, místo toho dorazil jednolitý rozměrný panel, do kterého je zasazen 12,3palcový virtuální kokpit a 14,9palcová obrazovka multimediálního systému iDrive 8. Ta je přitom mírně nakloněna k řidiči, nicméně informace na displeji může snadno sledovat i spolujezdec. BMW prý také vylepšilo hlasové ovládání, s nímž lze nově třeba i otevřít a zavřít okna.

K čistce došlo na středovém tunelu, kde již nenajdeme do ruky padnoucí volič automatu ZF, nýbrž stejný titěrný výlisek, jaký užívají třeba vozy koncernu VW Group. Kvůli tomu si třeba vyjíždění z úzkého prostoru či v zimě ze závěje opravdu „užijete“, taková je ale holt dnešní doba. Nelze však nic jiného, než se s tím smířit, neboť takovým směrem míří stále více automobilek.

Tím jsme se dostali k motorovému prostoru a dostupným variantám. Zpočátku bude výběr omezen na tři verze xDrive40i, xDrive40d a M60i xDrive, z nichž první užívá třílitrový šestiválec doplněný mild-hybridní technikou. Výkon přitom vyšplhal o 47 koní na 380, točivý moment pak o 70 Nm na 520 Nm. Krátkodobě však může být funkcí overboost zvýšen na 540 Nm, přičemž stovku v takové chvíli zdoláte za 5,6 sekundy, zatímco spotřeba se má pohybovat v rozmezí 9,2 a 10,5 litrů na sto kilometrů.

Se 48voltovým elektrickým okruhem počítá i dieselové provedení, přičemž třílitrový šestiválec produkuje 352 koní a 700 Nm, respektive 720 při zapojení overboostu. Spotřeba pak činí 7,6-8,7/100 km. U osmiválcového provedení M60i pak může vzrůst až na 13,3 litru, na druhou stranu však 4,4litrová jednotka naladěná na 530 koní a 750 Nm zvládá sprint na stovku za 4,5 sekundy. BMW nicméně ještě láká na Alpinu XB7, které dorazí vzápětí a u které byl výkon zvýšen z 621 na 639 koní.

Dodat již můžeme jen tolik, že M60i dostala do vínku aktivní stabilizátory a řízení zadní nápravy. Pro níže postavené modely však oba prvky lze pořídíte za příplatek, zatímco vzduchový podvozek je standardem napříč celým portfoliem. Šestiválcové verze mimo to v základu užívají 20palcová kola, nahradit je však lze jednadvacítkami. Výkon osmiválce je nicméně již přenášen na dvaadvacítky, které jsou spárované také s agresivnějším bodykitem.

BMW X7 se dočkalo faceliftu, který pozměnil hlavně čelní partie. Zákazníci budou moci volit mezi šestiválcovými variantami... Foto: BMW



...a prozatím vrcholným provedením M60i, jenž dostalo do vínku 4,4litrový osmiválec a agresivnější bodykit. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.