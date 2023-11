Spojení Renaultu a Nissanu stále více připomíná rodiče, kteří spolu zůstávají už jen kvůli dětem včera | Petr Prokopec

Kdysi silné spojení dvou obřích automobilek, které mělo pod vedením Carlose Ghosna a s přispěním Mitsubishi našlápnuto k tomu, aby se stalo největší automobilovou aliancí světa, se potácí v rozepřích. A nejnovější „řešení” jejich spojení jen ukazuje, jak hluboké tyto rozepře jsou.

Není žádným tajemstvím, že se automobilky ocitají pod stále větší tíhou regulací všeho druhu. Kvůli tomu musí investovat do řešení, která si zákazníci nevyžádali, a tak za ně nechtějí platit, peníze ovšem stojí. Výrobcům tak nezbývá, než snižovat náklady, kde se jen dá. A tak více než kdy dříve přistupují k vzájemným kooperacím, formují nové aliance a rozšiřují existující koncerny.

Jedním z takových spojení je aliance Renaultu s Nissanem, která se později rozšířila také o Mitsubishi. To dnes ale nechme být a soustřeďme se na původní duo, které by do jisté míry mohlo být považována za manžele. Ovšem s poněkud nevyrovnanými pozicemi - Francouzi totiž v japonské firmě drží 43,3 procenta, zatímco v opačném směru jde jen o 15 procent.

Právě to byl jeden z důvodů, proč se někteří manažeři Nissanu rozhodli přistoupit k internímu puči, jenž ve finále udělal z někdejšího šéfa aliance Carlose Ghosna jednoho z nejznámějších uprchlíků světa. Něco podobného nejspíše hrozilo i do budoucna, pročež se Renault rozhodl přijít s diplomatickým řešením - automobilka totiž 28,4 procenta akcií, jenž v Nissanu drží, vložila do samostatně existujícího francouzského trustu, řekněme svěřenského fondu. Díky tomu jí tak formálně zbylo v rukou stejných 15 procent.

Onen trust je popisován jako nezávislý, tomu ale nejspíše věří maximálně tak fanoušci někdejšího českého premiéra a jeho svěřenského fondu. Ze zisku odpovídajícího onomu 28,4procentnímu podílu totiž bude profitovat pouze Renault. Francouzi navíc mají právo kdykoli jakoukoliv část akcií prodat. I nadále tedy budou v daném manželství tím dominantním partnerem, jen to už nebude tak okaté. Jak moc jim Japonci něco takového „sežerou“, zůstává otázkou.

To vlastně jen potvrzuje příkaz manažerů Renaultu, na jehož základě nesmí jejich podřízení momentálně sdělovat jakékoli interní informace svým protějškům u Nissanu. To je panečku aliance. Na oznámení oficiálních detailů má dojít ke konci roku, nicméně dle aktuálních informací by obě strany měly najet na novou strategii, kdy spolupráce se vždy bude týkat toho kterého konkrétního projektu. Jinak ale budou obě firmy nezávislé.

Pokud bychom tedy zůstali u oné manželské terminologie, pak se zdá, že se Renault a Nissan stali odcizenými rodiči, kteří spolu zůstávají už jen kvůli dětem. Něco takového ovšem může fungovat jen krátkodobě, nikoli v dlouhodobém horizontu. Ostatně jednání mezi Francouzi a Japonci v závěru loňského roku málem krachla, neboť obě strany se nedokázaly mimo jiné shodnout na hodnotě elektrické divize Ampere, která patří Renaultu a do které má Nissan investovat.

