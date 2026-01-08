Společná automobilka Hondy a Sony ukázala své další auto. Je to snad ještě větší marnost než to první
Petr Prokopec„Lidi, tohle je vážně to nejlepší, co teď umíme udělat,” jako by se při prezentaci omlouval šéf projektu. A nedivili bychom se, kdyby to skutečně řekl, protože na tohle auto by v této době nemohl být hrdý snad ani ten nejnaivnější vývojář.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Společná automobilka Hondy a Sony ukázala své další auto. Je to snad ještě větší marnost než to první
včera | Petr Prokopec
„Lidi, tohle je vážně to nejlepší, co teď umíme udělat,” jako by se při prezentaci omlouval šéf projektu. A nedivili bychom se, kdyby to skutečně řekl, protože na tohle auto by v této době nemohl být hrdý snad ani ten nejnaivnější vývojář.
Elektromobilitě v Americe pšenka nikdy moc nekvetla a během vlády Donalda Trumpa, který ji zbavil podstatné části umělých výhod, se to stěží změní. Co přijde pak, je otázkou, v dlouhodobém horizontu ale nikdy nemůže zvítězit jiné než to reálně nejlepší řešení, kterým současné elektromobily ve vší komplexnosti prostě nejsou. Jinak by ostatně nepotřebovaly dekádu dotovat horem dolem, aby si sáhly nanejvýš po pár desítkách procent trhu.
Skutečně se tedy dá předpokládat, že i v roce 2035 bude mít v USA okolo 70 procent nových aut spalovací motor, jak uvedl šéf tamní pobočky německé firmy Bosch, největšího to automobilového dodavatele na světě. Pokud to tedy nebude ještě víc. I zbývající procentu bude samozřejmě nezanedbatelnou částí trhu, ale nepere se o ní už dnes trochu moc kohoutů?
Máme pocit, že ano, přesto mnozí výrobci dál tlačí na elektrickou pilu. Kdyby přicházeli se stále přesvědčivějšími produkty, voila, ale tak se věci nemají. Zvlášť v USA jako by zapomněli, že Američané nikdy nešli do kolen z čehokoli, co nemá spalovací pohon. A dnes to platí dvojnásob. To znamená, že počítat musí spíš s kritikou než s ovacemi, zvlášť pokud vytáhnou něco jako japonské firmy Sony a Honda.
Tyto společnosti totiž stojí za elektrickým sedanem Afeela 1, jehož testovací výrobu nedávno spustili. Vůz pak hodlají během několika málo měsíců poslat do prodeje, ovšem pro letošek pouze v Kalifornii. Příští rok pak má přijít řada na Arizonu, je však otázkou, zda se Afeela něčeho takového vůbec dožije. Nabízena je totiž za velké peníze, za které klientela sice dostane nemalou kvalitu či PlayStationem na palubě, ovšem také mizerný dojezd a nepříliš oslnivé dobíjení.
Pomalu by se tedy dalo říci, že Japonci vyrazili do souboje na kolty s nožem, který je možná sice ostrý a pozlacený, ale pořád je to jen nůž proti pistolím. Afeela 1 tak zaujme maximálně jen pár jedinců, kvůli čemuž bude společnost Sony Honda Mobility finančně krvácet. A nedá se předpokládat, že by novinka odhalená na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas byla spojená s úspěchem. Afeela Prototype 2026 je totiž jen SUV verze zmiňovaného sedanu.
Japonci zatím nedali k dispozici žádné technické údaje, jen zmínili, že vůz bude nabízet větší vnitřní prostor i flexibilitu, a proto má šanci oslovit širší publikum. Jenže pokud bude mít na kontě znovu dva elektromotory s výkonem 490 koní a hlavně baterie o kapacitě 91 kWh, se kterými zvládnete jen 480 kilometrů a které lze dobíjet při maximálním výkonu 150 kW, pak tu znovu máme záležitost úrovně marnosti 10.
SUV pak navíc může být s ohledem na více prostoru uvnitř ještě dražší, což jeho šance na prodejnost nepodpoří. Chápeme, že 10 miliard korun, které Sony a Honda nalily do vývoje, jsou nemalé peníze. Jenže pokud Japonci ve svém programu budou pokračovat, přijdou jen o víc. Samotný elektrický pohon k úspěchu nikdy nestačil a dnes to platí dvojnásob, v USA trojnásob. Tak co to tu Honda se Sony vůbec zkouší?
Afeela Prototype 2026 vychází z techniky sedanu, zjevně tak bude rovněž nabízet nepříliš oslňující parametry v kombinaci s příliš sebevědomou cenou. Japonci tak nejspíš zapomněli, jak to Američané nyní s elektrickým pohonem mají, za úspěchem opravdu nemíří. Foto: Sony Honda Mobility
Zdroj: Sony Honda Mobility
Bleskovky
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 11 hodinami
- Nejvíc ojeté Bugatti Chiron má na tachometru neuvěřitelných 175 tisíc km, něco takového svět ještě neviděl
včera
- Čínský klon Bugatti od výrobce vysavačů je skutečný, natočili ho ještě před premiérou. Nakonec připomíná i hromadu jiných aut
7.1.2026
Nejnovější články
- Jeden z největších současných propadáků Mercedesu čeká bolestivý konec, kalich hořkosti si vypije až do dna
před 6 hodinami
- Nissan se zkouší vrátit mezi výrobce ostrých kompaktů. Jeho novinka vypadá kurážně, ale co to má pod kapotou?
před 7 hodinami
- Stellantis jedním tahem zařízl všechny dobíjecí hybridy, je to další nesmyslné, jen regulacemi a dotacemi živené řešení
před 9 hodinami
- K mání je jeden z největších průšvihů moderních luxusních aut, výrobce přivedl ke krachu po prodeji pouhých 8 vozů
před 10 hodinami
- Zloději přímo rodině ukradli poslední motokáru tragicky zesnulého Julese Bianchiho, jaké lidské hyeny to musely být?
před 11 hodinami
Živá témata na fóru
- Rychlodotazy 01.09. 21:40 - Vrooom
- Volkswagen obecne 01.09. 18:02 - Brus
- Přituhuje 01.09. 17:04 - jerry
- Onboard videa 01.09. 16:32 - mlunovozík
- whitelist & blacklist 01.09. 16:04 - jerry
- BMW Divize 01.09. 15:31 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 01.09. 14:53 - Vrooom
- Lampárna (stěžovatelna) 01.09. 10:15 - řidičBOB