Společný elektromobil Hondy a Sony je zatím pořádný provar. Firmám už prodělal přes 10 miliard, aniž by byl blízko dokončení před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sony Honda Mobility

Auto už se ukázalo v produkční podobě, začátek výroby a prodejů ale pořád není na spadnutí. A žádná z firem se ani náznakem nepochlubila ulovenými předobjednávkami. Společný podnik, který kvůli němu Japonci založili, se mezitím topí v mohutných ztrátách.

Kroky Hondy na poli elektrických aut zatím připomínají chůzi slona porcelánem. Její malý hatchback e byl kvůli vysoké ceně, za kterou jste dostávali prťavé auto s minimálním využitím, takový propadák, že předčasně skončil bez nástupce, . Předloni pak Japonci odpískali plány na vznik hned několika elektromobilů ve spolupráci s General Motors. To sice neohrozilo premiéru Hondy Prologue, nicméně jejích 33 tisíc prodejů za loňský rok též nelze považovat za terno. Mnohem hůř si navíc vede její luxusnější klon, tedy Acura ZDX.

Honda přesto spřádá plány na další podobná auta a ke všemu doufá, že zaboduje ještě o pár tržních pater výš. Japonská automobilka totiž v roce 2022 podepsala dohodu o spolupráci se společností Sony, pod jejíž hlavičkou se o dvě léta dříve zrodila elektrická platforma Vision-S. Na jejich základech byl předloni představen prototyp prvního společného elektromobilu, který by měl dorazit jako první vlaštovka nové značky Afeela. Letos v lednu na veletrhu elektroniky CES v Las Vegas pak byla odhalena podoba produkční varianty, jejíž výroba a prodej mají odstartovat někdy v polovině příštího roku.

Firma Sony Honda Mobility, jak je společný podnik obou japonských firem nazýván, tedy zatím logicky nevyrobila ani nedodala jediné sériové auto. Vydělávat tedy nemá čím, náklady spojené s přípravami ale rostou. Za poslední uzavřený finanční rok tak podle zveřejněných dat vykázala ztrátu ve výši 52 miliard jenů neboli 7,53 miliard korun. To je víc než dvojnásobek oproti 20,5 miliardám JPY (2,97 miliardy Kč) za předešlé období, kumulativní ztráta tedy už přesahuje 10 miliard. Něco takového na jednu stranu nepřekvapí, neboť do nového produktu je nejprve nutné investovat, než jím začnete provětrávat peněženky zákazníků. Jenže elektrická auta jsou zatím téměř všechna a pro téměř všechny ztrátovou záležitostí. A proč by zrovna projekt Hondy a Sony měl být výjimkou?

S vysokými jmenovitými prodeji vůz nemůže počítat, neboť do prodeje má dorazit s cenou okolo 2 milionů korun. Elektrický sedan tak bude ještě o třetinu dražší než zmiňovaná Acura ZDX. Oproti ní pak sice má nabídnout autonomní řízení úrovně SAE3, které umožní na určitých úsecích pustit volant z rukou, ovšem zrovna tohle nikdy nepředstavovalo pro zákazníky bůhvíjaké lákadlo. Příslibem dojezdu necelých 500 km pak Honda taktéž nemá jak ohromit a podobné je to se 490koňovým výkonem.

Předobjednávky na tento vůz odstartovaly již ve zmiňovaném lednu, nicméně Honda a Sony se dosud nepochlubily jediným číslem, které by reflektovalo zájem publika. Dá se tak předpokládat, že chlubit se není čím. Ostatně Afeela jde přímo proti Tesle Model S či Lucidu Air, které za méně nabídnou vyšší dojezd a lepší dynamiku. Nemají pak sice 40 kamer, senzorů a radarů, které slouží zmíněnému autopilotu, znovu však lze jen zmínit, že na to dnes již klientela tolik neslyší.

Jak se tedy zdá, i projekt Hondy a Sony bude jedním velkým průšvihem. Obě strany pak sice mají dostatek zisků z jiných aktivit, aby je zmíněné ztráty nepoložily, ovšem hlavně automobilka zjišťuje, že je pomalu jedno, na jaké patro trhu se zaměří (a zda jde do boje sama či s partnerem), na konci je vždy pouze nemalá ztráta. Možná by tak nebylo od věci, kdyby se hlavně v Americe Japonci věnovali především tomu, o co jejich zákazníci stojí. Ale to by dnes asi nebylo dostatečně „in”, že?

Afeela 1 by se měla začít dodávat v příštím roce, přičemž kromě základní výbavy zvané Origin bude k mání ještě vyšší úroveň Signature. Jedna bude stát lehce pod 2 a druhá dokonce výrazně přes 2 miliony Kč. Foto: Sony Honda Mobility

Zdroj: Carscoops, Sony Honda Mobility

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.