Spolehlivost japonských motorů má být ještě vyšší, jejich kvalitu už neovlivní lidský faktor

Japonská technika platí po léta za kvalitní a spolehlivou, nikdy ale není tak dobře, aby nemohlo být ještě lépe. Subaru tak po skoro dvou letech testování začíná kontrolovat kvalitu vyráběných motorů pomocí umělé inteligence, lidé budou na druhé koleji.

Oddělení kontroly kvality automobilek jsou v posledních letech zmiňována poměrně často, ovšem hlavně v souvislosti s Teslou. V jejím případě se člověk musí ptát, zda vůbec nějaká kontrola kvality existuje a pokud ano, tak kolik očí musí zaměstnanci tohoto oddělení přivírat, aby se k zákazníkům dostalo to, co se k nim dostává. Tento stav trvá už rok, a je tedy otázkou, zda se vůbec někdy dočkáme zlepšení. Subaru se nicméně Tesle rozhodlo ukázat cestu, která by Elona Muska mohla zajímat - je digitální a inovativní.

Japonci totiž ve své továrně Oizumi již od srpna 2020 testovali umělou inteligenci, která převzala nadvládu právě nad kontrolním oddělením. Na starosti zatím nemá celá auta, ta se ostatně v tomto podniku ani nevyrábí. Místo toho zde Subaru produkuje motory a převodovky. Systém zvaný Fujitsu Comina On-Site Quality AI přitom sleduje výrobu vačkových hřídelí, a to v reálném čase. Díky algoritmům pak navíc může kontrolovat veškerou geometrii, stejně jako obrábění frézou.

S dosavadními výsledky testů je automobilka zjevně spokojená, neboť umělou inteligenci od letošního ledna zaměstnala naplno. Systém dosud kontroloval vybrané vzorky z jednotlivých várek, nyní ovšem bude mít na starosti celou výrobu, přičemž se zaměří jak na zmíněnou geometrii, tak na tvary i pevnost. Z toho důvodu bude ostatně sledovat i výkon dodávaný elektrickému motoru, jenž se stará o otáčení a vibrace hřídele.

Umělá inteligence pak na základě nasbíraných dat z celého procesu výroby rozhodne, zda jsou dané komponenty kvalitní a mohou zamířit dále, či zda má dojít na jejich vyřazení. Každá hřídel přitom bude posuzována individuálně a porovnávána s dokonalým virtuálním modelem. Kromě toho má ovšem systém odhalovat i slabiny samotných obráběcích strojů. Jakmile tedy některý začne v důsledku stáří selhávat, Subaru bude přesně vědět, co a kdy má vyměnit.

Ve výsledku tak není překvapivé, že Subaru hodlá kontrolovat umělou inteligencí veškeré komponenty spalovacích motorů. Dá se navíc předpokládat, že systém následně přebere vládu i nad dalšími částmi vozu. Kýžený výsledek je na každý pád jasný - už tak vysoká kvalita má být ještě vyšší.

Subaru nasadilo umělou inteligenci do oddělení kontroly kvality v továrně Oizumi, kde automobilka vyrábí motory a převodovky, nahradí část dosavadního lidského personálu. Foto: Subaru

