Sportovní verze elektromobilů VW jsou dalším marným pokusem dodat jim atraktivitu, nabízí pořád moc málo za příliš mnoho

/ Foto: Volkswagen

Němci by byli rádi, kdyby jejich elektrická auta vyvolávala touhu, ani tato to ale nesvedou. Nejsou zase tak rychlá, jejich použitelnost je horší než u standardních verzí a ceny poletí až do stratosféry.

Před pár týdny se nabídka britsko-čínské značky MG rozrostla i na českém trhu o elektrický hot hatch MG4 Xpower. Ten se dočkal dvou elektromotorů o celkovém výkonu 435 koní, s nimiž zvládá stovku za 3,8 sekundy. Z většiny recenzí vyplývá, že do zábavnosti benzinových ostrých hatchbacků má toto provedení hodně daleko, navíc jeho použitelnost je s 64kWh paketem baterií v principu omezená. Ale je to aspoň v přímce velmi rychlé auto, které není až tak drahé.

Za Xpower ve verzi Green Edition si české zastoupení MG účtuje 999 900 Kč, což je nižší suma, než za jakou si u Volkswagenu můžete pořídit základní ID.3. Německý elektromobil totiž stojí minimálně 1 036 900 Kč, za což dostáváte jeden motor disponující 204 koňmi a baterie o kapacitě 58 kWh. Je tak vlastně malý zázrak, že VW vůbec zvládá nějaké exempláře prodat, neboť jeho zástupce si do souboje s Číňany nepřinesl pistoli, nýbrž malý zavírací nožík.

Zejména čínská expanze je pro Němce velkou čarou přes rozpočet, na elektromobilitu totiž vsadili naprosto vše. A nyní poznávají, jak moc přestřelili. Protože ale do bateriového pohonu investovali až příliš mnoho, nyní se zoufale snaží z něj alespoň něco „vytřískat“ zpátky. A proto na trh posílají hned dvě sportovní verze svých elektrických modelů - ID.3 GTX a ID.7 GTX Tourer. My se nejdřív budeme věnovat hatchbacku ID.3, a v to v návaznosti na výše zmíněné. Byť tím vlastně jen poukážeme na jeho marnost.

ID.3 GTX totiž nedisponuje dvěma motory jako MG, nýbrž pouze jedním, který roztáčí zadní kola. Něco takového by mohlo vést k nemalé zábavě za volantem, nicméně si nejsme jisti, že zrovna něco takového hrstka kupců elektromobilů hledá. V tomto případě toho navíc mnoho nedostanou, neboť jednotka produkuje pouze 286 koní, které vůz dovezou na stovku za rovných 6 sekund. Maximálka se pak oproti základu zvedla ze 160 na 180 km/h, na dálnici tak GTX nebude stačit ani ojeté Škodě Octavia TDI za desetinovou cenu.

Možná i proto dorazí ještě provedení ID.3 GTX Performance, v jehož případě byl výkon zadního elektromotoru navýšen na 326 koní. Ke zdolání stovky je pak třeba 5,6 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 200 km/h. Tím se německý elektromobil vyrovnal tomu britsko-čínskému, který zvládá překonat alespoň kapacitou baterii - obě varianty totiž počítají se 79 kWh a udávaným dojezdem 600 km. MG oproti tomu zvládá maximálně 536 km, jeho nejvyšší dobíjecí výkon pak činí 150 kW místo 175 kW u VW.

Za německý elektromobil bude nicméně třeba zaplatit daleko víc, u výkonnější verze nejspíše půjde o 1,5 milionu korun. Podle nás je to další marný pokus dodat ID.3 nějakou atraktivitu, neboť auto bude pořád nabízet moc málo za příliš mnoho. Ale sami zvažte, nakolik vás láká.

My se raději přesuneme k ID.7 GTX Tourer, což je ale nakonec velmi podobná píseň. Elektrické kombi přitom bude jednoznačně dražší, ostatně jen za základní sedan je u nás třeba zaplatit 1 479 900 Kč. U GTX lze počítat s celkovým výkonem 340 koní, jenž produkují přední a zadní jednotka. Spárované jsou pak s bateriemi o kapacitě 86 kWh, které lze dobíjet při výkonu 200 kW.

Jaký je dojezd či zrychlení této varianty, VW aktuálně neupřesnil. Nejvyšší rychlost 180 km/h ale rozhodně nikoho neohromí. Hodnocení vzhledu pak znovu ponecháme na vás, za nás už jen zmíníme, že opravdu našlapaná výbava zahrnuje stejně jako u ID.3 GTX také hlasovou asistenci s integrovanou funkcí ChatGPT. Rozhodně byste se ale umělé inteligence neměli ptát, jaký je aktuálně nejvýkonnější a nejrychlejší elektrický hot hatch - odpověď by se vám po utracení hromady peněz nelíbila. A lepší bude se neptat ani na cenu ID.7 GTX, ta se pod 2 miliony Kč zřejmě dostane jen stěží.

ID.3 GTX sice výkonem či dynamikou úplně neohromuje, jeho baterie pak mají vzhledem k výkonu vozu pořád zoufale malou kapacitu. Vše pak nutně ověnčí vysoká cena. Foto: Volkswagen



Co se týče ID.7 GTX Tourer, ke cti je mu pouze fakt, že elektrických kombíků zatím mnoho není. Nicméně zájemci o takovou karosářskou verzi preferují nemalý dojezd, který navíc mohou v řádu minut znovu natáhnout. K něčemu takovému ale mají Němci s tímto elektromobilem sakra daleko. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

