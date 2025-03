Sportovní verze legendární Lady Niva dostane hned dva nové motory, běžní smrtelníci si ale budou moci koupit jediný před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ilja Suhih, místostarosta Toljatti, CC0 Public Domain

Dlouho avizovaná Niva Sport se blíží do prodeje, a tak se ven dostávají další a další detaily. Nyní víme, že vůz dostane hned dva nové motory, z nichž jen 144koňový je na poměry Lady docela silný.

Mohlo by se zdát, že americkou Teslu a ruský AvtoVAZ nespojuje nic, jedna věc by se ale našla - jde o schopnost dostát vlastním slibům v avizovaných termínech. Stačí si uvědomit, kolikrát nám byla slibována zcela nová Lada Niva. Nakonec se však zdá, že originál přežije až do příští dekády. Letos navíc do prodeje dorazí také verze Sport, o jejímž příchodu se rovněž mluví již nějaký ten pátek. Rusové dokonce ještě před koncem roku 2024 vyrobili první várku aut, koupěchtivá klientela si však stále musí počkat.

Protože ale příchod tohoto vozu je skutečně na spadnutí, začínají na světlo světa vylézat nové informace. Sám místostarosta Toljatti, kde automobilka sídlí, po návštěvě její fabriky, kde pořídil i později zveřejněné záběry, za pomoci šéfa divize Lada Sport Vladislava Nezvankina upřesnil, že Niva Sport osazená 1,6litrovým motorem z Lady Granta Sport nabídne 122 koní a 151 Nm točivého momentu, které míří na všechna čtyři kola. Protože ve srovnání s regulérním modelem došlo k navýšení výkonu o zhruba 40 koní, narostla maximálka ze 142 na 160 km/h, zatímco sprint na stovku klesl o 7 sekund na 12 s.

Podstatnější je ovšem instalace kotoučových brzd i na zadní nápravu, kde střídají původní bubnové. To zkrátilo brzdnou vzdálenost ze stovky o podstatných 8 metrů. Niva Sport by si tedy své jméno rozhodně měla zasloužit, zvláště když na úpravy došlo rovněž v případě podvozku, který se dočkal zcela nového zadního zavěšení. A aktuálně lze dodat i to, že novinku čeká také modernizovaná převodovka a zesílený housing spojky.

Zajímavostí také je, že nový motor, který je uložen podélně, vytlačil zpod kapoty rezervní kolo, na které je vedle standardní 1,7litrové jednotky místo. Dost nás pak zajímá, zda na tom stejně bude i závodní Niva Sport, která ponese ještě dodatečné označení Silk Way. V jejím případě totiž Rusové počítají s ještě zcela jiným agregátem, a sice 1,8litrovým. Ten bude produkovat dokonce 144 koní, jde tedy o motor, kterým disponuje Vesta Sport.

Šéf Lady Maxim Sokolov nicméně dodal, že finální parametry zatím nejsou jasné, neboť stále dochází na ladění prototypu, který již byl představen závodníkovi Kirillovi Ladyginovi. Kdy přesně se ale Niva Sport Silk Way ukáže v plné kráse, nebylo upřesněno. Možná i proto, aby Rusové následně nemuseli být srovnávání se zmiňovanou Teslou, pro kterou je jakýkoli termín je jen mlhavým orientačním datem.

Takto už jsme Nivu Sport vidět mohli. Foto: AvtoVAZ



Nyní ji můžeme vidět i v jiné barvě a upřesnit, verze určená veřejnosti dostane do 1,6litrový motor, který pošle na všechna čtyři kola 122 koní. Protože pak na obou nápravách budou kotoučové brzdy, zkrátí se brzdná vzdálenost vůči základu o osm metrů. Závodní varianta dostane motor 1,8 se 144 koňmi. Foto: AvtoVAZ/Ilja Suhih, místostarosta Toljatti, CC0 Public Domain

Zdroje: Ilja Suhih@Telegram, AvtoVAZ

