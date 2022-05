Sportovní zázrak Nissanu se poprvé postavil soupeřům, je kouzelně levný i kouzelně rychlý před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Je to charakterově asi to poslední auto, jehož příchod na trh bychom v letošním roce čekali, ale skutečně dorazilo. Má ten správný motor, správnou převodovku i správný pohon kol a správnou cenu. Čekáte špatnou zprávu? Ano, není pro nás, ale i tak umí zapůsobit.

Reputace Nissanu v posledních letech poněkud upadala, loni se ale japonská automobilka znovu dostala do hledáčku nadšenců. V srpnu totiž představila kupé Z nové generace, které sice vychází z platformy předchůdce, nicméně disponuje jak odlišným designem, tak novým hnacím ústrojím. Atmosférický 3,7litrový šestiválec nahradila třílitrová přeplňovaná jednotka, se kterou přišel i vyšší výkon. Na zadní kola nově míří 406 koní, o něž se navíc může vedle automatu postarat i manuál.

Nissan právě zahájil prodej a dodržel vpravdě fascinující základní prodejní cenu ve výši 39 990 dolarů (cca 949 000 Kč). Máme tedy před sebou potenciální prodejní hit, těšit se na něj ale mohou bohužel jen v zámoří, neboť automobilka s Evropou kvůli stále přísnějším emisním normám nepočítá. Znovu se tak jen potvrzuje, že europolitici nás skutečně připravili o to nejzajímavější z moderní automobilové produkce, a to výměnou za reálně neměřitelné zlepšení čehokoli.

Na tomto hrobě jsme ale brečeli už mnohokrát, a tak se přesuneme raději k samotnému Zetku. To se dostalo do rukou lidem z Hagerty, pro které dnes některá videa připravuje proslulý Jason Cammisa. Americký novinář dostal do srovnání vedle Nissanu Z s automatem také Toyotu Supra, Ford Mustang Mach 1 a ještě druhé Zetko, s ručním řazením. Máme tedy vedle sebe hned několik relativně dostupných sporťáků, z nichž Nissan je jasně nejdostupnější. V základu je i se svým šestiválcem o 3 550 dolarů levnější než čtyřválcová Supra 2,0, oproti té šestiválcové stojí méně dokonce o 11 900 dolarů. To je 84 resp. 282 tisíc Kč, nemalé peníze na úrovni aut s přibližně milionovou cenovkou.

Do srovnání ale Nissan nastoupil ve vrcholné verzi Performance za 49 990 USD (cca 1,18 milionu Kč) a byť byl nakonec nejpomalejší, neztratil se. Uvážíme-li, že je obecně jasně nejlevnější, neztratil téměř nic, Jason navíc říká, že celý rozdíl v čase sprintu udělaly horší pneumatiky značky Bridgestone (konkurence má Micheliny). A jakmile odečteme zaváhání při startu dané právě tím, máme před sebou vyrovnané soupeře.

S manuálem je auto pomalejší (má 6 stupňů místo 9), i takto ale dokáže hrát vyrovnanou partii s mnohem dražším a prestižnějším Astonem Vantage V8. Dostupné auto s 406 koňmi výkonu a 475 Nm točivého momentu na zadních za 949 tisíc láká už na papíře, takto láká ještě víc. Podívejte se na to sami, můžeme jen litovat, že nás nové Z mine, jakkoli by tu jistě bylo o něco dražší.

Nový Nissan Z se představil již loni v srpnu, jeho prodej však začal až nyní. Za necelých 40 000 USD je to fantastická nabídka, jak ukáže i představení níže. Foto: Nissan

Zdroje: Hagerty@YouTube, Nissan

Petr Miler

