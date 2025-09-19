„Správné rozhodnutí a bomba auta, věřte mi.” Porsche ani teď necouvne s elektrifikací sporťáků, manažer hájí neobhajitelné
Petr ProkopecJe to jedna z největších hloupostí, do kterých se Porsche pustilo. A ve stínu svého dosavadního elektrického fiaska musí tušit, že se pouští na extrémně tenký led. Udělá tedy krok zpět? Ale kdeže, „Wir schaffen das” frčí i tady. A v plné polní.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
„Správné rozhodnutí a bomba auta, věřte mi.” Porsche ani teď necouvne s elektrifikací sporťáků, manažer hájí neobhajitelné
19.9.2025 | Petr Prokopec
Je to jedna z největších hloupostí, do kterých se Porsche pustilo. A ve stínu svého dosavadního elektrického fiaska musí tušit, že se pouští na extrémně tenký led. Udělá tedy krok zpět? Ale kdeže, „Wir schaffen das” frčí i tady. A v plné polní.
„Ty vidle nejsou tak ostré. A když na jejich konec skočím velmi šikovně, rozhodně se nenapíchnu, ale odrazím se k větším výškám.“ Tak nějak působí dnes oficiální komunikace Porsche, které stále jede podle svého elektrického síťového grafu, a proto počítá s úplným ukončením výroby spalovacích modelů Boxster a Cayman. Ty má v blízké budoucnosti nahradit dvojice elektromobilů, s jejichž vývojem má značka problémy. Proto jejich premiéru soustavně odkládá.
Kdy přesně na ni dojde? To dnes nejspíš neví ani v Zuffenhausenu. Ovšem v dvojici elektrických sporťáků má značka i nadále neochvějnou víru, jakkoli se potácí v dekády nezažitých problémech právě kvůli sázce na tento typ aut. „Pracujeme na nich, a věřte mi, že to budou opravdu skvělá auta,“ uvedl šéf vývoje modelových řad 911 a 718 Frank Moser. Zároveň dodal, že rozhodnutí Porsche jít směrem bateriového pohonu „rozhodně není špatné. Budou to vážně bomba auta, protože budou lehká a výkonná, a to je ta správná kombinace pro dvoudveřový sporťák“.
Lze souhlasit s tím, že i elektromobil může být relativně lehký, třeba takový Fiat 500e má na kontě ne úplně malých, ale ještě nějak přijatelných 1 440 kg. Jenže to je dáno jeho relativně malým bateriovým paketem o kapacitě 42 kWh, který odpovídá sotva 11litrové palivové nádrži. Reálně proto tento hatchback nezvládne ani 300 kilometrů na jeden zátah šnečím tempem.
Pokud by takový paket dostalo Porsche, vycucne jej za pár minut. Během nich se navíc bude muset obejít bez přirozeného zvukového doprovodu, který je u sportovních aut nedílnou součástí jízdního zážitku. Lze to pochopitelně obejít s pomocí audiosystému, stejně jako není problémem napěchovat do podlahy paket třeba se 100 či klidně 200 kWh. Jenže v té chvíli dostanete relativně vysoký, ovšem jinak poměrně malý, a přesto mnohatunový vůz.
Tedy jinými slovy, Porsche se rozhodlo skočit na onu špičku vidlí. Svým způsobem tak neexistuje možnost, že by značka dokázala uspět. Ostatně pokud je propadákem i takový Rimac Nevera R, který je dynamicky ve zcela jiné lize a soustředí se na klientelu, které cena ani nezajímá, jak by mohlo publikum oslnit cokoli horšího v cenově senzitivnějším segmentu? A nepomůže tomu ani nižší cena, neboť ta stejně ve srovnání se spalovacími předchůdci naroste. Porsche tak zkrátka do kopru posílá vůz, který byl milován, a přichází s něčím, co je předem nenáviděno. A to jen kvůli svému ideologickému přesvědčení.
Když nicméně do placu přihodíme ještě poznatky z vývoje elektrického Cayenne, vlastně dává smysl, proč Moser v novinku tak věří. U SUV se totiž Porsche rozhodlo využití během vývoje umělou inteligenci, která zahájila virtuální testy. Značka tak nemusela vyrobit zhruba 120 prototypů, což vývoj zkrátilo o 20 procent. Neříkáme, že to je vyloženě špatně, ale co vám asi tak řekne počítač ve chvíli, když od něj budete chtít popsat jízdní vjemy v tisících různých podmínek?
Je to vlastně stejné, jako požadovat po robotovi, aby vám sdělil, jak chutná koláč, který právě ochutnal. Dočkáte se totiž možná popisu, že měl takový či makový nádech, ale jestli byl špatný, dobrý nebo famózní, to se nedozvíte. A jakkoli Porsche přikročilo i k reálným testům, ušetřený čas mu zkrátka někde bude chybět. A i když zrovna u Cayenne to až tak moc vadit nemusí, u Boxsteru a Caymanu by taková zkratka mohla vést k ještě většímu zklamání, než jaké vůz způsobuje dnes.
Ve své nejlehčí formě má Cayman GT4 na kontě méně než 1,4 tuny, Boxster GTS je pak o trochu těžší. Dostat se na tuto metu s elektrickým ústrojím je prakticky nemožné, pokud tedy značka nechce reálný dojezd při svižné jízdě omezit na pár kilometrů. Už to elektrické nástupce do značné míry diskvalifikuje, a to jsme teprve začali. Foto: Porsche
Bleskovky
- Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit
včera
- Rusové nezaváhali a poprask okolo setkání Trumpa s Putinem a jeho daru využili ke stvoření limitované edice motorek
včera
- Nejdražší Bugatti historie je prodáváno s pomocí fotek, za které by se styděli i lidé inzerující na Bazoši
18.9.2025
Nejnovější články
- K mání je jeden z posledních skutečných Trabantů jako stále úplně nové auto. Na tachometru nemá nic, na cenovce raketu
před hodinou
- S auty se BMW snaží, nový model prodeje obcházející dealery a trestající zákazníky ale může všechno zabít
včera
- Řidič s ukradeným autem skočil přes zvedací most, aby unikl policii. Nikdo z policistů si to netroufl napodobit
včera
- Fiat se po pěti letech nabízení nesmyslů vrací ke kořenům, jeho nová speciální 500 oslní už tím, co má pod kapotou
včera
- Tušíte, kdo teď nabízí tohle auto s tak luxusním interiérem? Jde o vůz levné značky, žádný Rolls-Royce ani Bentley
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva