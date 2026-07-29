Spyker se vrací do Formule 1, na okruhu bude mít stejně aut jako zbytek týmů dohromady
Petr ProkopecNejsme daleko od chvíle, kdy uplyne 20 let od momentu, kdy jsme Spyker ve Formuli 1 viděli naposledy. Ještě předtím se ale do šampionátu vrátí, stane se tak příznačně letos v Zandvoortu. Jak už ale asi tušíte, v závodě to nebude.
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Spyker se vrací do Formule 1, na okruhu bude mít stejně aut jako zbytek týmů dohromady
včera | Petr Prokopec
Nejsme daleko od chvíle, kdy uplyne 20 let od momentu, kdy jsme Spyker ve Formuli 1 viděli naposledy. Ještě předtím se ale do šampionátu vrátí, stane se tak příznačně letos v Zandvoortu. Jak už ale asi tušíte, v závodě to nebude.
Už za nějaké dva týdny by se nizozemský Spyker měl v americkém Pebble Beach pochlubit novou verzí svého kupé Preliator. Zda se tak stane - a s jakou reakcí se to setká -, si raději počkáme, i kdyby ale tento plán selhal, fanoušci jeho aut budou mít v srpnu žně tak jako tak. Nizozemská značka se totiž znovu objeví ve Formuli 1, kde mezi roce 2006 a 2007 přímo působila. Victoru Mullerovi se tehdy povedlo převzít tým Midland F1 Racing (dříve Jordan).
Stáj si vzhledem k tomu, z čeho vzešla, vlastně nevedla špatně. Během sedmnácti závodů dokázala ukořistit jeden bod, což v tehdejším bodovacím systému nebylo jen tak (mimochodem ho ukořistil Adrian Sutil, který se dnes nachází ve vazební věznici Stammheim). Tehdejší F1 ale nebyla stroj na peníze, byla to díra na peníze, a tak to se Spyker F1 dopadlo podobně jako s Mullerovou snahou zachránit Saab.
Spyker tedy čekal první z novodobých bankrotů, ze kterého se ovšem firma po následující dekádu prakticky nevzpamatovala. Je tak otázkou, jestli budeme její stánek v Monterey vídat pravidelně či nikoli. Do F1 se ale nyní rozhodně nevrací jako tým, v Zandvoortu sehrají Spykery jinou roli.
Nizozemský okruh je letos součástí kalendáře naposledy, čehož se pořadatelé rozhodli pořádně využít. Čekat nás tedy má přehlídka Spykerů, jaká tu dosud nebyla. Nestojí za ní přímo Muller, nýbrž člověk, který je pro majitele existujících aut pomalu bohem. Jde o Jaspera den Doppera, který je považován za největšího experta na vozy této značky na světě. Stará se totiž o veškeré opravy, jeho firma SpykerEnthusiast dokonce i vyrábí náhradní díly a komponenty a mimo jiné dává dohromady nejbizarnější koncept luxusně-sportovního cesťáku moderních dějin.
Právě den Dopper si před pár lety dal za cíl, že automobilku vrátí do F1, i když jen takto symbolicky. Za tímto účelem kontaktoval veškeré majitele, přičemž mnozí z nich dali svá auta k dispozici pro přehlídku jezdců, která se vždy před startem závodu pořádá v rozličných autech. Tentokrát to budou Spykery a pro jejich majitele jistě nebylo snadné s něčím takovým svolit. Pro potřeby přehlídky bude totiž u každého z nich vyjmuto sedadlo spolujezdce, na jehož místo se nastěhuje ocelový rám, aby jezdci byli vidět. Po závodě se pak den Dopper pochopitelně postará o návrat aut do původního stavu.
Věhlas tohoto experta vedl k tomu, že se přehlídky zúčastní hned 22 exemplářů, tedy zhruba 10 procent celé moderní produkce Spykeru. Chybět nebude ani šasí č.1, tedy vůbec první vyrobený sériový C8 Spyder. Ten je (nepřekvapivě) rezervován pro domácí eso, Maxe Verstappena, zatímco jeho stájový kolega Isack Hadjar pojede ve voze se šasí č. 70, který dříve patřil rapperu Akonovi. Dorazit ovšem má i auto se šasí č.4, jehož první majitelkou byla zpěvačka Jennifer Lopez.
Nizozemská velká cena tedy slibuje zajímavou podívanou, ostatně poprvé bude její součástí také sobotní sprint. Pokud jste ale fanoušky Spykeru či Verstappena a ještě nemáte lístky, čeká vás zklamání, neboť pořadatelé hlásí vyprodáno. Tedy pokud nezvolíte „zlaté vstupenky“, které vás opravňují třeba k prémiovému sezení. Za ty ovšem dáte minimálně 1 325 Eur neboli 32 tisíc korun.
Na okruhu v Zandvoortu se objeví víc než dvě desítky Spykerů včetně toho vůbec prvního vyrobeného. S tím se sveze Max Verstappen. Tento i další momentálně chystá ve svých prostorách Jasper den Dopper. Foto: SpykerEnthusiast, tiskové materiály
Zdroj: SpykerEnthusiast
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