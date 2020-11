Srovnání v reálném provozu ukázalo, jak moc Tesla nadhodnocuje dojezd svých aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Tesly dnes vypadají na papíře jako elektrická auta s jasně největším dojezdem a často je to prezentováno jako ukázka jejich technického náskoku. Ten možná existuje, není ale zdaleka takový, jak se může zdát.

Jedním z pilířů úspěchu Tesly je bezesporu dojezd. Vozy kalifornské značky v tomto ohledu překonávají konkurenci a nastavují ji laťku. Model S má podle nejnovějších měření zveřejněných americkou agenturou EPA zvládnou urazit na jedno nabití až 409 mil neboli 658 kilometrů. Je to sice mizerné číslo vedle možností jakéhokoli konvenčního dieselu s větší nádrží, nemluvě o tom, o kolik složitější je v tomto případě „dotankování”, ve světě elektrických aut je to ale výjimečná hodnota.

Často je s ním srovnáván dojezd Porsche Taycan, které mělo Model S jako první auto jiného výrobce překonat a dynamicky to jednoznačně dokáže. V případě dojezdu se ale dle dat EPA na Teslu nechytá, neboť kupříkladu provedení 4S má zvládnout na nabití pouze 203 mil, tedy 327 km. Nicméně taková je pouze papírová rovina, zelený strom života vypadá docela jinak.

Říká to americký magazín Edmunds, který momentálně otestoval jak zmíněný Taycan 4S, tak i Teslu Model Y Performance. Ta sice není absolutním rekordmanem, ovšem i tak by Porsche měla jasně ukazovat záda. Dle hodnocení EPA má totiž zvládat 291 mil, respektive 468 km. Reálně se však nakonec dostal pouze na 253 mil (407 km), což je 87 procent oficiálně udávaného dojezdu.

Bylo by to možné označit za přijatelnou odchylku, kdyby ale Taycan v úplně tom samém testu oficiální parametry nepřekonal, a to o neskutečných 60 procent. Na jedno nabití tak nakonec zvládl ujet 323 mil (520 km), tedy o 116 km víc než Tesla. Z papírově jasného poraženého se v skutečném světě stal jasný vítěz.

Jak je to možné? Fanoušci Tesly si jistě pomyslí cosi o zaujatosti amerického magazínu, ale tak to není. Problémem jsou samotné testy EPA a způsob, jakým s nimi Tesla zachází. Hned na úvod je totiž třeba dodat, že EPA testy spotřeby neprovádí, je pouze autorem metodiky, které se musí automobilky podvolit. Na jejím si pak testy dělají samy - data dodají úřadům, ta jsou zaknihována a EPA jen výjimečně přikročí k jejich ověření, pokud k tomu nastanou důvody.

Výrobci mají tedy v rukou značnou benevolenci, a to i proto, že EPA jim umožňuje výběr ze dvou testovacích procedur. Jedna počítá s pěti jízdními cykly, druhá pouze se dvěma a podle předchozích měření mění udávaný dojezd o 30 procent. A uhádli jste, Tesla zvolila tu první, zatímco Porsche se rozhodlo pro druhou. Procedury EPA navíc vyžadují test ve standardním jízdním režimu, který je u Tesly optimalizován pro dojezd, zatímco u Taycanu nikoli, to je primárně sportovní sedan. U toho je třeba využít režim Range a Porsche namítalo, že jej stačí režim spustit a dojezd je jinde. Úřad trval na svém.

Slovy českých fotbalových bossů, Tesla se zkrátka rozhodla jít štěstíčku daleko více naproti, auto nastavila standardně pro maximální dojezd a vybrala si pro ni příhodnější test. Také je třeba dodat, že kalifornská automobilka „odemyká” zákazníkům větší část kapacity baterií, což má na dojezd znovu pozitivní vliv, ovšem také to má vliv na jejich rychlejší degradaci. Tomu se Porsche chce vyvarovat a část dojezdu dává a oltář péči o akumulátory.

Přesto v reálném světě jasně vítězí na údajně lepší Teslou, která pro změnu více investovala do papírového vítězství. Znovu to připomíná, že Elon Musk a jeho automobilka jsou více než co jiného hlavně reprezentanty chytrého marketingu. Obecně vzato nic proti tomu, Porsche má jistě možnost dělat totéž. Současně je ale třeba nezavírat oči před realitou, která je z výsledků testu Edmunds jasně patrná - Tesla dojezd svých aut nadhodnocuje, Porsche naopak.

Porsche Taycan 4S dosáhlo v testu spotřeby průměru 20,2 kWh/100 km, přičemž celkový dojezd nakonec činil 520 km, 160 procent papírového údaje. Foto: Porsche



Tesla Model Y Performance oproti tomu sice jezdí jen za 17,75 kWh/100 km, ovšem na jedno nabití zvládne jen 407 km, jen 87 procent papírového údaje. Foto: Tesla

Zdroj: Edmunds

Petr Prokopec