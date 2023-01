Srovnání poklesu hodnoty Tesly v loňském roce s cenou všech velkých automobilek ukazuje, jak brutální byl včera | Petr Miler

Tesla má za sebou zas jednu velkou jízdu, tentokrát se ale po horské dráze nejelo nahoru, ale strmě, velmi strmě dolů. Odpočívej v pokoji, Teslo? Ale kdeže, její hodnota byla tak absurdní, že je absurdní i po takovém extrémním poklesu.

Akciový trh má za sebou velmi divoký rok, diplomaticky řečeno. Všeobjímající akciový index S&P 500 spadl za rok 2022 o 19,4 %, což znamená největší pokles od finanční krize v roce 2008. To je ale průměrná hodnota, některé firmy na tom byly mnohem hůř. A tou snad nejviditelnější z nich se stala Tesla.

Mnohokrát jsme upozorňovali, že hodnota akcií firmy je jednou z největších bublin v historii akciových trhů a její dramatický pokles je nevyhnutelný. Nadšenci do všeho „teslího” se nám pochopitelně vysmáli, když jsme toto řekli v pondělí a hodnota firmy byla v pátek pořád stejná, takhle to ale na akciových trzích nechodí. Třeba splasknutí dot-com bubliny trvalo skoro dva roky a ani v případě Tesly nelze čekat, že by tento proces proběhl za den nebo týden. Bude to též trvat roky, výsledek je ale nevyhnutelný - v dostatečně dlouhém časovém období vždy zvítězí jen ekonomická racionalita, která biliónové hodnotě firmy (v dolarech, pro jistotu) v tuto chvíli skutečně nenahrává.

Tak se stalo, že akcie firmy ztratily za loňský rok plných 70 procent své hodnoty, což je - ač z velkých slov máme obavy - brutální pokles. Procenta jsou ale jedna věc, vyjádřeno totéž penězi jiná. Felix Richter z webu Statista si procvičil své znalosti matematiky a připomíná, že hodnota firmy se z přibližně 1,24 bilionu dolarů propadla na méně než 0,44 bilionu dolarů. Jde o dvoutřetinovou ztrátu, kterou mnozí mají tendenci považovat za labutí píseň Tesly, tak to ale není. Skoro půl bilionu je pořád šílená hodnota dalece překonávající všechny ostatní automobilky světa, zajímavější je nicméně ještě jiný Richterův pohled.

Pokles hodnoty o zhruba 800 miliard dolarů je totiž pořád takový, že jej nevyrovná ani součet tržních kapitalizací všech velkých výrobců aut na celém světě. Zní to jako vtip - Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, GM, Mercedes, BMW, Ford, Honda, Kia nebo Nissan s Renaultem nedají společně dohromady ani takovou tržní kapitalizaci, aby vyrovnaly jen loňskou devalvaci Tesly. Tak to ale je a pokud se nyní nesmějete nesmyslnosti hodnoty americké firmy, máte v garáži Teslu. Nebo aspoň T na spodním prádle.

Tesla je prostě bublina bublin a čekalo se jen na dostatečně silné impulsy, které její hodnotu poněkud umravní. Makroekonomické podmínky, více konkurence, Muskovy trampoty a spousta dalších faktorů více nebo méně přispěla k tomu, že se akcie Tesly začaly blížit své adekvátní ceně. Kdy a kam až se propadnou? Kdybych to věděl, živil bych se jako investor, trhy často zůstávají velmi dlouho iracionální a ekonomické vzdělání ani zkušenosti z obchodu vám na odhadování vývoje akciových trhů nestačí. Přesto si dovolím říci, že dokud Tesla nebude stát třetinu až čtvrtinu toho, co stojí dnes, pořád ji bude věštěna budoucnost, kterou její současné výsledky ani v nejmenším nezaručují.

Tesla Model Y je zajímavé auto, dokud ale nebude jezdit na lidské větry, těžko může její výrobce očekávat, že někdo soudný označí biliónovou hodnotu firmy za adekvátní Loni tak přišla na své tržní kapitalizaci asi o 800 miliard - to je tolik, že ani součet hodnot všech ostatních velkých automobilek nestačí na vykrytí tohoto poklesu, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Tesla

