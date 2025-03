Srovnejte si nové Audi A6 s tím dosavadním. Milovníky kombíků už neohromí, zato milovníky matrjošek ano včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Němci sice nakonec A6 ponechali její tradiční jméno, tradiční pojetí ale už moc ne. Přednost dostala forma před funkcí, což zabilo klasické tvary i velký kus použitelnosti. A přílišná podobnost s menší A5 také neohromí.

Když jsem před dvanácti lety kupoval svůj první kombík, měl jsem k tomu jediný důvod - zavazadlový prostor. Se ženou jsme tehdy očekávali první přírůstek do rodiny, načež bylo jasné, že bude zapotřebí někam naskládat kočárek a hromadu plenek. Ten pochopitelně už dávno nepotřebuji, ovšem se dvěma dětmi a jejich vybavením na palubě mám před každou rodinnou dovolenou pocit, že i Tetris ve zrychleném módu byla procházka růžovou zahradou. Přitom Kia Cee'd SW druhé generace dokáže pobrat 528 litrů v základu a až 1 642 při sklopených zadních sedadlech.

Na dávnou minulost jsem si vzpomněl, když jsem dával dohromady představení nového Audi A6 Avant. To se ve srovnání s předchůdcem natáhlo o 60 milimetrů na 4 990 mm, korejské kombi s jeho 4 505 milimetry tak o hezký kus přesahuje. Stejně jako je nový zástupce čtyř kruhů širší. Právě proto je ale jeho zavazadelník zklamáním, neboť v základu pobere jen 503 litrů a ve dvoumístné konfiguraci 1 534 l. Generace C9 tak neztrácí jen na kratšího Korejce, ale také na svého předchůdce, který nabízel citelně větších 565 až 1 680 litrů místa.

Typ C8 tak byl tím posledním, který v případě mezigenerační změny nabízel větší zavazadelník než dřív, byť jen o fous - u Audi A6 Avant C7 jste totiž mohli počítat s 565 až 1 660 litry. Tehdy kombík měl na délku 4 933 mm. Novinka tedy v této oblasti výrazně ztrácí, a to výměnou za stylovost. Spíš než klasický kombík totiž připomíná shooting brake, což by jistě nebylo na škodu, kdyby šlo o dodatečnou variantu snažící se uspokojit ty zákazníky, kteří zavazadelník využívají jen občas.

Tak tomu ovšem není, pročež bude zajímavé sledovat, jak si novinka povede v showroomech. Za předchozími generacemi totiž nezaostává pouze na jednom konci, ale i na druhém, neboť pod přední kapotu se zatím nastěhovaly pouze motory 2,0 TDI, 2,0 TSI a 3,0 TSI. Chybí především třílitrový turbodiesel, s nímž jste dříve mohli odvézt celé dědictví po prarodičích na jeden zátah přes půl Evropy v neskutečně rychlém tempu. Můžeme sice nyní upřesnit, že motor V6 TDI dorazí, ale stane se tak až skoro za rok, což nedává žádný smysl. Máme potvrzené, že tato verze u nás tvoří přes polovinu všech prodejů, takže otálet s ní je vážně absurdní. U Audi zdravý rozum zas jednou prohrává na celé čáře.

Zůstaňme ale u designu, kde též emoce překonaly rozum, což lépe než co jiného ukáže srovnání posledních dvou generací. Čelní partie jsou o poznání agresivnější, ale také méně elegantní. A bude hlavně na vás, zda to budete vnímat jako posun k lepšímu či horšímu.

Nová A6 dynamičtěji působí i ze strany, stejně jako zezadu. Jenže skutečně po něčem takovém zájemci o kombík touží? Navíc hlavně u zadních partií Audi působí dojmem, že jednotliví designéři chtěli uplatnit co nejvíce svých nápadů, a vedení ve snaze nikoho nezklamat odsouhlasilo všechny. Máme tu proto třeba světla zabíhající nejen do stran, ale i dolů, což tak trochu připomíná řešení použité na přídi Renaultu Clio. Pod ně navíc byly naroubovány podivné kapsy se zaslepenými plasty. Suma sumárum se tak Audi výrazně vzdálilo od někdejšího tradičního pojetí A6, což se může ukázat jako chyba.

Obzvlášť velkým zklamáním je od pohledu laciněji působící interiér. Použití rozměrného digitálního panelu v místě tradiční kapličky totiž značku ani v nejmenším nepozdvihává nad prémiovou konkurenci, ostatně něco podobného můžete mít třeba v SsangYongu Actyon, který startuje o půl milionu korun níže. Audi přitom kvůli úsporám podobně jako Korejci již užívá ve spodních částech interiéru tvrdé plasty, v těch vrchních pak dříve skutečné metalické detaily nahradily plastové výlisky opatřené nátěrem imitujícím kov.

Máme zde tak řadu kroků zpátky a jen pár - jako třeba lepší aerodynamiku - kupředu. Můžete to pochopitelně cítit jinak, ale poté nám odpovězte na zásadní otázku: pokud někdo touží po kombíku, proč by měl kupovat cokoli horšího, než tu bylo, nebo než nabízí konkurence? Navíc je tu ještě jedna palčivá otázka: Proč nová A6 vypadá skoro jen jako nafouklá nová A5 (A5 Avant, tedy anti-A5, ex-A4, nesmysl už jménem)? I to vám potvrdí přiložené fotky.

Ve srovnání s předchůdcem působí nová A6 Avant zvenčí agresivněji, ovšem také méně elegantně. Je výrazně méně praktická a interiér zas jednou působí jako špatný vtip. Foto: Audi



Snad nejvíc bychom ale novince vyčítali, že vypadá jako nafouklá A5 (bývalá A4, vážně nevíme, jak si s tímhle nesmyslem poradit). Foto: Audi

Zdroje: Audi, Autoforum.cz

Petr Prokopec

