Srovnejte si nové Audi Q7 s tím dosavadním, o současném evropském automobilismu to říká vlastně vše

Tohle auto v této podobě vůbec nemělo dorazit. Automobilka teprve před dvěma roky přišla s modernizovaným provedením předchozí generace Q7, se kterou chtěla na trhu vydržet déle. Můžeme tedy být rádi za to, že přišlo, na druhou stranu si ale nedělejme iluze, že jde o skutečně nový vůz.

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Srovnejte si nové Audi Q7 s tím dosavadním, o současném evropském automobilismu to říká vlastně vše

před 7 hodinami | Petr Miler

Srovnejte si nové Audi Q7 s tím dosavadním, o současném evropském automobilismu to říká vlastně vše

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Foto: Audi, koláž Autoforum.cz

Tohle auto v této podobě vůbec nemělo dorazit. Automobilka teprve před dvěma roky přišla s modernizovaným provedením předchozí generace Q7, se kterou chtěla na trhu vydržet déle. Můžeme tedy být rádi za to, že přišlo, na druhou stranu si ale nedělejme iluze, že jde o skutečně nový vůz.

Nedostatek inovací, to je to, co dnes táhne ke dnu evropský automobilový průmysl ruku v ruce s tím, co se dnes a denně skloňuje snad už na každém rohu. Tedy s vysokými náklady prakticky na všechno.

Jsou to spojité nádoby, neboť náklady vysoko posílá hlavně umělé zdražování energetických vstupů, což ve výsledku zdražuje všechno - bez dostupné elektřiny, plynu nebo paliv levně nevyrobíte a nedodáte nic. A také nedostatek inovací je dán násilným usměrňováním procesů, které by přirozeně k takovému výsledku nevedly.

Evropské automobilky tedy inovují a investují miliardy do nových aut, která ovšem jasnou většinu - v Česku naprosto drtivou většinu - zákazníků nezajímají. Řeč je samozřejmě o těch elektrických, násobně žádanější spalovací modely pak zachází na úbytě. Však kdy naposledy jsme byli svědky premiéry opravdu od základu nově vyvinutého spalovacího auta? Už si ani nevzpomeneme.

Takový koncern VW dál seká většinu modelů na evolučních verzích platformy MQB představené v roce 2012. A bude v tom pokračovat. BMW spalovací modely staví na platformě CLAR z roku 2015. A bude v tom pokračovat. Renault a jeho spojenci používají hlavně architekturu CMF z roku 2013. A budou v tom pokračovat. Mohli bychom takto pokračovat ještě desítky řádků do vašeho úplného odpadnutí a nenarazili bychom na jedinou výjimku - všechny dnes představované, rádoby nové spalovací vozy, které tvoří naprostou většinu evropských (a tím spíš světových) prodejů místních automobilek jsou ve skutečnosti auta vyvinutá před dekádou až dvěma, která jsou od té doby jen přepudrovávána. Jak chcete s tímto zůstat konkurenceschopní?

Místní automobilky skutečně podlehly iluzi, že touto dobou své prodeje kolem skutečně postaví nově vyvinutých elektrických modelů, ale to se neděje a dít nebude. Je to nekonkurenceschopné zboží tlačené do popředí jen miliardou přerozdělovacích mechanismů, což nikdy nepovede k udržitelné pozici na trhu. Automobilky to poznávají, a tak své původní plány, které měly vést k vyřazení spalovacích aut z nabídek, mění. Jenže nemají nic nového, s čím by opravdu okouzlili publikum, a tak sahají znovu a znovu po oné staré technice. Pikantní pak je, že i takové vozy nakonec vítáme, protože to, co mělo přijít místo nich, by bylo jen horší.

Přesně do této škatule zapadá i nové Audi Q7, které už nemělo přijít. Automobilka před dvěma roky podruhé faceliftovala dosavadní provedení tohoto vozu, tehdy ještě plánovala, že je to jeho poslední menší modernizace před přechodem na elektřinu. Hodně vody od té doby uplynulo, Audi poznalo, že míří do pekel, ale přijít s něčím skutečně novým nemělo jak. A tak před pár dny vytáhlo rádoby třetí generaci Q7, kterou jsme nakonec označili za vlastně normální nové auto, které konečně neignoruje preference zákazníků.

Audi sice bude tvrdit, že nové je, jeho platforma PPC je primárně přejmenovaná a sekundárně lehce modifikovaná platforma MLB, která má kořeny už v Audi A5 z roku 2007. Dostala ji už druhá generace Q7 jako MLB Evo, dnes si říká PPC a je to něco jako MLB Evo II. Před sebou tedy máme novinku, která staví na stejných základech jako některá sériová Audi stará 19 let, to už je docela síla.

A na autě je to znát i vizuálně, neboť limity platformy omezují spolu s nákladovými stropy i designéry v jejich činnosti. Připravili jsme pro vás tedy vizuální srovnání staré a nové Q7, které vám nejlépe ukáže, že ač - separátně vnímáno - zdánlivě o dvě jiná auta jde, bok po boku jde skutečně jen o velký facelift. Které pojetí se vám zvenčí líbí víc, necháme na vás, čistě za sebe řeknu, že problém nemám ani s jedním, jen jsem nepochopil obsesi Audi v dvojitých předních a bumerangových zadních světlech. Na obou koncích působí v těchto místech starší auto lépe.

Co se zásadně změnilo, je interiér. A ani tady nemám pocit, že by to bylo automaticky k lepšímu. V novince vidíme hromadu obrazovek, třetí displej u spolujezdce je dokonce standardem. Pravda, i předchozí Q7 měla patru displejů a minimum tlačítek, pořád ale působila docela hodnotně a „nábytkově”, prostě displejové ovládání třeba ventilace bylo spíš nemilou (máme své zkušenosti...) extenzí. Teď je všechno kolem displejů postavené a třeba nápadné množství dřeva okolo nich působí spíš jako snaha odvést pozornost od toho, že tohle není útulný byteček.

Ale gusto má každý své, takže sami zvažte, zda je nová Audi Q7 zlepšením, nebo nikoli. Skutečně nové auto to tak jako tak není, což nakonec o současném evropském automobilismu říká vše. Pokud ani takové automobilka jako Audi nedokáže v pro ni tak zásadním segmentu s tak zásadním momentem přijít s něčím opravdu novým, z čeho padneme na zadek, a radujeme se jen z toho, že to aspoň není nápadně horší než dřív... To je přece smutné.


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Jsou to dvě v zásadě stejná auta v trochu jiném provedení, ne že ne. To novější je v něčem dál, v něčem ani ne... Foto: Audi

Zdroje: Audi, Autoforum.cz

Petr Miler

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