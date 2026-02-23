Srovnejte si nové Audi RS5 s předchozí RS4 Avant. Naplno to ukazuje jeho marnost, novinka je horší skoro ve všem
Petr MilerVizuálně lze situaci vnímat lecjak, nový ostrý kombík Audi určitě nepostrádá designovou atraktivitu, aspoň v případě některých částí. Ale jinak? Od pohledu jde o takový nesmysl, že si musíme drbat hlavu nad tím, jak automobilka dokázala něčemu takovému vdechnout život.
včera | Petr Miler
Audi minulý týden způsobilo pořádný poprask, když odhalilo novou RS5 Avant. A v dobrém to nebylo. Vizuálně docela lákavé auto totiž totálně zabilo jeho technickým řešením, které jej učinilo o víc jak 6 metráků těžším autem než model RS4 Avant, jenž nahrazuje. Jak jsme navíc rozebírali o víkendu, auto je větší, uvnitř ale nabídne méně místa pro zavazadla než Škoda Fabia a jeho 46litrová nádrž na palivo se nevyrovná dokonce ani tomu, co nabídla Škoda Favorit.
Jde o tak neuvěřitelný mix mizerných vlastností, že jsme si museli položit otázku, zda by někdo něco takového vůbec dokázal stvořit, pokud by dostal zadání postavit co největší nesmysl. A jak možné, že automobilka dekády osvědčující svou technickou excelenci něco tak absurdního poslala do výroby. A nebyli jsme zdaleka sami, míra negativní reflexe publika je na tak okrajový model dechberoucí.
Pochopitelně, ne všichni jsou nesmířlivě kritičtí. O vyloženě nadšené reakce je nouze, už hmotnost 2,37 tuny je nesnesitelná, a to je třeba říci, že to je ta udávaná automobilkou - realita později naměřená sériově vyrobeným vozům s vyšší výbavou a skutečně všemi provozními prvky bude téměř zaručeně ještě citelně vyšší. A nakonec, kdo s takovým autem jezdí sám bez jakýchkoli zavazadel... Ovšem někteří tvrdí, že je to sice hloupý kompromis, ale automobilka přece musela, protože kvůli emisím CO2 neměla na výběr.
To určitě není pravda.
Mnozí mají pořád problém vnímat, že emise CO2 nejsou „normální” přímo škodlivé emise, které mají nějaký limit, a přes ten nejde jít. Není tomu tak. Jednak nejde o přímo škodlivé emise, v běžných koncentracích je oxid uhličitý neškodný, především ale nikdo nestanoví konkrétní limit pro konkrétní způsob využití konkrétního auta. Existují jen flotilové limity, které se počítají tak, že se emise CO2 všech prodaných aut sečtou a vydělí počtem prodaných vozů. Na výsledku Audi, které pořád prodává miliony aut, tak nebude mít prakticky žádný vliv, zda pár tisíc v Evropě prodaných RS5 za rok budou mít v tabulce generovaných emisí zapsáno číslo okolo 100 (dnešní stav pro novou RS5) nebo 220 (stav platný pro předchozí RS4 Avant). Neudělá to nic, vývoj, výroba a marný prodej plug-in hybridní absurdity přitom bude Audi stát tolik...
Tento argument beru jen z pohledu někoho, kdo žije také v Nizozemsku, kde jsou udávané emise CO2 zdrojem přímého zdanění - za dosavadní RS4 se platila tzv. BPM 47 tisíc euro (vážně tolik), na plug-in hybrid budou nejspíš stačit 2 až 3 tisíce euro podle finální homologace. Ale kolik takových trhů je? Nizozemsko, Francie, Dánsko a pak už marně tápu, kde jde o skutečně významné sumy měnící racionální optiku kupců k nepoznání. Pro lepší prodeje na pár podobných trzích zabijete auto pro celý svět? Navíc ony plug-in hybridní emise jsou stejně „fejk”, samo Audi už teď říká, že s vybitými bateriemi, což bude většina každé delší cesty, auto vezme až 10,2 litru benzinu na 100 km při piánko jízdě. To je skoro 237 g CO2/km, tomu se říká reálný mezigenerační posun...
Ale srovnejme si novou RS5 Avant s předchozí RS4 Avant pěkně po všech stránkách. Vizuální komparaci najdete níže a nebudeme vám radit, jak ji vnímat. Za nás je nová RS5 nápadnější, agresivnější, módnější, v některých ohledech kýčovitější (zejména zadní výfuky, ale i přední maska) a zřejmě rychleji zestárne, předchůdce je méně výrazný a více nadčasově elegantní. Věc vkusu. Jen z interiéru je patrné, že obě auta jsou srovnatelná leda použitými sedadly, jinak RS4 hraje o ligu výš, novinka jsou zjevně ošizené displejové orgie.
Velmi zajímavé je ale i technické srovnání, ze kterého naprosto jasně čiší marnost novějšího vozu. Pro srovnání jsme vzali vrcholnou evoluci RS4, tedy edici 25 years ze závěru výroby s výkonem zvýšeným na 470 koní. Takové auto skoro stejně akceleruje na stovku už na papíře v momentě, kdy RS5 stojí na startu nabuzená jak Železník před Velkou Pardubickou. Problém je v tom, že RS4 takto zrychlí na stovku stokrát a nic se nezmění, RS5, jakmile jí dojdou baterky, bude se svými 625 kg nadváhy zásadně pomalejší. Upřímně bychom se nedivili, kdyby najednou měla problém i s dosavadní S4 Avant TDI (4,9 sekundy), 510 koní na 2,4 tuny žádný uragán při odpichu z místa neudělá.
Pozoruhodná je také maximálka (u RS4 omezená až na 300 km/h), objem zavazadleníku, palivové nádrže (u RS4 beztak obtěžujících 58 litrů) a samozřejmě ona hmotnost. Novinka je tak marná už na papíře, že znovu nechápeme, kdo dal palec nahoru její sériové výrobě. Ale kdo chce kam...
RS5 Avant si opravdu nekoupíme, to se jednoduše nedá. A než řeknete, že bychom si ji nekoupili tak či onak, dodám, že RS4 Avant B9 měli v minulosti v garáži hned dva členové redakce. Takhle přichází Audi o zákazníky podobně jako básníci o iluze, podobně uvažujících klientů se jistě najde dost.
Srovnání klíčových technických parametrů
Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Audi
Vizuální srovnání
Zdroje: Audi, Autoforum.cz
