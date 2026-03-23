Srovnejte si nové BMW řady 3 s tím dosavadním, bez rozpačitých obličejů to asi většina z vás nezvládne

před 9 hodinami | Petr Miler
Reakce na novou trojku jsou rozporuplné a převážně negativní. A při srovnání novinky s předchůdcem není těžké pochopit, proč to tak je. Nejde zdaleka o takovou tragédii jako u aktuální pětky či sedmičky, autu ale chybí duch BMW, drama sportovního sedanu i reálná atletičnost.
BMW si tento týden střihlo zřejmě nejvýznamnější premiéru, jakou si lze představit, když odhalilo už osmou generaci řady 3. Ta debutovala jako elektrická i3 s interním označením NA0, spalovací provedení G50 bude následovat záhy. Bude to tentokrát ještě víc jiné auto, než jsme u elektrických a spalovacích BMW byli dosud zvyklí, neboť dostane specifickou platformu, design se ale podstatně lišit nemá a nebude. Když vidíme, jak bude ve stejném designovém stylu vypadat X5, dá se celkem bezpečně sázet na to, že automobilka styl tzv. Neue Klasse (Zwo) úspěšně aplikuje na cokoli.
Jaký je výsledek? To musíte vědět sami, my už jsme o tom pár slov ztratili v následujícím článku. Za sebe řeknu, že pro novou trojku nehořím kvůli její... Řeknu to jedním slovem: Lacinosti. Jsem přesvědčen, že tak generický a nevýrazný design je stejně jako pojetí interiéru pomalu bez jediného tlačítka dílem maximalizace úspor, protože vyrobit krabici od bot je vždy snazší a levnější než stlouct něco jako Alfu Romeo 4C. Takže i když je na nové trojce řada věcí sympatických, výsledný dojem je alespoň pro mě mdlý.
Váš pohled ale může být jiný a my tu nejsme od toho, abychom jej vytvářeli, jen nabízíme vodítka. Tím posledním budiž přímé vizuální srovnání novinky s předchůdcem, v jehož případě jsme tak trochu doufali, že dovolí vystoupit do popředí modernost NA0/G50, protože... Protože čas hraje ve vždy ve prospěch toho, co přijde později. Tady to ale nějak nezafungovalo.
Protože nová trojka je pojatá úplně jinak, tu starou nečiní vizuálně zastaralou, jak tomu bývá zvykem. Ne snad, že by generace G20 byla nějaká krasavice, stejně tak není drobná ani lehká, ale za nás, protože na tomhle jsme se v redakci shodli, působí mnohem osobitěji, výrazněji, působí jako sportovní sedan od BMW. Novinka vypadá jako Mitsubishi Carisma z přelomu milénia, akorát v trochu modernější podobě. Ale znovu - kolik lidí, tolik chutí, posuďte sami.
Co za sebe opravdu „nedávám”, je interiér. Už dosavadní trojka s mohutným displejem a eliminací většiny tlačítek včetně ovládání ventilace je obtížně snesitelná, je v podstatě nesnesitelná. Honit po displeji tlačítka na zvýšení či snížení teploty ventilace nebo přepnutí režimu fungování palubních systémů (pro které tlačítko máte, ale jen vyvolá dialog, máčknout musíte stejně na displej!) je o zdraví až život, ale když na to přijde, pořád máte fyzické kolečko iDrivu, se kterým si lze pomoci skoro k čemukoli. V nové trojce nemáte už nic, honit po displeji budete všechno.
A nejde jen o použitelnost, i základní architektura, design volantu, pojetí sedadel... Vypadá to všechno jako BMW z asijské tržnice. A to nejhorší nakonec - novinka je ještě větší než už tak velká G20 a navíc tak těžká, že BMW doteď, ani na přímý dotaz neprozradilo jeho hmotnost. Fascinující, když bude mít pod 2,2 tuny, bude to zřejmě pozitivní překvapení. Více následuje...
Vizuální srovnání dosavadního BMW řady 3 G20 s novým BMW i3/3 NA0/G50
Tak kterou? Foto: BMW
Zdroje: BMW, Autoforum.cz
