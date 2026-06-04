Srovnejte si nové elektrické Ferrari s prvním SUV značky. Stačí pár fotek a pochopíte vše
Petr MilerOba tyto modely byly před svým odhalením zdrojem kontroverze, po premiéře modelu Purosangue ale prakticky nikdo neřekl ani popel a výroba se rozjela ve velkém. Po odhalení modelu Luce nemůže automobilový svět už týden popadnout dech a vyrovnat se s tím, co vidí.
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Srovnejte si nové elektrické Ferrari s prvním SUV značky. Stačí pár fotek a pochopíte vše
4.6.2026 | Petr Miler
Oba tyto modely byly před svým odhalením zdrojem kontroverze, po premiéře modelu Purosangue ale prakticky nikdo neřekl ani popel a výroba se rozjela ve velkém. Po odhalení modelu Luce nemůže automobilový svět už týden popadnout dech a vyrovnat se s tím, co vidí.
Ferrari minulý týden odhalilo nový elektrický model Luce a zůstáváme přesvědčeni, že jsme byli svědky dějinné události, jaká se hned tak nebude opakovat. S kolegy se v oboru pohybujeme od dob, kdy Škoda Octavia I byla pořád nové auto, internet byl kolbištěm nerdů a na automobilové prezentace se létalo business class, přesto nepamatujeme, že by kdy jakákoli jiná premiéra nového auta vzbudila tak mohutný odpor co do jeho šíře i intenzity. A jeho projevy neutichají dodnes, dokonce ani v domácí Itálii.
Kdyby tohle auto bylo čímkoli jiným, přejde se to snáz. Jít o Pontiaz Aztec II, lidé se pousmějí, odplivnou si a zítra už o něm neví, tohle je ale Ferrari. A symbolika tak zpackaného nového auta zrovna této značky, navíc elektrického, je ohromná. Naprostá většina jiných výrobců musí se svými modely vyhovět těm, oněm a ještě tamtěm požadavkům a leccos se na to dá svést, Ferrari je ale pořád v pozici, kdy může skoro všechno. A nemusí skoro nic. Přesto přijde s tímhle?
Je až na hranici uvěřitelnosti, že automobilka proslulá svou designovou, technickou i marketingovou excelencí stvoří takovou věc. Však Ferrari je nakonec v prvé řadě tak úspěšné díky tomu, že dokáže v lidech vyvolávat touhu po svých autech, i když po nich původně ani moc netoužili. Jen díky tomu drží zákazníky v šachu, i když jim - jak říká Jay Leno - prodává auta jako domina své služby. Ferrari prostě chcete, i když ho nechcete, a leccos uděláte pro to, abyste ho mohli mít. Přes veškeré dosavadní kontroverze to platí o modelech Roma, 296, Purosangue i F80, jednoduše vyvolávají touhu je mít. Luce vyvolává jedinou touhu - touhu zvracet.
I když se ale povznesete nad vnější design, nedostanete nic zajímavého. Je to obrovské, asi 2,3tunové auto s 24" disky kol vzadu, které vedle papeže vypadá jako parní válec, který ho chce zrovna přejet. Není tu ani špetka atletičnosti, není tu ani špetka krásy, není tu žádný útulný interiér a není tu žádná opravdu výjimečná technika. Řešení pár detailů zaujme, ale jinak? Ferrari loni nachytali, jak coby referenční auto používá Xiaomi SU7. Teď to vypadá, že se jej Italové pokusili zkopírovat, ale moc to nevyšlo, neboť čínský sedan dokonce i líp vypadá a jeho klíčová technika není nijak diametrálně odlišná. A to má svou cenu blíž 550 tisícům korun, ne 550 tisícům Eur jako Luce...
Pokud vám ale Luce stále nepřijde tak hrozné jako ex-šéfovi Ferrari, můžete na něj dnes pohlédnout ještě trochu jinak. Svým „crossoverovitým” pojetím má víc než k čemu jinému blízko k SUV Purosange, které své času též budilo obavy. Ale když ho automobilka odhalila a řekla, že jeho jediný motor bude zatím dvanáctiválec bez turba, svět ztichl. Neříkáme, že Purosangue je vrchol evoluce Ferrari, ale prostě prochází - vypadá zajímavě, není vyloženě otylé a motor má ten nejlepší možný.
Právě Purosangue s téměř totožnými rozměry jsme tedy při vizuálním srovnání postavili vedle Luce a máme pocit, že jde o velmi výmluvné pohledy. Purosangue prostě je Ferrari, působí jako Ferrari, dělá takový dojem zvenčí, zevnitř i pod kapotou. Má atletické proporce, má šmrnc, má interiér působící jako pokoje secesního zámku a motor, pro který by Enzo Ferrari zemřel.
Luce vypadá zvenčí jako obtloustlá slečna nesoudně navlečená v šatech o číslo menším, než by měla mít. Je to buchta na kolech, je to kyprá modrá želatina, je to drahá žehlička, počítačová myš, je to trapný plagiát, ze kterého se bůhvíproč vyklubal originál. A uvnitř? Interiér Luce není nezajímavý, ale vedle Purosangue znovu postrádá jiskru. Snad jedině kdybyste si na ono madlo obrazovky infotainmenru namotali toaleťák, to by hned nějaká jiskra přeskočila...
Nevíme, jak to uvidíte vy, ale podle nás tohle srovnání říká prostě vše. Ferrari udělalo auto, které není Ferrari tak moc, že vedle něj i SUV značky vypadá jako vrchol pravověrnosti. Pokud je tohle to nejlepší, co asi nejvýjimečnější evropská automobilka dovede v roce 2026, pak bůh s námi.
Kdo by byl jen řekl, že jde o dva modely jedné automobilky... Foto: Ferrari
Zdroje: Autoforum.cz, Ferrari
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