Srovnejte si nové Porsche Cayenne s tím předchozím, ušlo cestu od nepřesvědčivosti k zapomenutelnosti

Petr MilerFanoušky tohoto auta jsme se nikdy nestali, nebylo ale těžké jej respektovat pro jeho technické přednosti, význam pro samotnou automobilku a jasně identifikovatelnou vizáž. Novinka je technicky nezajímavá, automobilku leda pošle leda ke dnu a vzhled? No posuďte sami.
před 5 hodinami | Petr Miler
Porsche tento týden po měsících lákání naplno odhalilo nový Cayenne. Očekávání spojená s touto událostí byla už vzhledem k dopředu známému charakteru auta a krokům automobilky z poslední doby minimální, přesto se z ní stal jeden velký ohňostroj marnosti a obrovské zklamání.
Hned při premiéře jsme auto označili za dokonalý „nicburger” a možná jsme byli ještě mírní. Cayenne číslo čtyři je spíš dokonalé nic - nedokázalo zaujmout designově, technicky, kvalitativně, prostě nijak. A pokusy automobilky postavit vůz do lepšího světla jen podtrhly, jak moc ztracení dnes Němci jsou. Byla to tak očividná, zřetelně křečovitá a chvílemi snad až trapná snaha prezentovat něco velmi nepřesvědčivého jako výjimečné, až z toho člověka bolelo u srdce.
Cayenne přitom není modelem, který by dělal Porsche tím, čím je, alespoň ne charakterově. Stal se ale pomyslným plničem firemní kasy, když na začátku nového milénia přišel jako přesvědčivý derivát Audi Q7 a Volkswagenu Touareg. Už proto byl kontroverzní, už jako SUV byl s logem Porsche kontroverzní, nakonec ale dokázal přesvědčovat - bylo to vždy velmi schopné SUV na silnici i v terénu, nabízel výjimečné motory a zkraje i kombinace s převodovkami a byl opravdu kvalitní a luxusní. Ostatní jej brali jako to, co sice nemusí, dovoluje ale Porsche přežít a dělat dál 911 ve velkém stylu, i to si nakonec zaslouží úctu.
Designově nás tento model nikdy neoslovoval, vždy jste ale od pohledu poznali, že se díváte na Porsche - zvenčí i zevnitř. Automobilka si dávala záležet, aby když udělá sedan či liftback (Panamera), bude působit jako rodinná 911, aby když udělá SUV (Macan a Cayenne), bude působit jako 911 SUV. Ne vždy byl výsledek krásný, ale jak už padlo, byl specifický a rozeznatelný. S čím teď přichází Cayenne, bere dech. A v dobrém to není.
Kdybychom neznali realitu a někdo nám řekl, že jde o novou čínskou napodobeninu Porsche s elektrickým pohonem, nemáme problém tomu uvěřit a nad autem bez dalšího mávnout rukou. Jediné, co tu trochu voní po Porsche, jsou přední světla s vnitřní grafikou aut německé značky z posledních let, ale jinak? Je to nafouklý elektrický Macan, který vypadá dobře na fotkách (ale už ne tolik v reálu), jenž svou otylostí ztratil většinu zbytků identity. Je to takový podivný ocumlaný bonbon s nekonečnými lakovanými plochami, které se Porsche pokouší rozbít dost kontroverzními prvky jako větší černé lemy blatníků, podivné zvýšení černé části spodku boků nebo dost nepochopitelné plastové části na zádi. Auto je navíc delší a nižší, což jej vzdaluje od SUV, jak je lidé - ne nutně my - mají rádi.
Dosavadní Cayenne přitom není žádný krasavec, není nijak zvlášť výrazně „porschoidní”, což platí také uvnitř, kde po posledním faceliftu přebral dost nešťastných prvků původně použitých v Taycanu. Novinka je ale v tomto ohledu ještě marnější, když kombinuje v podstatě jen plasty a displeje a svou architekturou téměř zcela zapomíná na klasická řešení. Navíc nepůsobí kvalitně a luxusně, je to znovu taková „lepší Čína”, víc nic.
Samozřejmě, je to náš názor, ten váš může být jiný. Třetí a čtvrtou generaci vozu si tedy můžete sami srovnat s pomocí přiložených fotek v téměř stejných pozicích u kulisách. My bychom si nekoupili ani jedno z těchto aut, i tak ale toto srovnání jasně vnímáme jako důkaz toho, že Cayenne ušel během pár let cestu od nepřesvědčivosti k zapomenutelnosti. Obě tyto verze budou nyní k mání současně a tušíme, že ta první bude prodejně brát bank - nepřesvědčivost sice není tím, co by prodávalo, povaha jejího nástupce je pro ni ale tou nejlepší reklamou.
A to jsme ani neotevřeli kapitolu „Technika” - tady stačí říci, že jde o nejtěžší silniční auto, jaké kdy firma stvořila, vedle nějž se i absurdní nove BMW M5 jeví jako pírko. Je vůbec co na tomto stroji milovat?
Je až fascinující, jak nijakou dokázalo Porsche novou generaci Cayenne udělat. Jsme přesvědčeni, že kdyby se o to cíleně snažilo, této míry marnosti nedosáhne. A to je vzhled, technická a kvalitativní povaha vozu je ještě mnohem problematičtější. Foto: Porsche
Zdroje: Porsche, Autoforum.cz
