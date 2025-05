Srovnejte si nový Nissan Micra s Renaultem, ze kterého vychází. Japonci to s ním zmastili hned dvakrát před 3 hodinami | Petr Prokopec

No, „vychází” je docela silné slovo, je to spíš stoprocentní kopie s pár designovými změnami. A Japonci si dobrý základ opravdu nevybrali - výchozí Renault je fakticky obtížně konkurenceschopný, boduje ale aspoň designem. Nissan zmastil i ten.

Nissan momentálně neprochází zrovna nejlepším obdobím a vypadá to, že si neudrží ani své vlastní ústředí Japonská automobilka v posledních letech udělala řadu špatných rozhodnutí, a jakkoli se to nový šéf snaží shodit na toho bývalého, Nissan měl po zatčení Carlose Ghosna na sklonku roku 2018 dostatek času ke zvolení nového směru. Japonci ovšem udělali navíc leda pár špatných úkroků, než jim konečně došlo, že jsou tam, kde slunce nesvítí. Nyní tak musí zavřít 10 továren, propustit 20 tisíc lidí a doufat, že zabere záchranný plán.

Když se nicméně podíváme na poslední novinku značky představenou minulý týden, máme takový pocit, že Nissan se bude muset ještě několikrát spálit, než z aktuálně nejvyšší firemní ztráty v historii zase vykřeše zisk. Nová Micra šesté generace je totiž bizarní auto, které bude k mání pouze s elektrickým pohonem. To je pochopitelně dopad předchozích špatných rozhodnutí, protože ale skoro hotové projekty nové vedení nezmrazilo, ani její debut už nešlo zvrátit. Ovšem pokud značka s její pomocí pochopí, co dělá špatně, můžeme to brát i jako prospěšnou premiéru. A špatně je toho tady hodně.

Nová Micra je totiž klonem Renaultu 5 E-Tech. Ten sice zvítězil v anketě Evropské auto roku 2025, ovšem s verdiktem novinářů letos v Česku souhlasilo jen 10 lidí, což opravdu není mnoho. A jeho šance na dlouhodobé úspěchy jsou též omezené mj. proto, že na fotkách vůz vypadá přitažlivě, v reálu však působí spíš jako otylá karikatura originálu než jeho důstojný nástupce. Vše pak umocňuje cena startující na 675 tisících korunách, za které dostáváte neoslnivou využitelnost vyčíslenou normovaným dojezdem 312 kilometrů.

Renault má nicméně alespoň tu výhodu, že fotoaparát a kamera jeho elektrickou novinku milují a zvládají ji vylíčit v lepším světle. Navíc se může odkázat na historické kořeny, přičemž původní „pětka“ zůstává v srdcích řady lidí zapsána velmi příznivě, je to jedno z nejprodávanějších evropských aut všech dob a jedno z pramála, která prodejně pokořila i VW Golf. Na poměry zdejších bateriových aut navíc není až tak drahý, pročež má šanci pár lidí oslovit - mimo Česko tu a tam boduje a našel si letos asi dvě desítky tisíc kupců.

Nyní se ovšem zadívejme na Micru, a to právě v přímém srovnání s jejím francouzským bratrem. Japonský hatchback totiž působí nepřitažlivě a zavalitě už na fotkách. Přitom jak je patrné hlavně při pohledu z boku, měnily se víceméně jen detaily. Je jich ovšem tolik, že člověk vážně musí zauvažovat nad dušením rozpoložením autorů. Pěstí na oko jsou hlavně obroučky čelních světel, které spolu se svažující se přídí působí, jako kdyby Micra sežrala Juke.

Jakkoli ale SUV dnes frčí, snaha udělat jedno takové z malého hatchbacku nemůže než selhat. Micra totiž kvůli vizuální zavalitosti potřebuje velká kola, přičemž použité osmnáctky jen prodraží provoz - navíc si zkuste shánět tak netypický rozměr pneumatik, jako je 195/55 R18. A jakkoli u Renaultu je použita stejná velikost, znovu stačí jen trochu jiné pojetí, a rázem ráfky přispívají spíše k roztomilosti, byť trochu z katalogu Hot Wheels.

Podobný účel plní černé plastování na bocích, kdy menší panel Renaultu vůz zmenšuje, zatímco větší u Nissanu dělá z Japonce obra. Záď je pak kapitola sama pro sebe, neboť francouzský zástupce znovu odkazuje na minulost, a to minimálně na fotkách příhodným dojmem. Micra však znovu díky kulatým obroučkám naroubovaným na jinak spíše hranaté panely působí jako sedan, kterému při nárazu zezadu někdo zarazil kufr až do kabiny.

Co se interiéru týče, zde již změny spočívají pouze v jiném logu a čalounění. Vše ostatní bylo převzato do puntíku, včetně výdechů klimatizace. Po stránce nákladové zde tedy máme „pouze“ výdaje za venkovní proměnu, které logicky budou nižší, než kdyby si Micru vyvinul Nissan sám. Ovšem vyráží s ním za stejným publikem jako Renault, na jehož straně jsou výše popsané klady, načež Japonci tahají za kratší kus provazu. Podle nás by potřeboval docela jinou novou Micru, tuhle zmastil hned dvakrát - technicky i designově.

Když z jednoho kurníku vypadnou dvě vejce, nemusí být úplně stejná. To francouzské nicméně vypadá lépe než to japonské. Foto: Nissan, Renault

