Srovnejte si nový Volkswagen Golf VIII s jeho předchozím provedením, 5 rozdílů budete hledat obtížně

Němci jsou mistři neviditelných modernizací. A zjevně se od svých tradic nedokážou oprostit ani ve chvíli, kdy se snaží věci podstatně změnit. Golf 8 měl být s faceliftem podstatně jiný, ale není. Patrné je to na první pohled.

Týden nepřesvědčivých inovací, i tak lze při pátku shrnout to, čeho jsme v uplynulých dnech byli svědky na automobilové scéně. Před pár hodinami jsme si mohli do detailu představit nové Porsche Macan, jehož ztvárnění zákazníci a fanoušci značky na zahraničních fórech až neuvěřitelně často označují slovem „bland”. Je těžké v češtině vyjádřit hloubku tohoto vyjádření v daném kontextu jedním slovem, asi bych použil termín „mdlý”.

Přesně takový tento vůz je, díváte se na něj a říkáte si jen: Hmm. Vyzpytatelný design, vyzpytatelná kabina, nezajímavá technika, žádné ohromující vychytávky, prostě nic, čeho byste se i jako nadšenec mohli ve svých myšlenkách chytit a toužit po tom. Je to svým způsobem smutné, neboť předchozí Macan dokázal v některých verzích vyvolat touhu i v lidech, kteří SUV „nemusí”. Nový Macan vyvolá emoce leda tím, že si nemůžete dostatečně ukroutit hlavu nad jeho naprosto absurdní 2,5tunovou hmotností.

Porsche neohromilo, ale může se utěšovat tím, že v tom není samo. O dva dny dříve představil Volkswagen inovovaný Golf VIII a neohromil též. Němci s faceliftem slibovali div ne revoluci, měli Golf překopat, zareagovat na výtky publika a vrátit mu zašlý lesk. O design vlastně ani nešlo, osmičkový Golf je už pocitově ošizené auto, které zejména uvnitř není ani tak hezky ztvárněné, ani tak hezky zpracované, ani tak dobře použitelné jako jeho předchozí provedení. Šetřilo se, kde to jen šlo, a publikum to poznalo, zvlášť když za míň muselo platit víc. Z bestselleru se stal člen pelotonu a facelift to mohl změnit. Jenže to nezměnil, ne dost.

Když Němci chtěli být svého času jako Tesla, mohli se poučit z Muskových marketingových kejklí a modernizaci postavit kolem pár symbolů. Ani to neudělali, stačilo vrátit autu plynovou vzpěru kapoty motoru a lidé by si řekli, že svět je znovu v pořádku, i kdyby nezměnili nic jiného. Ne, prvek asi za 5 korun autu nevrátili a nevrátili mu na pohled prakticky nic. A pokud vám to tak nepřišlo čistě z prezentačních fotek inovovaného provedení, máme pro vás přímé srovnání s jehož pomocí budete možná i pověstných rozdílů budete hledat obtížně

Z něj je patrné, že nejvíc se nakonec změnil vnější design, i když se vlastně nezměnil skoro vůbec. Nová čelní světla bez zakulacených spodních částí vypadají mnohem lépe, profil se skoro nezměnil a nová vnitřní grafika zadních světel znovu pomohla. To je fajn, vedle toho se ale VW holedbal vylepšeným interiérem, ale co v něm je nové? Já si ani nejsem vědom toho, že by Golf VIII měl před faceliftem dotykové ovládání na volantu, možná v některých verzích, ale nepoznal jsem ho in natura. A i na oficiálních fotkách vidíte volant před faceliftem úplně stejný jako po něm. Takže je tu co, lepší palubní systém s větší obrazovkou a podsvícenými tlačítky pod ním? To je jediná opravdu viditelná změna.

Nechci být „nevděčný”, každá změna k lepšímu je dobrá a Golf VIII nepůsobí dojmem, že by měl být horším vozem. Ale image auta dostala s touto generací takovou ránu, že by se VW musel snažit mnohem víc, aby jeho přijímání skutečně změnil. A to se podle nás nestalo ani omylem, nicméně posuďte sami.

Facelift Golfu VIII prospěl, o tom žádná, ale odstranil opravdu jeho největší nedostatky? Podle nás stěží, VW vyvolal očekávání, která samotnou modernizací nenaplnil. Foto: Volkswagen

