Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení?
Petr MilerNechápejte nás špatně, Mercedes na své současné poměry s rozsáhlým faceliftem své vlajkové lodi nešlápl vedle a nadělil ji řadu zajímavých novinek, ty motorové nevyjímaje. Když ale vidíme inovované provedení vedle toho dosavadního, nemáme zase tak dobrý pocit.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení?
před 8 hodinami | Petr Miler
Nechápejte nás špatně, Mercedes na své současné poměry s rozsáhlým faceliftem své vlajkové lodi nešlápl vedle a nadělil ji řadu zajímavých novinek, ty motorové nevyjímaje. Když ale vidíme inovované provedení vedle toho dosavadního, nemáme zase tak dobrý pocit.
Největší automobilovou novinkou uplynulého týdne bylo odhalení inovované „Sonderklasse”, tedy Mercedesu třídy S modelového roku 2026. Za jiných okolností by šlo o standardní facelift už existující generace, který jí předpudruje nos a auto pomalu začne posílat na věčnost. V chaosu existence německé automobilky posledních let se ale stal něčím víc.
Firma zřejmě v souladu se svými původními plány nepočítala s tím, že nějakou novou třídu S vůbec udělá, takže žádnou zavčas nezačala vyvíjet. Její místo mělo zaujmout elektrické EQS, ze kterého se ale stal takový propadák (a z eSka nehynoucí bestseller), že původní plány musely do koše. Automobilka tak teď naopak nepočítá s novým EQS a opožděně místo toho chystá novou generaci třídy S, která bude vedle spalovacích variant také elektrická. Ta stávající má ale už 6 let po debutu a odhalení nové generace by se ctí nedožila, proto neobvykle velký facelift.
Vůz už jsme vám detailně představili, takže všechny podrobnosti o něm najdete v předchozím článku. V něm zmiňujeme, že Mercedes podle svých slov na autě vyměnil nebo vylepšil asi polovinu všech komponentů, a tak není od věci si novinku vedle jejího předchůdce srovnat i vizuálně. A byť změn je dost, z půlky nová na pohled nevypadá.
Viditelně největší změnou je maska chladiče, která je nejen plná hvězd, ale také je o 20 % větší, hlavně pak vyšší. Na sólo fotkách to tak nepůsobilo, při přímém srovnání se ale zdá poněkud příliš velká, originální provedení působí elegantněji. Razantní změnou prošla také světla a třebaže ta dosavadní byla poněkud mdlá, ta nová se zdají být zase moc křiklavá. Každému ale dle jeho gusta, což bychom zmínili i na adresu podsvícené masky chladiče i loga na přídi. Za nás je to trochu zbytečný, laciný kýč nehodný auta takové úrovně.
Zatímco příď se změnila hodně, skoro byste podle ni vůz značili spíš za úplně nový model, profil a záď dávají jasně najevo, že se jedná pořád o stejnou generaci. Vzadu je nápadná pouze razantní změna vnitřní grafiky koncových světel, ze kterých znovu září hvězdy. Říkáte si, že auto vypadá jako o třídu menší Éčko? Tak pozor, třída E má v koncových světlech hvězdy dvě, třída S má tři. To je víc hvězd, kamarádi, víc hvězd = víc Mercedes.
Když to vezmeme kolem a kolem, facelift eSka po boku dosavadního provedení bůhvíjak skvěle nevypadá. Jeho nápady nejsou vždy marné, technické inovace jsou v pořádku a neřekli bychom, že automobilka udělala něco špatně. Ale auto trochu trpí tím, čím velké facelifty trpívají - výrazné zásahy do původního designového konceptu berou autu jakousi vzhledovou homogenitu. Dosavadní třída S působila velmi elegantně, distingovaně, ta nová v nás takový dojem nedělá.
To samé nakonec platí i o interiéru, který se možná změnil ze všech nejvíc. Už originál byl kontroverzní svým velkým displejem uprostřed, jeho náhrada na displejích jen přidává. Není to „displej a nic” jako v lacině působícím CLA, autu zůstalo něco kolem a nevypadá to marně, přesto ani z toho nemáme moc dobrý pocit.
Názor si ale jako vždy udělejte sami - níže jsou připraveny před vámi defilovat podobné verze obou variant v podobných pózách.
Inovovaný a původní Mercedes S W223 jeden vedle druhého. Po vizuální stránce nám to nepřijde až jako taková výhra, vám? Foto: Mercedes-Benz
Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 4 hodinami
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
Nejnovější články
- Tento orezlý a ošuntělý vrak se právě prodal za víc než 100 milionů korun, sběratelům stačil dokonale originální stav
před 2 hodinami
- Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá
před 3 hodinami
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 4 hodinami
- Šéfdesignér Audi prozradil, jak budou vypadat všechny další novinky automobilky, to bude nadělení
před 5 hodinami
- Stačilo jen snížit slevu na dani z elektrických aut a jejich prodeje v Nizozemsku okamžitě zkolabovaly
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva