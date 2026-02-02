Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení?

Nechápejte nás špatně, Mercedes na své současné poměry s rozsáhlým faceliftem své vlajkové lodi nešlápl vedle a nadělil ji řadu zajímavých novinek, ty motorové nevyjímaje. Když ale vidíme inovované provedení vedle toho dosavadního, nemáme zase tak dobrý pocit.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení?

před 8 hodinami | Petr Miler

Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení?

/

Foto: Mercedes-Benz, koláž Autoforum.cz

Nechápejte nás špatně, Mercedes na své současné poměry s rozsáhlým faceliftem své vlajkové lodi nešlápl vedle a nadělil ji řadu zajímavých novinek, ty motorové nevyjímaje. Když ale vidíme inovované provedení vedle toho dosavadního, nemáme zase tak dobrý pocit.

Největší automobilovou novinkou uplynulého týdne bylo odhalení inovované „Sonderklasse”, tedy Mercedesu třídy S modelového roku 2026. Za jiných okolností by šlo o standardní facelift už existující generace, který jí předpudruje nos a auto pomalu začne posílat na věčnost. V chaosu existence německé automobilky posledních let se ale stal něčím víc.

Firma zřejmě v souladu se svými původními plány nepočítala s tím, že nějakou novou třídu S vůbec udělá, takže žádnou zavčas nezačala vyvíjet. Její místo mělo zaujmout elektrické EQS, ze kterého se ale stal takový propadák (a z eSka nehynoucí bestseller), že původní plány musely do koše. Automobilka tak teď naopak nepočítá s novým EQS a opožděně místo toho chystá novou generaci třídy S, která bude vedle spalovacích variant také elektrická. Ta stávající má ale už 6 let po debutu a odhalení nové generace by se ctí nedožila, proto neobvykle velký facelift.

Vůz už jsme vám detailně představili, takže všechny podrobnosti o něm najdete v předchozím článku. V něm zmiňujeme, že Mercedes podle svých slov na autě vyměnil nebo vylepšil asi polovinu všech komponentů, a tak není od věci si novinku vedle jejího předchůdce srovnat i vizuálně. A byť změn je dost, z půlky nová na pohled nevypadá.

Viditelně největší změnou je maska chladiče, která je nejen plná hvězd, ale také je o 20 % větší, hlavně pak vyšší. Na sólo fotkách to tak nepůsobilo, při přímém srovnání se ale zdá poněkud příliš velká, originální provedení působí elegantněji. Razantní změnou prošla také světla a třebaže ta dosavadní byla poněkud mdlá, ta nová se zdají být zase moc křiklavá. Každému ale dle jeho gusta, což bychom zmínili i na adresu podsvícené masky chladiče i loga na přídi. Za nás je to trochu zbytečný, laciný kýč nehodný auta takové úrovně.

Zatímco příď se změnila hodně, skoro byste podle ni vůz značili spíš za úplně nový model, profil a záď dávají jasně najevo, že se jedná pořád o stejnou generaci. Vzadu je nápadná pouze razantní změna vnitřní grafiky koncových světel, ze kterých znovu září hvězdy. Říkáte si, že auto vypadá jako o třídu menší Éčko? Tak pozor, třída E má v koncových světlech hvězdy dvě, třída S má tři. To je víc hvězd, kamarádi, víc hvězd = víc Mercedes.

Když to vezmeme kolem a kolem, facelift eSka po boku dosavadního provedení bůhvíjak skvěle nevypadá. Jeho nápady nejsou vždy marné, technické inovace jsou v pořádku a neřekli bychom, že automobilka udělala něco špatně. Ale auto trochu trpí tím, čím velké facelifty trpívají - výrazné zásahy do původního designového konceptu berou autu jakousi vzhledovou homogenitu. Dosavadní třída S působila velmi elegantně, distingovaně, ta nová v nás takový dojem nedělá.

To samé nakonec platí i o interiéru, který se možná změnil ze všech nejvíc. Už originál byl kontroverzní svým velkým displejem uprostřed, jeho náhrada na displejích jen přidává. Není to „displej a nic” jako v lacině působícím CLA, autu zůstalo něco kolem a nevypadá to marně, přesto ani z toho nemáme moc dobrý pocit.

Názor si ale jako vždy udělejte sami - níže jsou připraveny před vámi defilovat podobné verze obou variant v podobných pózách.


Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 1 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 01Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 2 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 02
Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 3 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 03Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 4 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 04
Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 5 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 05Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 6 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 06
Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 7 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 07Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 8 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 08
Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 9 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 09Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 10 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 10
Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 11 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 11Srovnejte si přepracovaný Mercedes třídy S W223 s jeho dosavadním provedením, je to nakonec takové zlepšení? - 12 - Mercedes S W223 2020 vs 2026 facelift srovnani 12
Inovovaný a původní Mercedes S W223 jeden vedle druhého. Po vizuální stránce nám to nepřijde až jako taková výhra, vám? Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.