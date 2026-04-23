Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání

Měl to být bestseller a jasná budoucnost Volkswagenu, stal se z něj ale naprostou většinou lidí přehlížený model, který v celkových prodejích VW tak tak vyrovnává odbyt Passatu. První facelift jeho trápení nezmírnil, co ten druhý?

Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání

23.4.2026 | Petr Miler

Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání

Foto: Volkswagen, koláž Autoforum.cz

Měl to být bestseller a jasná budoucnost Volkswagenu, stal se z něj ale naprostou většinou lidí přehlížený model, který v celkových prodejích VW tak tak vyrovnává odbyt Passatu. První facelift jeho trápení nezmírnil, co ten druhý?

Přemýšlíme, kdy naposledy nějaký Volkswagen vtrhl do prodeje s takovými očekáváními, a nakonec tak moc pohořel. Němci jistě stvořili i větší propadáky, žádnému z nich ale nevěštili budoucnost Brouku či Golfu, aby pak prožíval spíš příběh Scirocca. Navíc Scirocco se k asi 50 tisícům ročních prodejů dostalo samo svou atraktivitou, model ID.3 se na srovnatelných 54 491 prodejů za rok 2024 dostal v situaci, kdy mu všichni umetali cestu dohladka a zasypávali ho penězi „těch druhých”. Přesto na víc neměl.

S jiným vozem německé značky této třídy by byl s prodejními výsledky této úrovně byl amen, rozhodně pak po 7 letech na trhu, která si už ID.3 odsloužil. Protože cokoli elektrického je dnes ale pro Němce velkou modlou, i kdyby to náhodou nikdo nekupoval, ID.3 nekončí. Naopak dostal tento týden už druhý a ještě větší facelift, který auto opravdu vylepšil. To zní pozitivně, a tak se pojďme detailně podívat na to, co se změnilo.

Na fotkách níže tedy můžete skoro bok po boku vidět provedení VW ID3 po prvním faceliftu a aktuálně inovovanou verzi ID.3 Neo. Jasněji je tak vidět hlavně modernizovaná příď, která už nepůsobí tak nafoukle a pomohla i při pohledu na přední tři čtvrtiny vozu. Zřejmější jsou také o poznání menší úpravy zádě, které ale i tak auto vrací mezi standardní produkci VW a méně mezi exoty, kterými se modely ID svého času snažily být.

Největší změny ale proběhly v interiéru, kde pomalu nezůstal kámen na kameni. I to je z fotek patrné, už základní architektura palubky je diametrálně odlišná. Nebudeme velebit ještě méně kulatý volant, to je totální nesmysl, ani jeho ovladače pak nepůsobí moc přátelsky. Jinak se ale zdá, že VW udělal krok velmi správným směrem návratem řady tlačítek na středový panel, instalací čtyř ovladačů oken místo dvou apod. Nakonec posuďte sami.

Z evropského automobilového průmyslu posledních let nejsme zvyklí na změny k lepšímu a toto jsou změny k lepšímu, takže je pochopitelně vítáme. Technická podstata auta - a jistě i jeho cena a vývoj hodnoty v čase - ale zůstávají prakticky nezměněné, a to podle nás není dost na to, aby ID.3 udělal větší druhou kariéru, i kdyby si říkal Xi Xao. Ale i to nakonec nejlépe posoudíte sami.


Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 1 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 01Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 2 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 02
Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 3 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 03Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 4 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 04
Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 5 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 05Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 6 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 06
Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 7 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 07Srovnejte si propadák VW po druhém pokusu o jeho nápravu, na rozdíl od toho prvního ho změnil skoro k nepoznání - 8 - VW ID3 vs ID3 Neo 2026 srovnani 08
Není pochyb o tom, že VW udělal krok správným směrem, podstatu problému ID.3 ale jeho druhým feceliftem nevyřešil. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

