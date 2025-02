SsangYong po změně jména přichází i s úplně novou divizí nazvané po jedné z jeho menších ošklivek před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ssangyong

A Čechům mohou tyto aktivity znít libě nejen kvůli jejich „zahrádkářské podstatě”, ale i kvůli tomu, že model jménem Musso byl tím prvním, který se kdysi v Česku zkoušel pořádně prosadit. Teď dá jméno celé divizi.

Kořeny korejské automobilky SsangYong sice sahají do 50. let minulého století, pod tímto názvem ji ale svět zná teprve od roku 1986. Je nicméně otázkou, jak tomu bude v příštích letech, neboť předloni došlo v důsledku změny vlastníka na přijetí jména KG Mobility. Korejci se tím chtějí do jisté míry odříznout od problematické minulosti, která vedla k několika bankrotům. Zároveň jim je ovšem jasné, že s upomínkou na své kořeny mohou vytěžit o trochu více nostalgie u zákazníků. Proto třeba u nás automobilka operuje pod označením SsangYong by KG Mobility.

Jak moc je to matoucí, necháme na posouzení každého z vás. Pro nás nejspíše půjde navždy o SsangYong, ať úž bude v čele této automobilky stát kdokoli. Faktem nicméně zůstává, že Korejci se rozhodli přidat do guláše používaných jmen ještě trochu ingrediencí. KG Mobility totiž oznámilo, že název Musso, který byl nejdřív spojen s firemním SUV a posléze s pick-upem, bude nově používán pro divizi, která by se měla zabývat pick-upy. Jako první v řadě dorazí KGM Musso EV, které je silně inspirováno konceptem O300 z roku 2023.

Abychom si tedy vše trochu jednodušeji sesumírovali, víceméně stačí zmínit, že automobilka dříve známá jako SsangYong přetavila název svého někdejšího vozu v označení nově vzniklé divize, která bude mít na starosti specifický segment. Jakkoli ovšem jako první dorazí pick-up s bateriovým pohonem, jen u toho Korejci zůstávat nehodlají a ve druhé fázi vyrukují také se spalovacím provedením. A pokud můžeme věřit oficiálním ilustracím, zdá se, že ta bude robustnější a dostane třeba jiná světla.

V případě čelních partií obou variant je patrná blízká příbuznost s SUV Torres, byť úzké LEDky propojené úzkou vroubkovanou lištou doplňují specifické nárazníky. Korejci zároveň sáhli po stejné architektuře, jakou užívá elektrické provedení Torres EVX, prodloužili však její rozvor a přihodili také delší zadní převis. Zatímco však SUV je spojeno pouze s jedním elektromotorem, a tedy s pohonem předních kol, pick-up by měl dorazit i ve verzi se dvěma jednotkami a tedy s oběma roztáčenými nápravami.

Detaily týkající se spalovací verze jsou pak zahalené tajemstvím, nicméně Korejci dnes prakticky u celého svého portfolia používají přeplňovanou jedna-pětku. S tou mohou spojit pohon předních i všech čtyř kol. Více se zřejmě dozvíme v řádu měsíců, stávající Musso totiž na sklonku roku končí ve výrobě. Dá se tedy předpokládat, že novinka zamíří do prodeje příští rok, byť asi v prvé řadě jen s elektrickým pohonem.

Nové Musso se ukázalo v elektrické verzi už i na prvním snímku, kde přítomnost nosorožce není náhodná. Přesně na toto zvíře totiž odkazuje korejský překlad názvu vozu... Foto: KG Mobility



...který se u nás kdysi prodával jako SUV, k dispozici byl ale právě i pick-up. Žádný krasavec to tehdy nebyl ani zdaleka, šlo ostatně o vůz ještě z éry existence SsangYongu, kdy se nepokoušel zviditelnit kontroverzními designy. Foto: SsangYong

