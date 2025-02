SsangYong ukázal nové Musso. V této verzi silně připomíná ošklivá auta, která značku proslavila po celém světě včera | Petr Prokopec

/ Foto: KG Mobility

To, s čím si kdysi dovolili Korejci přijít, je zřejmě neopakovatelné, dnešní SsangYongy vypadají vždy líp. Toto konkrétní provedení je ale tvarově, barevně i proporcemi tak komplikované, že na staré časy dává vzpomenout.

Vzestup SsangYongu v posledních letech lze minimálně z českého úhlu pohledu považovat za neuvěřitelný. Třeba v lednu 2015 měla tato značka na kontě pouhé dvě tuzemské registrace, tedy o jednu víc než Rolls-Royce, který ovšem dal místním prodejcům daleko více vydělat. Letos si však za první měsíc našlo svého majitele hned 194 aut, což již značce stačilo na 17. místo v pořadí. Až za ní pak skončil třeba Opel, to samé platí o Seatu, Mazdě či Mitsubishi. Tedy automobilky, od kterých by člověk čekal daleko vyšší prodeje než od Korejců známých hlavně tím, že kdysi dělali hodně bizarní auta, která sotvakdo kupoval.

Jakmile se ale nahlédnete do současné nabídky značky, rychle pochopíte, proč tomu tak je. I elektrický Torres EVX startuje na 879 900 Kč, což je na 4,7metrové SUV s tímto pohonem relativně málo. Pravda, je to pořád výstřel do prázdna, od baterií s kapacitou 73,4 kWh nelze v reálu očekávat žádné zázraky, konkurence ale nabízí ještě míň za často ještě víc. Když se stejnými penězi zamíříte třeba ke Škodě, dostanete menší Elroq s ještě menším paketem baterek, nižším výkonem, výbavou...

Pravda, zrovna tohle auto prodeje SsangYongu nedělá, loni si tuhle věc pořídilo pouhých 61 lidí, Torres EVX ale nezmiňujeme náhodou, Korejci totiž momentálně na svém domácím trhu přišli s novou generací pick-upu Musso, která z Torresu vychází. Ta bude k znovu dispozici se spalovacím i elektrickým ústrojím, značka se však zatím soustředí pouze na druhou zmíněnou. Ta je oním SUV po stránce designové silně inspirována, byť v zadních partiích nevyhnutelně muselo dojít na rozdíly dané odlišným segmentem. SsangYong, který je ovšem dnes díky změně majitele znám jako KG Mobility, zároveň přistoupil k vyšší vizuální drsnosti. A možná to zas jednou trochu přepísknul, neboť auto připomíná designově překombinované ošklivky let dávno minulých.

Nové Musso tedy standardně počítá s agresivní přídí, na kterou jsou navázány klenuté blatníky, navíc doplněné ochrannými plastovými lemy. Standardní 17palcová litá kola v nich ale vypadají trochu utopeně, zjevně tedy bude třeba sáhnout po trochu větších ráfcích. Podobně pak lze střešní ližiny a zadní korbu doplnit „zahrádkou“ či plastovou nástavbou, která z korby udělá lépe ochráněný zavazadelník. V doplňkové výbavě ovšem mimo to nechybí ani střešní okno nebo třeba ochranné pláty podvozku.

Do interiéru nás Korejci zatím nepustili, očekává se ale prakticky stejná kabina, jakou disponuje právě Torres EVX (viz níže). Standardem se tedy stane dvojice 12,3palcových displejů, jenž mohou být spárovány s audio systémem Alpine, adaptivním tempomatem či soupravou kamer, které monitorují prostranství okolo celého vozu. Po stránce technické tu pak máme 207 koní převzatých od již párkrát zmíněného SUV, se kterým bude standardně sdílen i pohon předních kol. Za příplatek ale dorazí i čtyřkolka.

Asi největší změna vůči SsangYongu Torres EVX ale spočívá v bateriích. Znovu jde sice o železito-fosfátový typ od BYD, kapacita však narostla na 80,6 kWh. Předokolka by tak na jedno nabití měla zvládat 401 km. Za to přitom KGM hodlá na domácím trhu inkasovat 48 milionů wonů (cca 805 tisíc Kč), nicméně s velkorysými dotacemi pořizovací cena klesá na 33 milionů wonů, tedy na asi 554 tisíc Kč. Přesto tak nějak čekáme, že si naprostá většina lidí znovu počká na spalovací verzi, o té ale zatím SsangYong víc nepoví.

Nové Musso se zatím ukázalo jen zvenčí a navíc pouze v elektrické verzi. V bílo-černém provedení s krytem korby to není žádná krasavice. Foto: KG Mobility



Pro srovnání Torres EVX. Interiér bude mít Musso totožný. Foto: KG Mobility

Zdroj: KG Mobility

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.