SsangYong v novém se vrací ke spalovacím motorům, jeho novinka by mohla být v Česku neopakovatelnou nabídkou

Petr ProkopecAni v případě korejské automobilky se původní plány nesetkaly s úspěchem, firma je ale aspoň nemá problém změnit. U jednoho ze svých stále velmi žádaných modelů tak nehodlá nic ponechat náhodě a přichází se skutečným nástupcem dosavadního Mussa.
včera | Petr Prokopec
Ani v případě korejské automobilky se původní plány nesetkaly s úspěchem, firma je ale aspoň nemá problém změnit. U jednoho ze svých stále velmi žádaných modelů tak nehodlá nic ponechat náhodě a přichází se skutečným nástupcem dosavadního Mussa.
Výrobě pick-upů se korejský SsangYong, který se v posledních letech postupně změnil v automobilku KGM, věnuje už více než dvě dekády. Prvním takovým vozem značky bylo Musso Sports, které podobně jako o devět let starší spřízněné SUV stejného jméno využívalo motory a převodovky Mercedesu. Byl z toho úspěch, načež se v roce 2018 Musso vrátilo už jen v jedné karosářské verzi, a to jako pick-up. Třícípá hvězda však už na seznamu dodavatelů chyběla, dvoulitrový benzinový čtyřválec a 2,2litrový turbodiesel si SsangYong vyvinul sám.
Pod hlavičkou společnosti KG Group později došlo nejen na změnu obchodního jména automobilky, ale i na změnu zaměření značky. Korejci se totiž stejně jako řada dalších výrobců začali soustředit hlavně na elektromobilitu. Nové Musso tak letos dorazilo sice s výrazně dramatičtějším vzhledem, než jakým se pyšnil jeho předchůdce, ovšem doplnilo jej pouze elektrický m pohonem. To nezní zrovna jako recept na úspěch pick-upu, a to i za předpokladu, že elektromobily značky jsou poměrně levné.
Korejci ale nově potvrdili, že nechtějí všechno vsadit na jednu kartu. Dorazit má i spalovací Musso, které s interním označením Q300 působí jako nikoli jen duchovní, ale přímý nástupce druhé generace. Zajímavé pak je, že značka evidentně nepřistoupila jen ke změnám pod kapotou, místo toho evidentně dorazí dvě výrazně odlišná auta. Ten spalovací dostane do vínku o poznání delší korbu, pobrat tak dokáže o 500 kg nákladu víc než elektromobil.
Odlišná je i čelní maska či světlomety, které jsou jiné také na zádi. Zásadní změny jsou ale spojené s technikou, neboť spalovací provedení bude nadále používat žebřinový rám jako předchůdce. To znamená, že půjde o takového pracovního valacha, který bude excelovat v jakémkoli terénu. Elektrická verze však oproti tomu používá stejnou platformu se samonosnou karoserií stejně jako SUV Torres, oproti tomuto modelu však došlo na protažení rozvoru kvůli oné korbě.
Spalovací Musso by se pak mělo vrátit s benzinovým a dieselovým motorem, byť kupříkladu v Česku je dosluhující provedení k dispozici pouze s druhým zmíněným pohonem. Pořídit se pak dá od 649 tisíc korun bez daně, což je lákavá nabídka. Koneckonců jde o verzi Grand, která se do délky natáhla na 5 405 milimetrů a standardně disponuje pohonem všech kol. Něco takového vám v dnešní době nabídne už jen málokdo a novinky by v Česku mohla být podobně neopakovatelnou nabídkou.
Spalovací Musso se ukázalo na několika do tmy ponořených obrázků. I tak je ovšem patrné, že elektrickou verzi překoná na délku či praktičností. Přitom bude logicky stát méně. Foto: KGM
Zdroj: KGM
