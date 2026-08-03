Stačilo, aby se Fiat začal chovat znovu jako Fiat, a najednou je z něj nejrychleji rostoucí evropská značka na celém kontinentu
Petr ProkopecTradiční automobilky soustavně kašlou na to, z čeho vzešly, co je udělalo tím, kým jsou. A pak se diví, že zákazníci kašlou na ně? Fiat zatroubil k velkému obratu, dělá znovu levná malá auta s racionálně koncipovanou technikou a bere bank jako nikdo jiný. Příklady táhnou?
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Stačilo, aby se Fiat začal chovat znovu jako Fiat, a najednou je z něj nejrychleji rostoucí evropská značka na celém kontinentu
před 11 hodinami | Petr Prokopec
Tradiční automobilky soustavně kašlou na to, z čeho vzešly, co je udělalo tím, kým jsou. A pak se diví, že zákazníci kašlou na ně? Fiat zatroubil k velkému obratu, dělá znovu levná malá auta s racionálně koncipovanou technikou a bere bank jako nikdo jiný. Příklady táhnou?
Ještě před necelými dvěma roky byl koncern Stellantis na cestě vedoucí přímo do pekel. U jeho kormidla tehdy stál Carlos Tavares, který sice na veřejnosti velmi často vystupoval proti nucené elektromobilitě, ve skutečnosti však elektrický pohon podporoval tak vehementně, že jím neváhal třeba v Americe nahrazovat osmiválce. Zákazníci však tento posun neoceňovali, a proto jednotlivé značky ve velkém opouštěli. Vedení koncernu tak nakonec nezbylo nic jiného než Tavaresovi sbalit kufry a na jeho místo povolat někoho rozumnějšího.
Tím se stal Antonio Filosa a nejen s ním u kormidla Stellantis najednou působí jako politý živou vodou. A nikoli jen v zámoří, kde hlavně prodeje oněch osmiválcových aut rostou až do nebes. V Evropě se totiž opětovně jedním z největších hráčů na trhu stává Fiat. Italové totiž aktuálně oznámili, že za první letošní půlrok prodali o 21,7 procenta více aut než loni ve stejné době, v Evropě rostou dokonce 30procentním tempem. Stali se tak nejen nejrychleji rostoucí částí koncernu na starém kontinentu, ale také nejrychleji rostoucí mainstreamovou evropskou značkou v Evropě. Lépe už jsou na tom jen Číňané.
Stellantis s konkrétními daty nepřišel, automobilová asociace ACEA však uvádí, že za první půlrok dosáhnul Fiat na 193 898 registrací, čímž se posouvá vysoko i v rámci struktur koncetn. Citroën za stejné období prodal 210 268 aut a Opel s britským Vauxhallem mají na kontě 228 488 vozů. Takový Peugeot je pak sice s 345 314 registracemi nedostižný, Francouzi ovšem za loňskými výsledky poněkud zaostali - jsou dole o 5,1 procenta, což je stejná porci, o jakou si polepšila Lancia.
Zpět k Fiatu, u kterého větší zájem publika vedl k vyššímu tržnímu podílu. V rámci celé Evropy jde o 3,3 procenta (+0,4 p.b.), v Itálii se ale již jedná o 12,6 procenta (+1,2 p.b.). Automobilka nicméně šla nahoru prakticky všude, neboť prodeje ve Francii vzrostly o 35,8 procenta a v Německu o 24,6 procenta. V Česku jsme pak za první půlrok na 348 registracích, což se nezdá jako mnoho. Jenže oproti loňským 190 vozům se jedná o 83procentní růst, přičemž zájem generuje hlavně Panda.
Pod tímto názvem se ovšem skrývají hned dvě generace, přičemž ta starší je nabízena pod obchodním označením Pandina. Fiat uvádí, že právě to je jeden z důvodů jeho současného úspěchu, v Itálii je to jeho stále nejprodávanější auto. A pohled na cenu rychle vykresluje, proč tomu tak je - i když se totiž pod kapotu nastěhoval mild-hybridní pohon, vůz startuje na 354 900 Kč, a je tak jedním z nejlevnějších nových aut v Česku. Kdyby pak byl k mání jen s čistě spalovacím motorem, byl by ještě levnější a tedy žádanější.
Potvrzuje to koneckonců i Grande Panda, tedy nepřímý nástupce malého hatchbacku. Tavares si tento model původně vysnil jen s bateriovým pohonem, nakonec však dorazil i nejprve ten mild-hybridní a následně také čistě benzinový. Poslední zmíněný vás přitom vyjde jen na 389 900 Kč, zatímco v případě toho prvního musíte zaplatit o 160 tisíc korun více. Na poměry elektromobilů to sice není mnoho, ovšem i tak skoro 90 procent lidí míří spalovacím směrem.
Přesně to si Stellantis nově uvědomuje, proto ostatně třeba nedávno představil novou čistě benzinovou jedna-dvojku se 100 koňmi, které má na povel šestistupňový manuál. Takovou kombinaci přitom dnes málokde najdete, nepřekvapivě ji tak vedle Fiatu nabízí stále více koncernových značek. Ideologie je tak sice krásná věc, ovšem přežití vám zajistit nedokáže. Pochopil to Fiat, pochopil to Lidl, kdo bude další?
Fiat Grande Panda je čtyřmetrový crossover, který se spalovacím motorem startuje na 390 tisících korunách. Je tak jedním z nejlevnějších nových aut v Česku, navíc vám za dané peníze nabídne ne až tak skromných 100 koní. Kdo se diví jeho úspěchu? Foto: Fiat
Zdroje: Stellantis, ACEA, SDA
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