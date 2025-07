Stačilo autu léta po jeho nesmyslném zaříznutí vrátit motor V8 v nezměněné podobě, aby si ho koupilo 10 tisíc lidí během 24 hodin 3.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Žádné změny, žádné novinky, žádný další vývoj. Dnes zjevně stačí vrátit zpátky čas a dát zase lidem to, co jste jim kdysi bez otázek vzali, aby se na vás seběhli se šekovými knížkami v ruce.

Koncern Stellantis pod vedením dnes už odejitého Carlose Tavarese ze všeho nejvíc připomínal Titanic, který se plnou parou řítil vstříc ledovci. Přičemž jeho šílený kapitán nehodlal zpomalit, spíš ještě odhazovat záchranné čluny, aby „do cíle” dorazil ještě rychleji. Chvíli se tak zdálo, že celé impérium čítající 14 značek (případně patnáct, pokud budeme počítat částečně akvírovaný Leapmotor) půjde ke dnu. Nejvyšší vedení koncernu v čele s Johnem Elkannem, klíčovým dědicem Fiatu, ovšem ještě zvládlo včas zasáhnout a Tavarese odstavilo od kormidla.

Od té doby uplynulo pouhých sedm měsíců, což v automobilové branži není nijak dlouhá doba. Stačilo to ovšem k tomu, aby se temná obloha rozjasnila. Na vedoucích postech Stellantisu totiž došlo k mnoha rošádám, přičemž klíčovým se stal návrat Tima Kuniskise. Tento manažer začal pro americkou část koncernu pracovat již v roce 1992, přičemž postupně se vypracoval až na šéfa značek Dodge a Ram. Nicméně nesouhlasil s Tavaresovými kroky, a proto k loňskému 1. červnu skončil.

V prosinci ale už byl zpátky ve vedení Ramu, kde ihned rozhodl o návratu osmiválce pod kapotu pick-upu 1500. Nedávno k němu skutečně došlo, auto bude s motorem V8 znovu k mání od léta. Jedním z důvodů tak rychlé změny byla skutečnost, že osmiválec neprošel žádnými změnami ani dalším vývojem, Ram skutečně jen vrátil čas. Motor tak stejně jako před svým nesmyslným zaříznutím produkuje 400 koní výkonu a 555 Nm točivého momentu, je tedy vlastně slabší než firemní šestiválec. Jak jsme ale dnes už jednou zmiňovali, v této nešťastné době stačí vrátit čas a dát lidem aspoň minimum toho, co si přejí. A utrhnou vám ruce

Přesně to se tu stalo, a to navzdory tomu, že se za slabší osmiválec musí připlácet 1 200 dolarů, tedy nějakých 26 tisíc korun. Už úvodní zájem je ohromující, jak mluvčí firmy prozradil kolegům z Road and Track. Během pouhých 24 hodin po otevření objednávkových knih si totiž osmiválcový pick-up koupilo víc než 10 tisíc lidí. To je mimochodem osmnáctina veškerých loňských prodejů (179 248 aut). Za pouhý den.

Kuniskis je tedy rozhodně člověk na svém místě, neboť zastává názor, že zákazníci prostě mají mít možnost vybrat si motor podle svého, ne podle Tavarese nebo kohokoli jiného. Nekope tedy jen za osmiválce, jeho podporu mají i méně objemné spalovací jednotky, stejně jako se zády nestaví k elektromobilitě. V tomto jsme s ním na jedné lodi - není to tak, že správné je tlačit to nebo ono. Správné je netlačit nic a nechat volbu na každém podle toho, co zrovna jemu vyhovuje.

I proto se vedení Stellantisu rozhodlo, že Kuniskis dále povýší. Nově tak má na povel všechny americké značky koncernu, rozhodovat tedy bude nejen o dalších osudech Ramu, ale i Chrysleru, Dodge a Jeepu. A nejen to, pod jeho vedením bude vzkříšena i sportovní divize SRT. A jak naznačuje první oficiální upoutávka, bude u toho právě motor V8. Ostatně jak jinak byste si chtěli vyložit vzkaz, že „je načase znovu hlasitě zaznít“. S elektromobilitou bude korespondovat jen stěží.

Uspět dnes v automobilové branži je vlastně poměrně jednoduché, stačí se vrátit k autům, která zákazníci chtěli. Kupodivu k tomu přistupuje málokdo. Foto: Ram

Zdroje: Road and Track, Stellantis

