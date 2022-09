Stačilo vyhodit schopného šéfa sportovní divize VW a z nepoužitelných aut je rázem jediná možná cesta před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

I tento vývoj ukazuje míru zvrácenosti automobilové současnosti. Je jedno, jak jste moc erudovaní a schopní, jak moc racionálně dokážete horovat za to či ono řešení. Jakmile přijde na elektrický pohon, použije se prostě pro všechno - s vámi nebo bez vás.

Patří elektřina do sportovních aut? To je otázka, na kterou se odpověď nehledá snadno a bude záležet na tom, komu ji položíte. Obecně se ale dá očekávat spíše zavrtění hlavou, což možná fanouškům bateriového pohonu bude připadat nelogické. Však vůbec nejrychlejším produkčním vozem na čtvrtmíli je Rimac Nevera, ke kterému nemají daleko Tesla Model S Plaid a Lucid Air Sapphire. Z toho by se mohlo zdát, že v případě sportovních aut je elektrický pohon tím pravým ořechovým, jenže realita je složitější.

Jízda v přímém směru a na krátkou vzdálenost je pouze jednou z mála disciplín. Ty nejvychvalovanější sporťáky v ní navíc nikdy neexcelovaly. Stačí si jen za příklad vzít Porsche 911 GT3 RS, jehož současné provedení potřebuje k akceleraci na stovku 3,2 sekundy. Tou dobou si třeba zmiňovaný Air Sapphire již blíží stošedesátce, rozdíl mezi oběma vozy je tedy v tomto ohledu propastný. I proto, že na straně elektromobilu máme přes 1 200 koní, zatímco Porsche jich má k dispozici pouze 525.

Jakmile nicméně oba vozy pošlete na okruh, bude to 911 GT3 RS, kdo první dojede do cíle. A na čím více kol bude závod vypsán, tím více bude elektromobil mizet v poli poražených. Spalovací auta totiž jedou víceméně pořád stejně až do chvíle, než vycucnete jejich nádrž. V případě těch elektrických ovšem výkon závisí na napětí, které je pro změnu dáno stavem baterií. Čím více jsou baterky vybité, tím horší je dostupná dynamika. K tomu navíc přihoďte ještě výrazně těžší hmotnost, která se negativně projevuje na pneumatikách a brzdách. A navíc je pořád stejně vysoká, i když se množství dostupné energie blíží nule.

Mimo to je třeba připomenout ještě jednu věc, a sice zvukový doprovod. V tomto ohledu si za příklad můžeme vzít Formuli 1, která je od roku 2014 kritizována ze všech stran. Důvodem je přechod na turbohybridní šestiválcové jednotky, jež můžete pomalu zaměnit za vysavač. To je značný úpadek oproti éře dvanácti-, deseti- a osmiválcových spalovacích motorů.

Pro sportovní auta elektřina zkrátka není ideálním pohonem - vyhovuje pouze v jediné oblasti, ve všech dalších selhává. Právě to si době uvědomoval Jost Capito, jeden z neschopnějších automobilových techniků posledních dekád, který osvědčil své nadání v nespočtu rolí. Začal jako vývojář motorů u BMW (podílel se i na legendárních motorech M3 E30 včetně verze Evo či M5 E28), pokračoval u Porsche, kde se zasadil o některé ze slavných sportovních modelů (jako Porsche 911 964 Carrera RS), doslova postavil na nohy sportovní divizi Fordu (auta jako první Focus RS jsou jeho dílo) a následně si užil asi nejvíce slávy jako šéf sportovní divize Volkswagenu. Celá éra dominance značky ve WRC byla hlavně jeho zásluha, stejně jako vznik dnes ceněných silničních modelů typu VW Golf VII R.

V této roli setrval až do konce roku 2020, kdy odešel kvůli svému nesouhlasu se směřováním značky. Na rozdíl od jiných nechtěl vše vsadit na jednu kartu a odmítal sportovní elektromobily. „Elektrická auta dovedou ohromit rychlostí v přímém směru, ale to samo o sobě nestačí. Skvělý čas potřebný pro akceleraci z klidu na stovku zkrátka v budoucnosti nebude stačit na to, abyste měli vzrušující sportovní vůz,“ říkal chvíli před svým koncem šéf divize R. A o elektromobilech v tomto ohledu hovořil jako o nepoužitelných autech, jejichž vývoj pod hlavičkou VW R není na pořadu dne.

Nyní Capito zkouší vzkřísit tým Formule 1 Williams jako jeho šéf ve své zřejmě poslední a vrcholné roli v automobilovém sportu. Co se mezitím změnilo u VW? Mnohé. I divize R najednou míří elektrickým směrem, a to až do té míry, že jinou budoucnost ani nezná. Potvrdil to šéf australského zastoupení značky Michal Szaniecki, dle kterého má divize R jedinou budoucnost, a tou jsou sportovní elektrické vozy. „Zatím stále pracujeme na tom, jaké ponesou označení a o jaká auta vlastně půjde, stejně jako ladíme specifikace, nicméně v historii divize R se otevírá nová éra,“ řekl.

Dá se přitom předpokládat, že „eRkové“ verze budou stát nad variantami GTX. Dostanou tedy minimálně dva elektromotory, pohon všech kol a přinejmenším 340 koní. Je tak jisté, že na stovce budou velmi rychle. Stejně tak se nicméně dá očekávat, že ve všem ostatním budou ve srovnání se spalovacími vozy zaostávat. Pokud tedy někomu ke štěstí stačí, že bude první na semaforech, pak se může začít těšit. Měl by si nicméně uvědomit, že tohle podstata sporťáků není a zákazníky těchto aut to neohromí. Capito to věděl a odmítal s vynucenou elektrifikací spojit své jméno. VW mohl dát na jeho úsudek, však tím nikdy nechyboval, najednou ale nechtěl dobrý produkt, chtěl elektrický produkt za každou cenu. Tak ho bude mít, nezbývá než popřát hodně zdaru.

Elektrický VW ID.4 GTX dostal 299 koní, se kterými zvládne stovku za 6,2 sekundy. Ani to není na daný výkon bůhvíjaký čas, maximálka 180 km/h je pak přímo mizerná. A hmotnost 2 224 kg dokonce odpuzující. Foto: Volkswagen

