Stále hůř. Největší průšvih moderních aut zasáhl už 141 tisíc vozů, stát má 39 miliard před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Jako by už dosavadní bilance nebyla dostatečně tristní, výrobce přišel s dalším upřesněním. Svolávací akce nakonec postihne úplně všechny vyrobené vozy, výměna baterií má stát 278 tisíc korun na každý z nich.

Rádi bychom na toto téma už pomlčeli, ale bohužel to není možné. To, co na konci července vypadalo jako velký průšvih, který automobilku stál už 17 miliard Kč a později se z něj vyklubal ještě větší, je nakonec skutečně obří patálií. Koncern General Motors, který stojí za kompaktním elektromobilem Chevrolet Bolt (a jeho evropskou verzí Opel Ampera-e), nyní dále upřesnil, jak bude řešit riziko požáru těchto vozů v různých situacích. A rozjede tak velkou akci, že dalším krokem už může být vážně jen jejich zpětný odkup a sešrotování.

Dosud se totiž mluvilo 68 667 autech modelových let 2017 až 2019, nově ale GM upřesnil, že svolá i dalších 9 335 Boltů z roku 2019, o kterých se dosud nezmiňoval a k nim přidá i 63 683 aut modelových let 2020 až 2022. Zprvu také zmiňoval jen automobily prodané v USA, nyní v rámci výše zmíněných čísel mluví o více jak 10 tisíc autech prodaných v Kanadě a skoro 20 tisících prodaných mimo Severní Ameriku. Ztrácíte se? Zjednodušíme to: Svolá úplně všechna auta tohoto typu, která kdy vyrobil a prodal.

Svolávací akce tak nevyhnutelně postihne nejen Bolty BUV a EUV, ale i Opely Amera-e, které vznikají v úplně stejné továrně a do Evropy jsou dováženy. Pokud správně počítáme, ve výsledku by se mělo jednat o 141 685 aut po celém světě, jejichž oprava řešená formou výměny baterií přijde automobilku celkem nejméně na 1,8 miliardy dolarů, tedy asi 39 miliard Kč. Jinými slovy, na opravu každého vozu vynaloží nejméně okolo 278 tisíc Kč - to je už pořádná finanční komplikace i pro takový moloch, jakým GM je.

Automobilka také upřesnila, co k požárům vede - má jít o problém na materiálu anody a separátoru, tedy něco, co předchozí softwarové opravy nemohly vyřešit. Vinu valí na firmu LGES (LG Energy Solutions), od níž by rád získal alespoň částečnou kompenzaci za náklady spojené se svolávací akcí, podle vyznění tiskové zprávy GM ale automobilka na tomto poli spíše doufá ve vstřícnost LG než že by cokoli měla předem jisté.

Jsme tedy zvědavi, jak se situace bude vyvíjet, zatím je to jedna špatná zpráva za druhou, která na elektromobily GM vrhá špatné světlo ve chvíli, kdy se to automobilce nejméně hodí - investuje do nich mohutně podobně jako třeba VW. A pořád platí, že nikde není psáno, že tento krok je poslední v řadě a žádné horší zprávy nepřijdou. Už před měsícem se zdálo, že ani přijít nemohou...

Nakonec přes 141 tisíc Chevroletů Bolt modelových roku 2017 až 2022 musí podstoupit kompletní výměnu akumulátorů kvůli riziku vznícení. Firmu to bude stát nejméně 39 miliard Kč. Foto: Chevrolet

Zdroj: General Motors

Petr Miler