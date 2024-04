Staré kousky nové doby: Renault dal klíčovému Capturu jen facelift ve chvíli, kdy měl vyhlížet novou generaci před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Krok Francouzů znovu připomíná, jak moc zavedené značky vsadily na špatného koně. Své prodejní trháky zanedbaly a peníze nacpaly do elektromobility. Nové elektrické modely ale lidé nechtějí a nové generace spalovacích bestsellerů neexistují, tak prodlužují životy těm starým.

Není tomu tak dávno, co automobilky preferovaly cirka šestiletý životní cyklus svých aut s tím, že v půlce tohoto cyklu přišly s faceliftem. Některé z nich pak dokonce začaly naznačovat, že taková doba je moc dlouhá a modernizovat budou častěji. Jenže poté narostl tlak Evropské unie na elektrifikaci, před kterým téměř všichni výrobci kapitulovali.

Firmy tak přestaly vyvíjet nástupce svých sebežádanějších spalovacích aut s tím, že prostě skončí a žezlo převezme elektřina. Do nových elektromobilů naopak nasypaly miliardy a... A nic, okrajový zájem je ponechal před publikem se staženými kalhotami, přičemž v jedné ruce mají blyštivý, nový, ale nechtěný elektromobil, v druhé pak sice obecně chtěné, ale jinak stárnoucí spalovací auto ztrácející postupně svou přitažlivost. Jak z toho ven? Šestileté životní cykly se staly minulostí a místo toho přišlo nekonečné prodlužování života existujících spalovacích modelů dalšími a dalšími facelifty.

To nyní stihlo i Renault Captur, který se sice ve své druhé generaci faceliftu dosud nedočkal, nyní ale přichází až dlouhých pět let po premiéře. Auto tedy mělo vyhlížet premiéru třetí iterace (ta druhá nahradila první přesně po 6 letech), místo toho dostalo jen dílčí vylepšení pro dalších možná pět let života. Těžko to označit jinak než jako starý kousek nové doby a divit se mu vlastně nelze - také francouzská automobilka vsadila vše na elektrifikaci, se kterou díru do světa neudělala. Loni se bateriový pohon na jejích prodejích podílel pouze 11 procenty a kdybychom odečetli domácí Francii, vypadá výsledek ještě jinak - třeba v Česku tvořily prodeje elektromobilů podle SDA jen 1,8 procenta celkového odbytu značky.

Soustřeďme se nicméně hlavně na Captur, který se proměnil opravdu zásadně, když vyfasoval zcela novou příď. Cílem designového týmu vedeného Gillesem Vidalem bylo, aby 4,2metrové SUV vypadalo vyspěleji a hodnotněji. Zda se to povedlo, posuďte sami, nám přijde tento design poněkud nenápaditý, generický. Francouzi kvůli němu přesto museli změnit tvar čelní masky, světlometů i nárazníku. Moderní pojetí loga je pak už jen třešinkou na dortu.

Značka dále přichází s novým designem litých kol, která jsou k mání v 17- až 19palcovém rozměru. Paleta barev pak počítá hned se 14 odstíny, zatímco v případě zadních lamp lze hovořit o nové grafice. Tím jsme s exteriérem hotovi a můžeme zamířit do kabiny, jíž dominují 10,25palcový digitální přístrojový štít a 10,4palcová obrazovka multimediálního systému OpenR. Cestující pak dále mohou těžit ze dvou či čtyř portů na USB či bezdrátového dobíjení mobilních telefonů.

Renault se neupejpal ani po technické stránce, načež Francouzi platformu CMF-B osadili přepracovanou geometrií zavěšení, tlumiči s odlišnou charakteristickou nebo překalibrovaným řízením. Cílem přitom bylo navýšit zábavu za volantem, stejně jako se značka rozhodla zlepšit off-roadové schopnosti vozu. Na pohon 4x4 je sice třeba i nadále zapomenout, ovšem volič jízdních režimů Multi-Sense nově disponuje i módem Extended Grip, jenž má zajistit lepší trakci na sněhu či mimo asfalt.

Pod kapotou ale již zůstává vše při starém, neboť všechny jednotky odpovídají stávajícím normám, a proto nebyl důvod do nich dál investovat. Základem nabídky tak zůstává litrový tříválec naladěný na 90 či 100 koní (LPG verze), jehož výkon posílá na přední kola šestistupňový manuál. Přeplňovaná jedna-trojka pak slibuje 140 či 160 koní, kdy vyšší výkon je již spojen se automatickou převodovkou EDC. Součástí tohoto ústrojí je v obou případech 48voltový hybridní okruh.

Vrcholem nabídky (tedy po stránce cenové, nikoli dynamické) je pak provedení E-Tech disponující atmosférickou jedna-šestkou, dvěma elektromotory a multi-módovou automatickou převodovkou, která má vyhrazené čtyři stupně pro spalovací a dva pro elektrickou část. Ceny modernizované verze budou oznámené v řádu týdnů, objednávky totiž Renault hodlá rozjet ještě tento měsíc. Nečekejme ale velké změny oproti dosavadnímu ceníku.

Captur se dočkal především nových čelních partií. Nám moc nevoní, ale třeba to uvidíte jinak. Foto: Renault

Zdroje: Renault, SDA

Petr Prokopec

