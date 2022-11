Staronový mistr světa F1 varuje před dalším nesmyslným eko-nápadem FIA, způsobí jen chaos a mizérii před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Formula 1, tiskové materiály

Ekologické šílenství zasahuje prakticky všechny obory, nevyjímaje takové, kde nedává smysl per se. V případě disciplíny motoristického sportu, jakou je třeba Formule 1, navíc problém není jen v „nepřínosu”, tady jsou podobné nápady i nebezpečné.

V posledních letech neuplynul snad ani den, aby někdo z politiků, aktivistů nebo vysoce postavených manažerů nehoroval za snížení emisí v tom či onom oboru. Ještě víc k tomu přispěl rusko-ukrajinský konflikt, který vedl ke zdražení energií všeho druhu, takže se ke všemu přidaly ještě ekonomické faktory. Je tedy otázkou, do jaké míry za zdražení může právě válka, neboť energetická krize se začala formovat už dávno před jejím vypuknutím, pro tuto chvíli ale příčiny problému nejsou až tak důležité. Stěžejní je spíše to, čeho jsme se v jeho důsledku dočkali a jak nastalé situaci čelit. Protože se ale hlavně z veřejného prostoru vytratil zdravý rozum, opravdu nelze čekat opatření, která něčemu skutečně pomohou.

Skutečným nesmyslem jsou nová pravidla, která ve Formuli 1 začnou platit v příštím roce. Jde o zahřívací dečky na pneumatiky, které jsou pro optimální fungování monopostů opravdu stěžejní. Aby jezdci byli schopni se svými stroji vůbec smysluplně jezdit, je třeba aby se teplota obutí pohybovala v určitém teplotním rozmezí, jinak se pneumatiky mění v puky. Proto jsou pneumatiky před použitím předehřívány, možnosti na tomto poli se ale pořád mění. Už letos bylo povoleno zahřívání obutí jen na 70 stupňů Celsia, tedy desítky stupňů pod optimem, od příštího roku nicméně bude povolena už jen padesátka. Nic to však není oproti sezóně 2024, kdy mají zahřívací dečky zmizet úplně.

Vedení F1 předpokládá, že půjde o stěžejní krok vedoucí k uhlíkové neutralitě celého šampionátu, což nám přijde naprosto absurdní. Při pohledu na kalendář pro příští rok, který čítá 24 závodů, se nutně budete chytat za hlavu. Však si stačí uvědomit, že po devátém závodě ve Španělsku se celý kolotoč přesouvá na skok do Kanady, aby se po jedné velké ceně vrátil zase do Evropy. Číslem 11 je totiž závod v Rakousku, po němž však nenásleduje Velká cena Maďarska. Místo toho se poletí do Británie a až poté na Hungaroring.

Není tedy překvapením, že největší podíl emisí celého šampionátu připadá na dopravu. A tušíme, že energetickým ekvivalentem zahřívání všech pneumatik všech monopostů po celý rok bude přesun jedné ef-jedničky letadlem mezi kontinenty. Přesto se pozornost FIA soustředí právě na zahřívání. Je to podobný nesmysl, jako kdybyste si koupili Bugatti Chiron, skočili po všech možných doplňcích, zažádali o maximální individualizaci a následně se rozhodli šetřit skrze osazení vozu těmi nejlevnějšími pneumatikami pořízenými někde v obchoďáku.

Konec zahřívacích deček Formuli 1 tak žádná hmatatelná emisní pozitiva nepřinese, spíše můžeme dle Maxe Verstappena počítat s chaosem a mizérií. Se studeným obutím bude spojeno leda větší množství havárií, zvláště pak při závodech, které se pojedou za chladnějšího počasí. A to mimochodem bude znamenat další zbytečné emise vzniklé novou výrobou toho, co bylo zničeno.

Dvojnásobný světový šampión navíc poukazuje na to, že týmy pochopitelně zahřívací dečky již dávno mají nakoupené. Kvůli změnám pravidel, díky nimž jsme se pro letošek dočkali větších 18palcových kol, navíc stáje nemohly využít ty z minulosti. Současné pak vlastně budou moci používat pouze dvě sezóny, což se slovy o úsporách koresponduje asi stejně jako se kanystr s benzinem hodí na hašení požáru. Náklady na elektřinu jsou pak vedle všech zmíněných i nezmíněných směšné. Hlavním problémem je ale pořád bezpečnost.

Verstappen dodává, že když minulý týden otestoval méně zahřáté pneumatiky v americkém Austinu, málem se roztočil již v boxové uličce. A dodal: „Degradace pneumatik bude úplně jiná, protože když máte studené pneumatiky, v prvních kolech se hodně smýkáte. (...) Austin je navíc pořád trať, kde můžete pneumatiky snadno zahřát díky rychlým zatáčkám. Ale pokud pojedete na městském okruhu, jako je Monako, a přidáte si složité podmínky, myslím, že bude trvat polovinu závodu, než budete mít v pneumatikách patřičnou teplotu.”

Riziko havárií, jenž logicky povedou i k vyšším energetickým výdajům, je tak opravdu vysoké. Nové pravidlo je tedy opravdu neskutečným nesmyslem, jenž znovu potvrzuje, že funkcionáři F1 se stejně jako zákonodárci řídí už jen politikařením. Žijeme skutečně ve zvláštní době.

Zákaz zahřívacích deček je opravdovou zhovadilostí, zvlášť krátce po přechodu na 18palcová kola. Foto: Formula 1, tiskové materiály

Zdroje: Auto Evolution, Formula 1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.