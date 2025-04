Staronový šéf Volva říká, že dosavadní éra fungování automobilového průmyslu skončila. Kdo se nepřizpůsobí, zavře krám před 5 hodinami | Petr Prokopec

Už tu vůbec nejde o pohony, ty jsou v tuto chvíli zcela druhotné a samy o sobě nic neřeší. Hakan Samuelsson vidí konec časů, kdy většina světa byla jedním velkým trhem. Pokud se tohle změní, vyžádá si to obrovskou míru přizpůsobivosti.

Cla zavedená minulý týden americkým prezidentem jsou momentálně světovým tématem číslo jedna. Méně orientované to může překvapit, však co to znamená třeba pro nás? Přímo ne mnoho, zprostředkovaně ale úplně všechno. Pokud Donald Trump bude na clech trvat a nedojde k dosažení dohod, které srovnají jakousi celní nerovnováhu mezi jednotlivými zeměmi jinak, překreslí jeho kroky celou ekonomickou mapu světa. Ale celou.

Nejde tu ani tak o obchodní válku a bezprostřední reakce jednotlivých zemí, to si dříve nebo později sedne, ale o úplné popření dosavadního globálního obchodního prostředí s obecně malými bariérami mezi jednotlivými zeměmi. Nějaké existovaly a existují, pořád je ale obvykle efektivní na jednom místě světa seskládat auto (nebo téměř jakýkoli jiný průmyslový produkt) z dílů z řady jiných zemí a pak hotový vůz také téměř kamkoli vyvézt. Stabilně vysoká cla by něco takového reálně znemožnila.

Nyní si jistě dokážete představit, jaký zásah do podnikání mnoha velkých firem by to znamenalo. Globální obchodní řetězce se v uplynulých dekádách staly standardem a do značné míry i zdrojem ekonomického růstu západního světa. Také proto doufáme, že se situace uklidní, ale nemusí. A staronový šéf Volva, který nahradil jeho dezorientovaného nástupce i předchůdce je přesvědčen, že jsme za jakýmsi bodem zlomu a cesta zpět už nevede.

Podle něj je s dosavadní érou fungování automobilového průmyslu prostě konec. „Doba, kdy jste mohli prodat ten samý vůz kdekoli po světě, bez ohledu na to, kde byl vyroben, skončila,“ uvedl podle Auto News. „Je proto třeba, abychom následovali Darwinovu teorii a adaptovali se na nové podmínky rychleji než konkurence,“ dodal.

To přirovnání je trefné, neboť podle Darwina přežijí jen ti nejpřizpůsobivější. A přesně o přizpůsobivost tu jde. Pokud má Samuelsson pravdu - a v tomto ohledu je to velký harcovník - automobilky budou nyní muset od základů změnit své fungování. A Volvo v tomto ohledu nehodlá otálet.

„Je na čase, aby Volvo excelovalo v regionalizaci. Dovozní cla tarify ve Spojených státech naznačují, že budeme muset vyrábět auta tam, kde je prodáváme,“ říká dále Samuelsson. Dle něj proto evropská, americká a čínská divize Volva dostanou víc autonomie, neboť pro místní výrobu bude potřeba najít místo a také založit nové dodavatelské řetězce. Stejně tak se čekají větší rozdíly v jednotlivých nabídkách.

Něco takového možná přinese vyšší atraktivitu, neboť portfolia jednotlivých divizí budou víc šita na míru lokálním trhům. Jenže souběžně s tím přijdou také vyšší ceny, neboť mnohé náklady nepůjde rozprostřít napříč globální produkci, navíc třeba americká výroba bude jistě dražší než ta mexická nebo čínská. Očekávat tak lze propad prodejů, chybějící příjmy ovšem znovu povedou k dalšímu zdražování. I nás v případě neuklidnění situace může potkat ekonomická recese nepoznaných rozměrů.

Nikde samozřejmě není psáno, že se do takového katastrofického bodu svět skutečně dostane, neboť jistý si dnes nemůže být nikdo ničím. To ví i Samuelsson, přesto komicky neopomene dodat, že cla rozhodně nezmění plány značky na stoprocentní elektrifikaci, která má stále proběhnout co nejkratším časovém horizontu - i když pevné datum bylo zrušeno. „Jsem přesvědčen, že co ostatní výrobci vidí jako hrozbu, je pro nás příležitost,“ říká po vzoru politiků EU. A věří, že v tomto ohledu bude Volvo schopno více spolupracovat s mateřským čínským Geely, aby vyšší náklady alespoň nějak rozmělnilo.

To vše je ovšem sázka na hodně divokou kartu, neboť v souvislosti s vyšším cly se nemluví jen o samotných autech, ale i o jejich komponentech - a je jedno, zda je u toho spalovací či elektrický pohon. Druhý zmíněný se nicméně jinde než v Číně levně vyrobit prakticky nedá. Aby ovšem přilákal daleko více lidí, je zapotřebí, aby dále zlevňoval. Nyní tu ale hrozí růst cen, a to na ještě vyšší úroveň, než jaká tu byla před několika málo lety.

Nejprodávanějším vozem Volva v USA je SUV XC90. To se nicméně v zámoří nevyrábí, ostatně přímo ve Státech má automobilka jedinou fabriku. Z jejích montážních linek nesjíždí ani modely XC60 a XC40, které v prodejním žebříčku okupují druhou a třetí pozici. Proto ostatně Hakan Samuelsson mluví o urychlené lokalizaci výroby - jinak to prý může jakákoli automobilka rovnou zabalit. Foto: Volvo

