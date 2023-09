Statistika nelže: Manuální převodovky nejsou mrtvé a hned tak nevymřou, zájem o ně roste před 7 hodinami | Petr Prokopec

V Evropě je tento trend čitelný obtížně, tedy pokud se nepohybujete v patřičných kruzích. Když se ale podíváme na prodejní statistiky ve Spojených státech, je hned jasné, že dojem získaný zde není bludem. Mezi aktivními řidiči manuály vítězí stále častěji.

Manuální převodovka zůstává klíčovým prostředkem, jak si udržet kontrolu nad tím, co vámi řízený vůz dělá. Můžete to označit za anachronismus, zbytečnost, přežitek, cokoli takového. Ale faktem je, že to je to jediné, co odděluje řidičské zrno od plev - buď chcete manuál, nebo s ním neumíte zacházet.

Nejde tu přitom jen o nějaké „blbnutí” za volantem nebo ježdění po okruhu. Ostatně, pokud vám jde o co nejlepší okruhové časy, zrovna v tomto případě manuál velký smysl nedává. Jde o kontrolu nad vozem a pocit z jízdy jakéhokoli typu, popojíždění v kolonách nevyjímaje. I když automaty v posledních dekádách udělaly obrovský pokrok a s některými se dá žít (třeba PDK od Porsche), většina automobilek má pořád problém sladit převodovku s motorem tak, aby fungovala podle představ náročného řidiče a auto vás soustavně nerozčilovalo svou svéhlavostí. Stačí si sjet třeba s aktuálním BMW M3 xDrive, které má povinný automat, a bude vás jímat hrůza nad tím, jak obtížně ovladatelným vůz činí. Pokud s tímto autem máte zkušenosti a nevadí vám to, pořád platí výše zmíněné - buď chcete manuál, nebo neumíte řídit.

Ačkoli tedy chápeme, že obyčejní uživatelé aut o ruční řazení nestojí, stejně tak nás nepřekvapuje, že mezi nadšenci zájem o manuály roste. V Evropě je to těžké vysledovat, zde jsou manuály léta na ústupu kvůli jejich mizení z manistreamového segmentu, ale v USA, kde v něm dávno nekralují, je to jasně patrné. A ač Spojené státy mají Evropané zafixované jako trh, kde se stále větší oblibě těší automaty, realita je přesně opačná.

Z dat společnosti J.D. Power sice vyplývá, že letos po samočinné převodovce sáhlo u nových aut 98,3 procenta, trend je ale pro manuály velmi příznivý. Ještě v roce 2021 měly podíl na trhu 0,9 procenta, loni však již šlo o 1,2 procenta a letos o 1,7 procenta. Zájem se tedy během dvou let takřka zdvojnásobil, a to za situace, kdy aut s ručním řazením v prodeji jen ubývá. To je pozoruhodné, společnost CarMax pak dodává, že podobným směrem se vyvíjí i trh s ojetými vozy.

Co lidí k vozům s manuálem vede? Rozhodně se nejedná o finanční úsporu, jde tu skutečně o nadšení pro řízení a také jistou image. Pro „fofrklacek“ se rozhoduje i stále větší počet mladých řidičů i proto, že z exotických manuálů se v zámoří stala jistá modla. Pokud s ním umíte zacházet, jste řidičský bůh, pokud nikoli, obdiv okolí nečekejte. To leckdy může i reflektovat realitu, současně ale platí, že musíte být zámožný bůh, zvláště pokud kupujete nový vůz. Z trojice pedálů se totiž skutečně stalo ohrožené zboží, aktuálně je tak nabízena hlavně u sportovních aut typu Toyota Supra či Porsche 911. Jejich pořízení ovšem není levnou záležitostí, i když opomíjet nesmíme na Mazdu MX-5, která za mořem startuje na 28 050 USD (cca 646 tisíc Kč).

Co dodat? Snad jen tolik, že podobná situace bude dříve nebo později panovat i v Evropě. Také tady se automaty stávají novým standardem, současně ale vidíme skupinu stále oddanějších řidičů, pro které auto bez ručního řazení neexistuje. I proto se dá čekat, že si tuto klientelu bude alespoň část automobilek dál hýčkat. Je velmi loajální a za auto by dala i poslední peníze.

Foto: Mazda

