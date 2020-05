Statistika ukazuje, jaké ojetiny utrpěly v USA největší pokles prodejů kvůli Covidu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Obecný vliv koronaviru a omezení s ním spojených je jasný - prodeje jakýchkoli aut jdou dolů. Ne všech se ale dotýká stejně, nejvíce propady odskákaly elektromobily, celkem pochopitelně.

Amerika soustavně dokazuje, že jde o tak trochu jiný svět. Nejinak je tomu i v době řádění pandemie koronaviru, přičemž teď samozřejmě nemáme na mysli počet obětí či infikovaných. Řeč je o prodejích aut, kdy nebyla naplněna pomalu jediná prognóza. Řada lidí se původně obávala pádu až na úplné dno, nicméně nakonec byl pokles registrací nových vozů „pouze“ 38procentní. Snad ještě překvapivější však bylo, že lidé ponechali v showroomech ladem levnější kompaktní hatchbacky či sedany. Místo toho se jejich zájem soustředil na velké a drahé pick-upy.

Stejně tak je zajímavé, že jakkoliv se mluvilo o opaku, nakonec byl daleko více zasažen trh s ojetými a nikoliv s novými vozy. Tím ale překvapení již končí, dle očekávání totiž opravdu dramatický pokles zaznamenaly ojeté elektromobily. To není dobrá zpráva zejména pro fanoušky Tesly, neboť žebříčku společnosti iSeeCars.com vévodí Model 3. Tabulka uvádí procentuální podíl vozů, které se povedlo prodat do 30 dnů. Zatímco v únoru se u menšího elektrického sedanu jednalo o 71,5 procenta, v březnu to již bylo pouze 47,4 procenta.

Není třeba doktorát z raketových věd, abychom se dopídili k důvodu, proč se tak stalo a proč v březnu v autobazarech stál déle než v únoru i Model X. Na trh s ojetinami míří především lidé, jejichž rozpočet je napjatější. Právě ti jsou ale současnou ekonomickou nejistotou ohroženi nejvíce. A jelikož Tesly ani jako ojetiny nepatří mezi levná auta a jejich praktická využitelnost má své limity, je jen logické, že elektromobily z Fremontu zůstávají v bazarech o hodně déle než dříve.

Finanční nejistota a vyšší ceny nicméně nejsou jedinými důvody. Dále je třeba pamatovat na skutečnost, že lidé kupující ojetiny touží po osobním prozkoumání vyhlédnutého exempláře více než zákazníci prahnoucí po nových vozech. Tato inspekce ale v důsledku restriktivních opatření nebyla možná. Navíc ne všechny autobazary umožňují online prodej a ještě menší počet z nich dokáže zajistit dodání vozu až do domů klientů.

Otázkou pak je, zda hledat naději ve zlevnění. Na jednu stranu klesá poptávka, pokud ale budou lidé déle držet auta, která mají, klesne i nabídka. Tak či onak je ale velice pravděpodobné, že největší zájem bude o dostupná a velmi univerzální auta - něco jako Škoda Octavia Combi 2,0 TDI tak z první míst žebříčků bazarové popularity alespoň u nás jen tak nezmizí.

Koronavirus ponížil zájem Američanů o ojetiny...



...Tesly Model 3 a X tak nyní postávají v bazarech déle než kdy dříve

Zdroj: iSeeCars.com

Petr Prokopec