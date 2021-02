Stavba německé továrny Tesly se zasekla, dokončení v termínu je nereálné, říkají Němci před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesla sice ukázala ohromující pokrok ve výstavbě, situace ale není zdaleka tak růžová, jak se na první pohled může zdát. Dokončení v termínu je tak nereálné, varují kolegové z Automobilwoche.

Minulý týden Tesla ukázala aktuální stav továrny Gigafactory u Berlína a dokázala zaujmout. Ze zveřejněných záběrů se zdálo, že veškeré práce jsou opravdu daleko a že tedy kalifornská automobilka nebude mít problém ani s předpokládaným letním uvedením do provozu. Obvykle dobře informovaní kolegové z německého magazínu Automobilwoche ale hovoří o něčem úplně jiném. Tesla má podle nich čelit „masivnímu zpoždění“ a dokončení v termínu je podle nich nereálné.

Magazín cituje své zdroje blízké výstavbě, kteří uvádí, že dosud vůbec nedošlo na konstrukci některých stěžejních budov. A co se týče komplexu, ve kterém mají vznikat baterie, pak Tesla dokonce ještě u úřadů ani nepožádala o povolení ke stavbě. Některé formální kroky se dají dělat i ex post, v tomto případě se ale dosud nemělo odehrát skutečně nic - tedy ani podání žádosti o povolení, ani položení základního kamene. Je tedy skutečně značně nepravděpodobné, že by stavba měla být do pěti měsíců dokončena.

Nejde však o jedinou těžkost Tesly. Automobilwoche dále dodává, že automobilka nakonec nedosáhne na 1 miliardu Eur (cca 25,78 mld. Kč) podpory z veřejných peněz, jak bylo v posledních dnech naznačováno. Jakkoliv se totiž berlínská Gigafactory má stát největší továrnou na baterie na světě, přičemž její celková výstavba má stát zhruba 4 miliardy Eur (asi 103 mld. Kč), samotný komplex na výrobu baterií vyjde na méně než čtvrtinu této sumy. Z toho důvodu bude dotace nižší, neboť jiných části stavby se netýká.

Je tak otázkou, jak moc nakonec Evropská unie spolu s německou vládou a Brandenburským státem Teslu podpoří. Patrně ale nejde o to hlavní, co nyní americkou automobilku trápí - ta bojuje hlavně o čas, neboť si musí být vědoma, že prakticky všechny velké automobilky pracují na svých elektrických plánech a svůj dosavadní časový náskok bude stěží uplatňovat, pokud nebude mít kde vyrábět další a další auta.

Lze už jen dodat, že nejde o první a nejspíše ani poslední potíže evropské Gigafactory. Ta je již od svého vzniku terčem zejména lokálních spolků, které poukazují na negativní dopady na přírodu spojené s její výstavbou. Řada sporů navíc dodnes nebyla uzavřena, což je ostatně i důvod, proč postup v některých ohledech vázne.

Tesla ukázala aktuální stav výstavby berlínské Gigafactory. Zdá se být hodně daleko, Němci ale říkají, že dalece zaostává za původním plánem. Foto: Tesla

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec