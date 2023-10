Stávka odborů v USA eskaluje. Dělníkům nestačí ani 900 Kč/h, 6 000 lidí už propustili, šetření odnesly další autosalony před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stellantis

I když tato nejzazší forma vyjednávání - eufemicky řečeno - trvá už od 15. září, řešení není v dohledu. Naopak se zdá, že antipatie obou stran rostou a zejména Stellantis nebude s nekompromisními kroky váhat ani minutu.

Může se zdát, že stávka odborů UAW (United Auto Workers) v USA nám může být ukradená, v dnešním globalizovaném světě ale neexistuje skoro nic, co by mělo jen lokální dopad. A tento „štrajk” teprve ne - část závodů automobilek Stellantis, Ford a General Motors stojí už více než měsíc a nezdá se, že by vývoj směřoval k rozuzlení situace. Naopak jsme ze strany automobilek stále častěji svědky vyjádření v tom smyslu, že své nejlepší nabídky už daly na stůl a dál nemohou jít.

Nejnověji vedení GM varovalo, že požadavky odborů jsou přemrštěné a pokud budou akceptovány, budou zničující pro samotnou firmu i pracovní místa v ní. Gerald Johnson, výkonný viceprezident GM pro globální výrobu, označil dříve učiněnou nabídku odborářům za „historickou” a zveřejnil i detaily. Podle nich by se většina platů dělníků vyšplhala s odměnou na 39,24 dolaru za hodinu, tedy asi 911 Kč/hod. To zejména z českého pohledu nezní jako málo, dělníkům to ale nestačí.

„Možná se sami sebe ptáte, proč General Motors nemůže splnit každý požadavek, který Shawn Fain (šéf UAW - pozn. red.) požaduje? Jednoduchou odpovědí je, že potřebujeme zisky, abychom mohli investovat do naší budoucnosti,” řekl k věci Johnson. Podobně se k věci staví Ford, který uvedl, že „dosáhl svého limitu”, pokud jde o návrhy na zvýšení mezd a vůbec zlepšení pracovních podmínek. Ještě dál pak zachází Stellantis, který už na nic nečeká, odborům vrací úder a raději šetří, což se projevuje i na dalších krocích.

Neznáme detaily amerického práva týkající se stávek, firmy ale zjevně mohou i za této situace propouštět. A to také takticky dělají jako varování před tím, že nepracovat nemusí nutně vést k lepší práci, může to vést i k žádné práci. Podle Auto News mělo takto o práci přijít už asi 6 000 lidí. Podle Fordu jsou někteří dělníci už teď placení lépe než mnozí učitelé a zdravotníci, a propustil tak okolo 2 700 lidí. Následují Stellantis a GM, které poslaly k vodě okolo 1 500 zaměstnanců. Ani to ale k ničemu pozitivnímu nevede.

Stellantis tak dál šetří a byť se to před pár dny zdálo vzhledem k velmi blízkým termínům těchto dvou událostí nepravděpodobné, zrušil svou účast na dvou dalších autoshow. To vše kvůli ztrátám způsobeným stávkami a snaze je nějak vykompenzovat. Žádnou ze značek Stellantisu tak neuvidíme nejen na CES v lednu, ale ani na autosalonu v Los Angeles a tuningové SEMA Show v Las Vegas. Situace tak skutečně eskaluje a nezdá se, že by se na obzoru rýsovalo jakékoli kloudné řešení.

SEMA Show 2023 v Las Vegas měla začít už za pár dnů a Stellantis na ni přes svou divizi Mopar lákal i oficiálními upoutávkami. Ani tato účast koncernu na blížícím se autosalonu se ale neodehraje, firma pod tlakem ztrát způsobených stávkami šetří, kde se jen dá. Foto: Stellantis

Zdroje: Auto News, Detroit Free Press, Stellantis

Petr Miler

